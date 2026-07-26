Informe revela que 221 menores de edad murieron a causa de los sismos; 273 siguen desaparecidos

Expertos forenses llevan a cabo labores de identificación de cadáveres dispuestos en el suelo, cerca de ataúdes, en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira (estado de La Guaira, Venezuela) el 29 de junio de 2026, días después de que dos terremotos sacudieran el país.

CARACAS -- La ONG venezolana que vela por el bienestar de niños y adolescentes, el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), presentó su segundo informe sobre el impacto de la emergencia ocasionada por el doblete sísmico del 24 de junio en la niñez y adolescencia venezolana, cuyo resultado arroja que 221 menores fallecieron (15,73%) y 273 siguen desaparecidos (19,43%), de 1.405 casos verificados hasta el 23 de julio.

Cecodap advierte que, de 1.405 casos verificados, 437 corresponden a heridos (31,10 %) y 233 fueron desplazados junto a sus familias hacia otros estados (16,58 %).

Advierte que luego de culminar la fase inicial de búsqueda y rescate, la crisis evoluciona hacia un escenario de mayores riesgos de protección, incertidumbre y vulneración de derechos.

El informe fue elaborado ante la ausencia de cifras oficiales desagregadas por edades y busca visibilizar la situación que enfrentan los niños y adolescentes (NNA) afectados por el desastre, así como sus familias.

Cecodap destacó que 494 menores se encuentran en las dos categorías más críticas: fallecidos y desaparecidos, lo que representa el 35,16% del total de casos registrados. Si se excluyen los casos de desplazamiento interno, ese porcentaje asciende al 42,15%, evidenciando que persisten necesidades urgentes de búsqueda, identificación, reunificación familiar y acompañamiento psicosocial.

La niñez, la más golpeada

El análisis revela que el grupo de 0 a 11 años concentra 709 casos, equivalentes al 50,46 % del total. Dentro de esa cifra se encuentran 100 deportistas de entre 4 y 6 años pertenecientes a la liga infantil Los Criollitos de La Guaira, además de 31 menores de un año y dos neonatos cuyas madres embarazadas fallecieron bajo los escombros.

En contraste, el informe contabiliza 297 adolescentes de entre 12 y 17 años afectados.

Entre los fallecidos, 185 eran niños de 0 a 11 años, es decir, 83,71 % de los 221 casos registrados, mientras que 168 de los 273 desaparecidos también pertenecen a ese grupo etario (61,54 %).

La organización señala que los datos evidencian una afectación particularmente grave sobre la niñez, aunque no permiten establecer las causas de esta concentración.

Asimismo, el informe indica que los varones representan la mayor cantidad de afectados, con 597 casos (42,49 %), mientras que 478 niñas y adolescentes resultaron afectadas, equivalentes al 34 % del total.

Sin información

Cecodap también alerta sobre importantes deficiencias en la información disponible. En 399 de los 1.405 casos (28,40 %) no fue posible determinar la edad de los afectados y, en otros 276 casos, únicamente se especifica si se trata de un niño o un adolescente, sin mayores datos.

La organización considera que esta falta de información limita la posibilidad de diseñar respuestas diferenciadas y reitera la necesidad de que las autoridades publiquen registros desagregados por edad, sexo, territorio y tipo de afectación.

Errores en la información

El informe también documenta situaciones que complican la protección de los menores de edad y de sus familiares.

Entre ellas destacan al menos 35 casos de niños y adolescentes reportados inicialmente como desaparecidos que posteriormente fueron localizados sin vida, ya fuera entre los escombros o en la morgue improvisada en Los Silos de La Guaira. Además, se identificaron errores en la identificación de víctimas y la circulación de afiches digitales con números telefónicos falsos o ajenos a los familiares, lo que dificultó las labores de búsqueda y generó mayor angustia.

130 de los 273 casos de desaparición fueron difundidos con fotografías y lugar de residencia, pero sin información sobre la edad o los datos de sus cuidadores principales, situación que incrementa el riesgo de desprotección y dificulta los procesos de reunificación familiar.

Cecodap registró 32 casos de niños, niñas y adolescentes separados de sus familias bajo medidas institucionales o en entidades de atención de estados como Carabobo y Bolívar. La organización advierte que, además de las pérdidas humanas, los menores desplazados enfrentan el duelo por la pérdida de sus hogares, sus rutinas y sus vínculos comunitarios.

En sus conclusiones, Cecodap insiste en que la emergencia no ha terminado y hace un llamado a fortalecer los mecanismos de búsqueda, protección integral, atención psicosocial y reunificación familiar para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia afectadas por los terremotos.

Llamado de morgue de La Guaira

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) emitió este martes,21 de julio, un comunicado oficial en el que convoca a los familiares que aún no han localizado a sus niños y adolescentes en el estado La Guaira a presentarse en sus instalaciones ubicadas en los Silos de Bolipuertos de La Guaira, morgue improvisada por la cantidad de cadáveres.

Según el documento difundido por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en la sede forense se encuentran actualmente 38 cuerpos de menores de edad que no han sido reclamados por sus familiares.

Las autoridades indicaron que los familiares deberán presentarse para realizar los procesos de verificación fotográfica y las experticias antropológicas y odontológicas necesarias, con el fin de llevar a cabo las labores de reconocimiento “con el respeto y la sensibilidad que la situación amerita”.

FUENTE: Con información de Cecodap/El Pitazo/Efecto Cocuyo