Nicolás Maduro procura crear un incidente en Brasil.

Tal como relatara este Informe el 28MAR20, el gobierno de Brasil informó a los diplomáticos que Maduro aún mantiene en Brasilia, la decisión de declararlos “persona no grata” en caso de que permanecieran en el país al 01MAY20. En un encuentro sostenido en el Palacio de Itamaraty el 02MAR20 entre funcionarios de la cancillería brasileña y varios funcionarios de Maduro a quienes les informaron la decisión brasileña de cerrar la Embajada y los consulados en Venezuela. Igualmente se les pidió que abandonaran Brasil para lo cual se les ofreció coordinar la evacuación que debería cumplirse a más tardar el 01MAY20. En caso contrario los funcionarios diplomáticos y consulares que Maduro mantiene en Brasil dejarían de contar con reconocimiento oficial y perderían sus inmunidades y privilegios así como su visado que le permite permanecer en territorio brasileño. El personal brasileño abandonó Venezuela el 17ABR20 en un operativo de la Fuerza Aérea de Brasil. En tanto, Maduro se niega a retirar a una treintena de sus diplomáticos en Brasil, en contraste con lo que ordenó para su personal en EEUU, Colombia o Costa Rica. Maduro habría solicitado a sus socios Lula da Silva y Dilma Rousseff presionar políticamente para impedir la salida de sus funcionarios. Jair Bolsonaro quien reconoce a Juan Guidó como mandatario de Venezuela, rompió relaciones con Maduro a quien no reconoce y el 05MAR20 emitió la expulsión de los funcionarios diplomáticos, pero el gobierno Maduro no pareciera darse por enterado e intenta mantener sus bases de operación dentro de Brasil.

*****

La cancillería brasileña procura que el caso de los diplomáticos de Maduro no se convierta en un impasse aunque ya habría diseñado una ruta orientada hacia la deportación de los funcionarios, preservando las formas “diplomáticas”. El 28ABR20 Itamaraty, mediante una comunicación escrita, recordó a los funcionarios de Maduro en Brasilia, la exigencia de que abandonaran el país antes del 02MAY20. El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dejó saber que sus funcionarios no saldrían de Brasil mientras el PT emitía un pronunciamiento asegurando sin sustento alguno que la medida es “un paso más del movimiento bélico de EEUU contra Venezuela”.

El 01MAY20, el Fiscal General de Brasil, Augusto Aras, emitió e hizo divulgar intensamente un documento mediante el cual “recomienda” al Ministerio de Relaciones Exteriores que “evalúe la posibilidad de suspender el cumplimiento de la orden de retirada inmediata del personal del cuerpo diplomático venezolano”. Alega Aras que “la situación de la salud en Venezuela es objeto de debate en la esfera internacional con evidencias de que se encuentra en situación crítica”. Aras pide reconsiderar el “plazo y el modo para el cumplimiento de la medida” la cual no contradice. Aras fue designado en el cargo con el abierto apoyo de Jair Bolsonaro.

*****

El gobierno de EEUU señaló al régimen chavista como un burladero que China y Rusia utilizarían para la adquisición de productos tecnológicos estadounidenses de potencial aplicación militar.

Desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez en 1999, EEUU implementó limitaciones para la venta de tecnología de punta de patente estadounidense, especialmente computadoras, tanto al gobierno como a empresas privadas venezolanas. De esa manera Washington procuraba impedir el acceso de Cuba a tecnología informática de punta, por ejemplo. Aquellas medidas restrictivas se han incrementado en los últimos años a medida que Washington ha aplicado crecientes sanciones al régimen chavista. El 07NOV14, EEUU unificó las medidas de “licencia previa” que impuso a China en 2007 y, a Rusia y Venezuela desde 2014.

