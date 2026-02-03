Emergencia por fuego en vivienda de Miami deja a cinco adultos desplazados

Imagen referencial de los bomberos de Miami-Dade trabajando para socavar las llamas de un incendio.

MIAMI. - Un incendio residencial registrado la madrugada de este martes en Miami provocó daños significativos en una vivienda unifamiliar y obligó a una familia y a sus mascotas a abandonar temporalmente su hogar.

La emergencia fue reportada alrededor de las 5:03 a.m., cuando unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de la Ciudad de Miami (MFR) respondieron a un llamado por fuego en una residencia ubicada en el área de la cuadra 226 y la 24 terrace al suroeste. Al llegar, los equipos encontraron humo denso saliendo de la casa y llamas activas concentradas en la zona del garaje.

Debido a la intensidad del incendio, fue necesaria la activación de recursos adicionales para reforzar las labores de supresión. Los bomberos desplegaron múltiples líneas de manguera para contener el avance del fuego, mientras otros equipos realizaban una búsqueda primaria dentro de la residencia para descartar la presencia de personas atrapadas.

Las autoridades confirmaron que el garaje y un cobertizo para vehículos quedaron completamente comprometidos por la magnitud del siniestro. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, el fuego fue controlado en aproximadamente diez minutos, evitando su propagación a estructuras cercanas.

Todos los residentes lograron evacuar la vivienda antes de la llegada de los bomberos. Durante la respuesta, los equipos también lograron rescatar a las mascotas de la familia, entre ellas un perro y varias aves.

Como consecuencia de los daños ocasionados por el humo y el impacto estructural en la propiedad, cinco adultos que residían en la vivienda, junto con sus animales, no podrán permanecer en el lugar y se trasladaron temporalmente a la casa de familiares. Según el reporte oficial, ninguno de los ocupantes requirió atención médica, ni sufrió lesiones.

La causa del incendio aún no ha sido determinada. La Unidad de Investigación de Incendios de la ciudad continúa trabajando en el lugar, bajo protocolos alineados con los estándares federales de la Administración de Incendios de Estados Unidos (USFA).