“Mano dura”: cambio en Colombia será con triunfo de la derecha, advierte experto

MIAMI .- Cuando faltan apenas cinco días para que más de 41 millones de colombianos, dentro y fuera del país, concurrirán a las urnas electorales, la violencia política no cesa.

Este lunes 26 de mayo, en Tame, departamento del Arauca (este de la nación), fue secuestrado Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, hijo de Alfredo Guzmán, coordinador de campaña de la candidata derechista, Paloma Valencia.

Este hecho, así como la muerte de dos coordinadores de campaña de Abelardo De La Espriella, del partido Defensores de la Patria, estremecen este escenario político signado por la polarización y un clima de inseguridad que afecta directamente el ejercicio democrático del voto.

El abogado en Derecho Público Pablo Betancur, estudioso de la geopolítica, percibe en el gobierno de Gustavo Petro una inclinación hacia un candidato en concreto. No lo menciona por su nombre, pero se sobreentiende que se trata de Iván Cepeda (Pacto Histórico, de izquierda).

Betancur, además, destaca que el actual mandatario ha mantenido un discurso victimista ante la posibilidad de que, tras concluir su periodo como presidente, pueda ser perseguido en caso de no salir victorioso en los comicios el abanderado de la izquierda.

“Ese ambiente de la pasividad y de la situación actual previa a las elecciones, se siente muy permeado por la actitud del gobierno, que ha sido muy claramente inclinada. En principio, en Colombia, los funcionarios públicos no pueden participar en política”. “Ese ambiente pues de la pasividad y de la situación actual previa a las elecciones, se siente muy permeado y también por la actitud del gobierno, que ha sido muy claramente inclinada. En principio, en Colombia los funcionarios públicos no pueden participar en política”.

La violación de esta norma, también recae, comenta, sobre el exalcalde de Medellín que, en las elecciones pasadas, fue sancionado precisamente por un video en el que sugería que se debía votar por Gustavo Petro.

Betancur afirma que la situación de orden público en el país andino se ha deteriorado significativamente y destaca que los candidatos de derecha: De la Espriella y Valencia han sido amenazados.

“Nos deja imágenes, por ejemplo, que a sus residencias les enviaron arreglos florales como de funeral con los nombres de ellos. Como diciendo en ‘paz descansen’. Sugieren una amenaza de muerte”.

En Colombia, la violencia es una realidad cotidiana que rodea a la campaña y Betancur la enlaza con el lema de “Paz total”, lema de Petro como de Cepeda.

No cree en la palabra de las FARC ni el ELN

Este abogado se muestra escéptico con los anuncios de Iván “Mordisco”, jefe de las disidencias de las FARC y con el jefe del ELN, que en comunicados separados informaron que el 31 de mayo, día de las elecciones habrá un alto fuego.

Puntualizó que en las zonas rurales de Colombia persiste la violencia, dado que los grupos armados campean a sus anchas y han amplificado la minería ilegal.

“Entonces, eso ha generado un ambiente de violencia. En los eventos de campaña, De la Espriella se tuvo que presentar ante el público en las actividades proselitistas en una cabina con vidrio blindado y chaleco antibalas”.

A su modo de ver, hacer campaña en esas condiciones “dice mucho de lo que está ocurriendo”.

En la descripción de este escenario de violencia política, recuerda uno de los hechos más graves, el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, que fue precandidato presidencial. Hechos muy duros, confiesa.

Betancur pone de relieve otra realidad: la injerencia de los grupos subversivos en las elecciones y destaca que los mecanismos son: coaccionar el voto, emulando mecanismos de control social similares a los observados en Venezuela, donde el narcotráfico y la minería ilegal utilizan la fachada política para legitimar su dominio territorial.

La esperanza la marca el cambio

Betancur muestra una esperanza que radica en el cambio político que aspira se dé con el triunfo de De La Espriella o con Valencia.

“Particularmente, las campañas de Abelardo De La Espriella y de Paloma Valencia han tenido ese sello de apostar por la por la seguridad. Una estrategia de seguridad diferente”.

Aseguró que De La Espriella tiene muchas más herramientas para llevar a cabo una política de seguridad exitosa. “Sin duda son los dos que más posibilidades tienen de un proyecto en materia de seguridad más claro, más plausible”.

Ve en el candidato de Defensores de la Patria un discurso, una estrategia mucho más contundente, que está seguro de que también puede dar muchos mejores frutos.

La candidata Valencia, de acuerdo con los últimos sondeos, no tiene posibilidades de llegar a la segunda vuelta, pautada para el 21 de junio, en la cual se enfrentarían Cepeda y De La Espriella, Por esta razón, Betancur no descarta que la candidata del Centro Democrático le dé apoyo a De la Espriella y de hecho considera que debería hacerlo.

“Creo que Paloma Valencia tiene muy claro que la perdición de este país es Iván Cepeda. Los medios de comunicación y la opinión pública en general reclaman de los candidatos de derecha una mayor unidad. Y yo creo que eso se va a ser más explícito en la segunda vuelta”.

Acota que De La Espriella pondrá mano dura contra los grupos irregulares para controlar los delitos de narcotráfico y minería ilegal, especialmente en la frontera con Venezuela.

“Y también de ser duro con el régimen de Venezuela, porque hay dos aspectos, el bienestar de los colombianos depende también de nuestro vecino, que es el pueblo venezolano. Un pueblo hermano que ha sufrido mucho de cuenta del régimen y contribuir también a que se pueda liberar”.

Betancur acusa al gobierno de Petro de haber sido condescendiente con Nicolás Maduro y apunta que la administración actual, en política exterior ha estado muy desubicada, aunque Petro afirme que “salió de la zona de misiles de Estados Unidos”.

En ese último punto destaca que Colombia embargó la venta de carbón a Israel, que fue un aliado histórico del país neogranadino.

En resumen, Betancur señala que el gobierno actual ha sido errático, con un fuerte componente demagógico. Critica el manejo de la transición energética por descuidar la minería que es clave para el desarrollo de un país y el impacto inflacionario de las reformas laborales.