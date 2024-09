Informe Otálvora: Por ahora sólo declaraciones diplomáticas sobre Venezuela

“No podemos conformarnos sólo con declaraciones conjuntas. Tenemos que tomar acciones conjuntas. Esa es la única manera de cambiar el cálculo de Maduro y su comportamiento”. El llamado fue hecho por el secretario de Estado de EEUU , Antony Blinken, a los representantes de una treintena de gobiernos reunidos en el Palace Hotel de Nueva York el 26SEP24 para conversar sobre la situación de Venezuela. El pronunciamiento de Blinken logró sumar nuevos gobiernos a una declaración que señala el fraude electoral perpetrado por el régimen chavista pero no logró arrancar una orientación política de acciones más allá de “lo diplomático”. De hecho, salvo la inclusión de 16 altos jerarcas del régimen a la lista de personas sancionadas por EEUU, ninguna otra medida de presión real ha sido anunciada por algún gobierno. La Unión Europea ya ha dejado saber que no pretende establecer nuevas sanciones, más allá de las ya existentes que prohíben la venta de armas al régimen venezolano.

El inicio anual de la Asamblea General de la ONU con el desfile de mandatarios y altos funcionarios en la llamada “semana de alto nivel” es ocasión para decenas de reuniones bilaterales y multilaterales. EEUU se propuso celebrar una reunión con países aliados que permitiera intercambiar posiciones y procurar reconstruir una alianza política internacional a favor de la causa democrática venezolana. Como coanfitrión el Departamento de Estado invitó al gobierno de Argentina por lo cual la ministra Diana Mondino actuó como coanfitriona. En medios diplomáticos en la sede de la ONU se comentaba que la escogencia de Argentina no fue la mejor decisión porque la posición confrontacional del presidente Javier Milei no es la mejor carta para reunir apoyos de gobiernos no comprometidos.

Luego de las votaciones del 28JUL24 en Venezuela, del anuncio fraudulento de un triunfo de Maduro, de la divulgación de las actas que demostrarían la mayoría obtenida por el opositor Edmundo González Urrutia, de la ola de brutal represión contra manifestantes a pocas horas del fraude, la posterior cacería contra dirigentes opositores y la consecuente salida al exilio de EGU, se han registrado reacciones de asociaciones de gobiernos, gobiernos y parlamentos. Todos ellos denuncian el fraude, algunos reconocen a EGU como “presidente electo” y la mayoría todavía le da un margen al régimen para que corrija la plana y muestre pruebas que desmientan a la Oposición. El “tema Venezuela” regresó a la escena internacional, los señalamientos sobre violaciones de DDHH y fraude electoral se repiten en las declaraciones oficiales, pero no existe un consenso entre los gobiernos democráticos sobre una ruta de acción como la reclamada por Blinken.

*****

El 16AGO24 fue divulgado un documento firmado por 21 gobiernos en el cual, luego de retratar la situación “post-electoral” en Venezuela, afirmaban que “el momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela”. El texto fue presentado en República Dominicana en el contexto de la toma de posesión del reelecto Luis Abinader. Los firmantes hacían “un firme llamado a la sensatez y la cordura […] a todos los actores sociales y políticos”. El comunicado circulaba mientras en Venezuela arreciaba el secuestro de dirigentes opositores y ya estaba en desarrollo una operación del régimen para neutralizar a Edmundo González Urrutia forzándolo a salir del país.

El documento con el mayor número de apoyos fue promovido por EEUU y Panamá sumando cuarenta gobiernos más la Unión Europea. El texto fue presentado el 13SEP24 por el canciller panameño Javier Martínez- Acha Vásquez acompañado de representantes diplomáticos de los países suscriptores en la sede de la ONU de Nueva York con la copia gigante del Guernica de Pablo Picasso a un lado. La solución a la situación venezolana según este documento es “que todos los venezolanos inicien discusiones constructivas e inclusivas para resolver este impasse y restaurar normas electorales en forma pacífica, de conformidad con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo de Venezuela”. Las negociaciones diplomáticas para alcanzar un texto aceptable por cuatro decenas de gobiernos convirtieron la grave circunstancia venezolana en “un impasse”.

Buena parte, no todos, de los firmantes de la declaración del 12SEP24 asistieron a la reunión convocada por EEUU y Argentina el 26SEP24. En el texto emanado de la reunión neoyorkina reza: “Ahora es el momento de que los líderes políticos venezolanos inicien debates constructivos e inclusivos sobre una transición con garantías para ambas partes para resolver el impasse político del país y restablecer las instituciones democráticas de manera pacífica, de conformidad con la ley venezolana, así como con la voluntad del pueblo expresada a través de sus votos el 28 de julio”. Nuevamente, en un pronunciamiento que es copia del ya firmado el 12SEP24, los negociadores del texto convinieron que la palabra “impasse” era la que podría ser aceptada por los firmantes para referirse a la coyuntura venezolana. Todas las declaraciones “aplauden” al pueblo de Venezuela pero no adelantan algún tipo de acción de presión adicional sobre el régimen.