El Departamento de Comercio de EEUU publicó en la edición del 28ABR20 del “Federal Register” una larga lista de productos que en lo sucesivo requerirán licencia previa para su exportación, reexportación o transferencia hacia China, Rusia y Venezuela. En la práctica se trata de una prohibición a las empresas de EEUU y clientes extranjeros de esas empresas para suministrar tecnología estadounidense de uso inicialmente civil pero que podría “usarse en el desarrollo de armas, aviones militares o tecnología de vigilancia”. En sus argumentos, el Departamento de Comercio cita que “tanto China como Rusia apoyan la dictadura en Venezuela y buscan ampliar los vínculos militares y venta de armas en toda la región”.

Washington está homogenizando las sanciones y restricciones comerciales de tecnología de punta hacia Rusia y China incluyendo a Venezuela. Además, el Departamento de Estado de EEUU se pronunció sobre las especiales relaciones del régimen chavista con el régimen de Irán quienes el secretario de Estado Mike Pompeo califico, el 29ABR20, como “pájaros del mismo plumaje”. Pompeo dijo que “en los últimos días, varios aviones pertenecientes a Mahan Air han transferido un apoyo desconocido al régimen de Maduro. Esta es la misma aerolínea terrorista que Irán usa para mover armas y combatientes alrededor del Medio Oriente”. Después, el 01MAY20, Pompeo tuiteó que “Los matones de Maduro saquearon nueve toneladas de lingotes de oro y lo enviaron al régimen iraní” agregando que Maduro está asociado con “el principal patrocinador estatal del terrorismo”.

*****

El Pentágono optó por recurrir a personal militar de la reserva para incrementar el pie de fuerza en las operaciones antinarcóticos que Trump autorizó incrementar en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Cuando el 01ABR20 Trump anunció “la operación”, su Secretario de Defensa Mark Esper aseguró que impactaría, por ejemplo, en las finanzas del régimen chavista. Por su parte el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur, ha reiterado que “la operación” a la cual Trump se refirió se corresponde a un incremento de la presencia de EEUU en la región, mediante un aumento de sus activos militares, con fines de reforzar las acciones contra el narcotráfico y otros flujos ilegales. El nombre oficial de la “operación” es “Enhanced Department of Defense Counternarcotic Operation in the Western Hemisphere”.

*****

Trump notificó el 30ABR20 a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y al presidente del Senado la emisión de una Orden Ejecutiva mediante la cual autorizó al Secretario de Defensa para “ordenar a las unidades y a miembros individuales de la Reserva Seleccionada (…) para aumentar las fuerzas componentes activas de la "Operación Antinarcóticos en el hemisferio occidental”. El texto de la Orden alega la necesidad de “incrementar las Fuerzas Armadas regulares de EEUU para la misión operativa” por lo cual ordena al secretario Esper convocar hasta 200 reservistas no asignados a otra unidad para sumarse a la “operación”. Los reservistas procederán de la denominada Selected Reserve integrada por personal formado militarmente, actualmente fuera de servicio, pero en disposición inmediata para regresar a filas. El 27MAR20 Trump emitió una orden análoga disponiendo la convocatoria de esa reserva para acciones internas a raíz de la pandemia.

*****

Ya el COVID19 ha impactado en los activos militares asignados al Comando Sur de EEUU para sus actividades. El destructor misilístico USS Kidd (DDG 100) destinado a operaciones antinarcóticos en el Pacífico oriental debió regresar el 28ABR20 a su base en San Diego, California. El 22ABR20 había sido evacuado un marinero “después de experimentar dificultad para respirar” tras lo cual fueron realizadas pruebas médicas a toda la tripulación y fue ordenado el regreso de la nave a puerto “para brindar atención médica para sus marineros y para limpiar y desinfectar el barco”.

destructor misiles guiados USS Kidd San Diego 28 de abril de 2020 foto marina eeuu.jpg El destructor de misiles guiados USS Kidd (DDG 100) llega a San Diego el 28 de abril de 2020, como parte de la respuesta agresiva de la Marina al brote de COVID-19 a bordo el barco. US Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Alex Millar

******

En medio de la crisis planetaria por el COVID19, Donald Trump y su secretario de Estado Mike Pompeo han mantenido una constante comunicación telefónica con mandatarios de diversos países a los que consideran aliados. El “tema Venezuela” ha formado parte de las conversaciones con varios mandatarios latinoamericanos.

