Desde el principio de su gobierno, Biden había estado delegando los movimientos de diplomacia directa con Latinoamérica en el colombo-estadounidense Juan Sebastián González, asesor presidencial y responsable del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. González, fue el protagonista y probable diseñador de una visita a Nicolás Maduro el 05MAR22 que pudo haber dado al traste con el esquema de presión que EEUU mantiene sobre el régimen chavista.

La poca relevancia que el secretario de Estado Antony Blinken otorga al Continente, la ausencia de un equipo cohesionado sobre Latinoamérica en el Departamento de Estado y la Casa Blanca, está siendo suplido curiosamente con viajes diplomáticos por parte del director de la CIA, el embajador William Burns, quien fue el primer alto funcionario del gobierno Biden en reunirse con Bolsonaro o, por la comandante del Comando Sur, general Laura Richardson, quien ha estado trabajando directamente para mantener canales operativos con el estado colombiano tras la llegada del gobierno izquierdista de Gustavo Petro.

El papel de Chris Dodd, quien cuenta con 78 años de edad, sería el de operar como vocero directo de Biden en el continente donde se está cocinando una abierta reacción antiestadounidense.

A los efectos de la Unión Europea en Venezuela se mantiene el estado de “continuo deterioro de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos” existente a finales del año 2017 y en consecuencia, fueron renovadas sin mayor debate las sanciones impuestas a altos jerarcas del régimen.

El 13NOV17 los ministros de exteriores de la UE reunidos como “Consejo de la Unión Europea” acordaron restringir la venta de armas al régimen chavista. Igualmente acordaron prohibir el ingreso a territorio de la UE de altos jerarcas del régimen, así como al congelamiento de sus propiedades. La Unión Europea no impuso medidas contra el aparato empresarial del estado venezolano. Desde entonces la lista de jerarcas sancionados fue aumentando hasta llegar al número de 55. Entre ellos figuran el cogobernante Diosdado Cabello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, políticos funcionales como Bernabé Gutiérrez, el zar petrolero Tareck El-Aissami, el fiscal general del régimen Tarek Saab, altos jefes militares como Remigio Ceballos, jefes judiciales como Maikel Moreno y el zar de la frontera Freddy Bernal.

El 07NOV22 en un pasillo del Centro de Convenciones del balneario egipcio de Sharm el-Sheikh, coreografiado por algún mandatario africanos amigo del régimen cubano, se produjo un encuentro entre Nicolás Maduro y el presidente francés Emmanuel Macron. La conversación atentamente captada por las cámaras del equipo de propaganda del régimen chavista fue ampliamente difundida para transmitir la imagen de un Maduro que cultiva amistades internacionales. A su regreso a Caracas, Maduro en una reunión del buró político del PSUV transmitida por Tv, dejaba saber que probablemente viajaría a Europa para celebrar su cumpleaños.

Pocos días antes, el 25OCT22, el grupo de trabajo sobre Latinoamérica y el Caribe del Consejo de la Unión Europea, había celebrado una reunión de trabajo en Bruselas en cuya agenda figuró el tema “Venezuela”. Los funcionarios del Consejo de la UE estaban realizando la evaluación de la situación venezolana para decidir sobre la continuidad de las sanciones a los jerarcas chavistas que vencerían el 14NOV22.

La recomendación de los diplomáticos encargados del caso fue prolongar por un año las sanciones y actualizar la información sobre los sancionados sin modificar el listado. Según una fuente oficial de la UE consultada por este Informe “la adopción de los actos jurídicos se finalizó mediante un procedimiento escrito que concluyó el 10 de noviembre de 2022”. La fuente enfatizó que “el Consejo podrá adoptar actos cuando se reúna físicamente o, a falta de sesiones presenciales, mediante procedimiento escrito”. La decisión de renovación de sanciones a jerarcas chavistas fue tomada sin una reunión ministerial del Consejo, demostrando que los gobiernos de la UE no tienen mayor interés de debatir algún cambio de posición colectiva ante el régimen venezolano.

Desmintiendo la versión del chavismo sobre sus avances diplomáticos en Europa, el Diario Oficial de la UE publicó el 11NOV22 la Decisión 2022/2201 que prolonga por un año más las sanciones altos cargos del régimen chavista. De hecho, el viaje de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, a los Países Bajos para participar en una sesión de la Corte Internacional de Justicia el 17NOV22, sólo fue posible alegando que se trataba de una visita a un país “anfitrión de una organización internacional intergubernamental”.