*****

Los gobiernos que han firmado alguno o todos los pronunciamientos internacionales referidos a la situación venezolana tras las votaciones del 28JUL24 son: Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Chile, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, EEUU, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kósovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Moldavia, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República Dominicana, Suecia, Surinam, Ucrania, Uruguay y la Unión Europea.

*****

Las expectativas sobre la intervención del brasileño Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el mexicano Manuel López Obrador como potenciales intermediarios luego del fraude electoral en Venezuela, resultaron en un sonoro fracaso.

Alicia Bárcena, la secretaria de Exteriores de México, fundadora del izquierdista Grupo de Puebla y aliada del régimen chavista, se refirió el 27SEP24 a la posición de su gobierno ante Venezuela. En entrevista con la estatal estadounidense VOA, Bárcena atacó a la oposición venezolana afirmando que "se necesita una oposición con la que realmente pueda haber un diálogo democrático". Si bien en México se producirá un cambio de gobierno el 01OCT24, todo indica que habrá una continuidad en la línea marcada por Manuel López Obrador. Bárcena dejó saber que México no presionará sobre los resultados electorales. “No podemos declarar a uno u otro ganador desde fuera […] y “tenemos que entrar en una etapa en la cual ojalá pueda haber una conversación primero que nada en Venezuela”.

Lula y Petro mantienen la posición de no reconocer a Maduro como ganador de las votaciones del 28JUL24 pero guardan absoluto silencio sobre la brutal represión que el régimen desató sobre las fuerzas opositoras. En sus intervenciones ante la ONU el 24SEP24, ninguno de ellos hizo mención a la coyuntura política venezolana. Petro sólo mencionó a Venezuela para calificarla junto a Cuba como “países rebeldes” a los cuales “la poderosa oligarquía global” los “bloquean económicamente” por que “no encajan en su dominio” y para “mostrar su poder de destrucción al 99% restante de la humanidad para que los dejen seguir dirigiendo el poder del mundo y apropiándose y acumulando cada vez más su riqueza”.

Voceros de los gobiernos de Brasil y Colombia han dejado saber que reconocerán a Maduro hasta el 10ENE25 pero ninguno de ellos tiene previsto una ruptura de relaciones diplomáticas.

En declaraciones a CNN grabadas en Nueva York el 25SEP24, Petro dijo que “sin actas no hay reconocimiento”, en relación a la proclamación de Maduro realizada por sus autoridades electorales sin la presentación de actas ni la realización de las auditorias de votos y de equipos. Asumiendo pose de filósofo, Petro dijo a su paisano Juan Carlos López quien lo entrevistaba para CNN, que en relación a Venezuela “estamos entrampados, porque se tiene una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones por tanto, pero que está en el gobierno”. En esta entrevista Petro informó que la posición de “no actas no reconocimiento” había sido tomada junto con Lula. En todo caso, Petro envió a Caracas el 09SEP24 a su hombre de confianza en la cancillería, el vicecanciller Jorge Rojas Rodríguez, quien efectuó una intensa agenda de reuniones con altos jerarcas del régimen, llevó una ofrenda al sarcófago donde deben estar guardados los restos de Simón Bolívar y obvió cualquier contacto con la oposición. Los temas oficiales fueron la expansión del comercio bilateral, la apertura de consulados en los dos países, repatriación de presos entre otros, pero el mensaje obvio es la decisión de Petro de mantener sus relaciones con el régimen.

*****

Venezuela forma parte de la lista de países a los cuales el Departamento de Estado de EEUU sugiere que sus ciudadanos se abstengan de viajar. En el caso de Venezuela las causas de esta sugerencia es el “alto riesgo de detenciones injustas, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y mala infraestructura de salud”. El régimen chavista ha estado utilizando a estadounidenses.

Los compañeros de Venezuela en la lista son Corea del Norte, Rusia, Irán, Irak, Líbano, Haití, Libia, Afganistán, Somalia, Yemen, Siria, Myanmar, Sudán del Sur, Mali, República Centroafricana, Burkina Faso, Bielorrusia y Ucrania (a raíz de la invasión rusa).

*****

Copiando el esquema ya usual en Cuba y Nicaragua para expatriar opositores, el régimen chavista anunció que el ingreso de venezolanos al país estaría condicionado a una autorización previa. Luego de anular el pasaporte de miles de venezolanos que permanecen en el exterior, incluyendo especialmente el de opositores al régimen, el gobierno Maduro ha anunciado que los venezolanos que no posean pasaporte o cédula de identidad vigentes, deberán solicitar un salvoconducto sin el cual no podrán ingresar a su país. La emisión de ese salvoconducto, requisito claramente inconstitucional, será de carácter discrecional a manos de los consulados.

*****

El régimen chavista está financiando las acciones de Evo Morales en su intento de debilitar al gobierno de Luis Arce. En La Paz circulan evidencias sobre el traslado de Morales a bordo de una camioneta valuada en US$ 90.000, adquirida originalmente por la estatal venezolana PDVSA, durante la más reciente movilización de campesinos indígenas hacia la capital boliviana.