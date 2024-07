Asdrúbal Aguiar: "Celebramos el 5 de julio sin tener patria en Venezuela"

"Celebramos el 5 de julio sin tener patria en Venezuela. Hemos de ser conscientes de esta realidad. La República se ha pulverizado tanto como la Constitución de 1999 – el pecado original de lo corriente – se ha desmaterializado. Mas lo grave es que a la nación, soporte de nuestra sociedad y no solo de la llamada sociedad política, se le hizo añicos a lo largo del siglo corriente", afirmó.

En el marco de las palabras conmemorativas ofrecida durante la charla "El espíritu del 5 de julio de 1811: tiempo civil y de civilidad en Venezuela" leídas ante los miembros de las organizaciones de venezolanos en diáspora, VenAmérica, y VAPA, Venezuelan American Petroleum Association, Asdrúbal Aguiar, abogado constitucionalista venezolano, consideró también que el desafío de la nueva gesta libertaria a la que se enfrenta la democracia venezolana va más allá del voto.

"Es el desafío de atender con celo y mucha serenidad; pues si acaso, tal como lo lograron las espadas de Carabobo durante la segunda batalla en el sitio que nos da la independencia real en 1821, de repetirse tal hazaña en el ahora mediante los votos, no bastará ello para alcanzar el bien supremo de la libertad que hemos perdido. No nos la dio la ruptura con la Madre Patria. Independizarnos de Cuba o de Rusia, o de Irán, o de China, no es lo determinante para que seamos, vuelvo a repetirlo con las palabras de Sanz, libres como debemos serlo".

En su discurso, Aguilar, exhorta a los venezolanos a recordar sus raíces. "He aquí, pues, la significación de reencontrarnos alrededor de esta fecha liminar y patria, para hacer memoria y fortalecer al optimismo de la voluntad"

"He aquí, pues, la significación de reencontrarnos alrededor de esta fecha liminar y patria, para hacer memoria y fortalecer al optimismo de la voluntad. Y uso la expresión del padre Jorge Bergoglio, que titula el folleto que me obsequiase en 2005, para decirles que la acuñada frase «hasta el final» implica la idea de “La nación por construir”. Que de eso se trata, si es que esperamos restablecer los lazos del afecto roto y procurar un nuevo acuerdo – reconstituir nuestra conciencia de nación – desde los corazones: “limpiar primero el corazón de la levadura vieja”, diría Agustín de Hipona".

El próximo 28 de julio Venezuela está convocada a los comicios presidenciales en los que Edmundo González Urrutia es el candidato unitario, abanderado por la líder opositora María Corina Machado, y se enfrentará al dictador Nicolás Maduro.

Recientemente, el pasado 4 de julio se dio inicio a la campaña presidencial, la oposición arrancó con una monumental marcha en Caracas. Una caravana recorrió las calles capitalinas con Machado y González Urrutia al frente.

Se esperan nuevos actos públicos y más recorridos a nivel nacional para incentivar el voto del electorado.