“Dando como un supuesto las victorias electorales de Gustavo Petro en Colombia y especialmente la de Lula da Silva en Brasil, la izquierda continental ya está barajando un escenario de retoma de la institucionalidad continental”. Así adelantaba el Informe Otálvora del 22ABR22 los eventos que comienzan a registrarse tras la toma del gobierno colombiano por Petro el 07AGO22 y el anuncio de la victoria de Lula da Silva el 30OCT22.

El Grupo de Puebla, la organización VIP de la izquierda continental, celebró el 10-11NOV22 una reunión en Santa Marta, Colombia, con la mayoría de sus principales miembros fundadores. En la mesa principal se situaron la brasileña Dilma Rousseff, el español José Rodríguez Zapatero, el local Ernesto Samper Pizano, el dominicano Leonel Fernández y el chileno Marco Enriquez-Ominam quien actúa como coordinador del grupo y activo operador internacional. Además se sumó al evento el boliviano Evo Morales así como Rui Zhu enviado por el Partido Comunista de China quien previamente había visitado La Habana. La presencia del diplomático chino, quien posó en la foto de familia oficial de la reunión, dejó ver la concatenación de intereses entre la alianza izquierdista continental y el gobierno chino. China cuenta con funcionarios de enlace con la CELAC, con el Foro de São Paulo y ahora con el Grupo de Puebla. Este último no es una reunión de diletantes sino un foro para coordinar la toma y la preservación del poder por parte de la izquierda continental.

El Grupo de Puebla, que se autodenomina “progresista”, desde su fundación en 2019 y hasta la fecha se había abstenido meticulosamente de mostrar contactos directos con agentes del régimen chavista. La reincorporación de la dictadura venezolana a los organismos internacionales continentales es uno de los puntos de la agenda del Grupo de Puebla y la reunión celebrada en Colombia fue la primera en la cual participó un emisario del régimen, el embajador de Maduro en Colombia Félix Plasencia.

Gustavo Petro, por su parte, clamó el 11NOV22 desde París para que el gobierno de EEUU retire la recompensa por U$ 15 millones que ofrece a cambio de información que lleve al arresto de Nicolás Maduro a propósito del juicio que por narcotráfico le sigue la justicia estadounidense.

El Grupo de Puebla interpreta que “en buena parte de los Estados de América Latina y el Caribe, el progresismo es gobierno” y “se abre una oportunidad inmejorable para continuar con la tarea iniciada a comienzos de siglo”. Con esa evaluación por delante, el grupo emitió una declaración suerte de programa de acción continental en el cual denuncian a EEUU por la imposición de sanciones a Cuba y Venezuela. El documento emitido por el Grupo de Puebla el 11NOV22 incluye una larga lista de temas de acción gubernamental entre ellas la “desregulación de la prohibición de las drogas”, una “moneda única latinoamericana” y una “política de seguridad y defensa común” retomando ideas chavista sobre una alianza militar subcontinental de gobiernos de izquierda en la cual ya habían estado trabajando a nivel de Unasur El Grupo de Puebla anuncia la reactivación de Unasur y adelanta que la llegada de Lula a la Presidencia “despeja el camino de Brasil para su retorno a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Adicionalmente, el Grupo reitera la propuesta de desplazar a Luis Almagro de la Secretaría General de la OEA a quien acusan de “desestabilización de las democracias latinoamericanas” y de “denuncias de abuso de poder”. Destituir a Almagro o lograr su dimisión es un objetivo planteado por los gobiernos de Argentina y México desde 2021 y que intentarán ejecutar a partir del 01ENE23 cuando Brasil cambie de gobierno.

Reabrir Unasur, fortalecer la CELAC en contraste con la OEA y en choque con EEUU, lavarle la cara a la dictadura venezolana, fortalecer alianza con China, destituir a Almagro, tomar control del Banco Interamericano de Desarrollo, esas son parte de las metas de la alianza izquierdista.