Trump se comunicó el 23ABR20 con Iván Duque a quien ofreció suministrarle equipos médicos para atender la pandemia. Igualmente hablaron de “continuar trabajando para abordar la actual crisis de Venezuela y otras prioridades mutuas en la región”. Duque mencionó el tema de la migración venezolana en Colombia y el peso que representa para el Estado colombiano. El 27ABR20, Pompeo incluyó en su agenda dos llamadas telefónicas: a Juan Guaidó y a Duque. Según el Departamento de Estado, Pompeo y Duque “discutieron su objetivo mutuo de una transición pacífica a la democracia en Venezuela, así como nuestros esfuerzos conjuntos para satisfacer las necesidades de los migrantes y refugiados venezolanos obligados a huir de las condiciones desastrosas y represivas en su país”. La conversación de Duque y Pompeo tenía como telón de fondo una oleada de venezolanos que están regresando a su país cruzando Colombia, ante la paralización económica de los países de la región y un inocultable ambiente antimigrantes venezolanos que ha cundido en países como Perú, Ecuador e incluso Colombia.

*****

El malestar de los colombianos hacia los migrantes venezolanos ha tendido a incrementarse según la más reciente encuesta Gallup.

El trabajo de campo para la encuesta fue ejecutado por la empresa Invamer entre 18 y 26ABR20, en medio de las medidas de “aislamiento preventivo obligatorio” por el COVID19, en las cinco principales ciudades de Colombia. El 70% de los encuestados aprueba la forma como Duque “está enfrentando la contingencia” y el 56% cree que “lo peor está por venir” por la pandemia. El 67% afirma que sus ingresos se redujeron por las medidas de control social y el 51% dijo que su familia está “mercando” menos. En ese contexto, la imagen negativa de “los venezolanos que han llegado a Colombia para quedarse” ha subido de 52% en octubre de 2018 hasta 81% en la actualidad. Un funcionario del gobierno colombiano que hace seguimiento al tema Venezuela, consultado para este Informe, aseguró que estas cifras se corresponden con una “creciente xenofobia” contra los venezolanos la cual el gobierno Duque intentará frenar mediante una campaña de concientización. De hecho, el 87% de los encuestados dijo estar de acuerdo con mantener cerradas las fronteras con Venezuela para que no entren venezolanos, una vez finalicen las medidas de “aislamiento obligatorio” por el COVID19.

Por cierto, el 94% tiene opinión negativa de Nicolás Maduro y el 66% tiene opinión negativa sobre Donald Trump. La imagen positiva de Juan Guaidó entre los colombianos cayó de 80% en febrero de 2019 a 52% ahora y, su percepción negativa ha crecido de 9% a 29% en el mismo lapso.

*****

Sofía Imber nació en Moldavia, creció, trabajó y murió en Venezuela. Sofía fue la más importante promotora cultural del siglo XX venezolano, reportera, periodista de análisis y opinión, productora y entrevistadora en Tv, directora de prensa, creadora y directora del Museo de Arte Contemporáneo, una influencer preinternet y una gran dama que gustaba hablar bajo y corto pero con una agudeza sin igual. Falleció el 20FEB17 pero antes realizó, durante tres años, incontables sesiones de trabajo con un joven periodista venezolano, Diego Arroyo Gil, quien logró “aprehender” a Sofía para plasmarla en una biografía acertadamente escrita en primera persona.

Arroyo Gil se está convirtiendo en el gran biógrafo venezolano de estos tiempos. Recurriendo a la técnica de la entrevista intimista, además de Sofía por sus manos ya han pasado el periodista Nelson Bocaranda, el ilustre Simón Alberto Consalvi, la mítica cineasta Margot Benacerraf y el fabricante de mises Osmel Sousa. Vale la pena leer “La señora Ímber” de Arroyo Gil.