Por cierto, en medio políticos bogotanos que aún recuerdan viejas anécdotas de la godarria cachaca se comentaba estos días, no sin sorna, que parece extraño que el expresidente Ernesto Samper, ande firmando documentos atacando a Almagro por mantener amorío con una funcionaria del organismo que dirige…

El 14NOV22 un grupo de expresidentes encabezado por los chilenos Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, la brasileña Dilma Rousseff, el ecuatoriano Rafael Correa y el uruguayo José Pepe Mujica, acompañados de decenas de firmas de exfuncionarios de los recientes gobiernos de izquierda de la región, hicieron circular una carta pública dirigida a los mandatarios suramericanos. En la lista de los receptores incluye a Nicolás Maduro y a Lula da Silva dándole al brasileño tratamiento de “Excelência senhor Presidente” aun sin haber tomado posesión del cargo. La carta fue difundida por dos “centros de investigación" de la red izquierdista continental, la “Fundación Chile 21” y el “Instituto Novos Paradigmas” basado en Porto Alegre, Brasil. El documento alega que “a partir de enero del 2023 tendremos en todos los países más grandes, sin ninguna excepción, gobiernos partidarios de retomar y fortalecer los procesos de integración” por lo cual “urge en consecuencia la reconstrucción de un espacio eficaz de concertación suramericana” el cual sería Unasur. Los expresidentes en su carta asumen la exposición hecha por el excanciller de Rafael Correa, Guillaume Long, durante un encuentro del Grupo de Puebla en Río de Janeiro el 29MAR22. Según Long, un trabajo elaborado por el “centro de investigaciones” estadounidense asociado a la dictadura chavista denominado Center for Economic and Policy Research (CEPR), concluye que el organismo Unasur aún existe legalmente ya que el retiro de Brasil y Argentina nunca cumplió los extremos procedimentales internos.

Debe esperarse que durante el primer semestre del año 2023 sea convocada una cumbre presidencial para declarar reconstituida la Unasur. Los gobiernos de izquierda se están moviendo rápido.

Los eventos de coordinación política internacional no sólo tienen lugar a nivel VIP en el Grupo de Puebla. Bajo la convocatoria del cogobernante Diosdado Cabello, la alianza de partidos de izquierda Foro de São Paulo sesionó en Caracas el 18-19NOV22. El propósito de la reunión fue acordar un “plan estratégico” y coordinar acciones colectivas continentales. Además de Cabello, la reunión fue dirigida por la brasileña Mónica Valente, exsecretaria de asuntos internacionales del partido PT, actual Secretaria Ejecutiva del Foro de São Paulo e integrante del grupo de “relaciones exteriores” del “Gabinete de Transición Gubernamental” designado por Lula da Silva.

Por cierto. La reunión del Foro de São Paulo tuvo lugar en el edificio que servía de sede al diario El Nacional el cual fue confiscado por un tribunal del régimen a favor de Diosdado Cabello.

El 15NOV22 desde su hotel en Palm Beach, Florida, el expresidente Donald Trump anunció su decisión de competir por la presidencia de EEUU en las elecciones del 2024.

Su discurso de más de una hora fue un largo ataque al gobierno Biden, una exaltación a su pasado gobierno con un tema de política exterior central: la confrontación con China. Pocas fueron las referencias a Latinoamérica.

Trump afirmó haber conseguido que “México nos diera veintiocho mil soldados gratis” para impedir el ingreso de inmigrantes por la frontera. Sobre López Obrador, Trump dijo que “es socialista, pero es un gran señor” (…) “es un gran hombre y amigo mío”.

Sobre los latinos en EEUU, Trump dijo que los hispanos apoyaban su plan de construir un muro en la frontera con México: “muchos han notado los enormes avances que hemos logrado con los votantes latinos, y creo que estableceremos récords aún mayores con este voto crucial en 2024. El votante hispano, el votante latino, ha sido increíble. Grandes personas, muy emprendedoras, y quieren seguridad. Y todos pensaron cuando hice el muro, construí el muro, y pensaron: "Oh, eso me haría daño con el voto hispano". No, me ayudó porque entendieron. Querían seguridad, querían seguridad y entendían la frontera mejor que nadie”.

En relación al tema de las drogas, ejemplificó con la política china. “Cuando estaba con el presidente Xi, le pregunté: "Presidente, ¿tiene un problema de drogas?"…"No, no, no, no, no lo tenemos". Me miró como si yo no supiera lo que estaba haciendo. Él dijo: “No, no tenemos una droga”. “¿Cómo es que no tienen un problema con las drogas?” Él dijo: “Prueba rápida”. “¿Qué es una prueba rápida?” ¿Sabía qué es una prueba rápida? Ahí es donde si te atrapan

vendiendo drogas, tienes un juicio inmediato y rápido y al final del día eres ejecutado” Eso es terrible, pero ellos no tienen problemas con las drogas”.

“Hay muchas naciones que nos odian gravemente. Y ese es el problema cuando nos miran en desorden como lo estamos ahora…” dijo Trump en alguna parte de su discurso.