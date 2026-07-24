viernes 24  de  julio 2026
EMERGENCIA

UNICEF señala que se necesitan $65 millones de dólares para atender impacto de sismos en Venezuela

El apoyo continuo es clave para asegurar que los niños y adolescentes tengan acceso a agua segura, atención médica y protección, dijo UNICEF

Niños juegan fútbol en un campamento improvisado en Maiquetía, La Guaira, días después del doble terremoto que azotó a Venezuela, el 30 de junio de 2026.

Niños juegan fútbol en un campamento improvisado en Maiquetía, La Guaira, días después del doble terremoto que azotó a Venezuela, el 30 de junio de 2026.

FEDERICO PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- En los próximos meses se requerirán 65,7 millones de dólares para responder al impacto humanitario del doble terremoto en Venezuela del pasado 24 de junio, informó UNICEF el jueves.

En una nota de prensa, UNICEF señala que trabaja para asistir a alrededor de 470.000 personas, incluyendo 169.000 niños, en salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y protección infantil y social.

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"Un mes después de los terremotos, niños, niñas y familias aún enfrentan las consecuencias de esta devastadora catástrofe. Más allá del daño visible, el miedo, la incertidumbre y las alteraciones causadas por el desplazamiento pueden tener impactos duraderos en el bienestar de la niñez", dijo el representante de Unicef en Venezuela, Manuel Rodríguez Pumarol.

El organismo solicitó apoyo continuo para asegurar que los niños y adolescentes tengan acceso a agua segura, atención médica y protección. Advirtió que esta población tiene mayores probabilidades de experimentar "angustia psicológica, violencia, negligencia, explotación y separación familiar, lo que agrava los riesgos para su seguridad y bienestar".

Atención en emergencia

Unicef señaló que, hasta la fecha, ha distribuido más de 82 toneladas métricas de suministros de emergencia, incluyendo kits de salud, equipo de purificación y almacenamiento de agua, y materiales para el desarrollo infantil temprano y recreativo.

En coordinación con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, apoyó a equipos móviles de salud en la provisión de servicios de atención primaria, incluyendo vacunaciones, para más de 21.000 personas, entre ellas niños y mujeres embarazadas. También suministró medicamentos esenciales en 198 centros de salud, con la capacidad de brindar servicios de atención primaria a unas 49.000 personas.

Además, más de 5.000 personas han recibido "servicios de nutrición, incluyendo detección aguda de desnutrición, suplementación con micronutrientes, asesoría nutricional y apoyo en la lactancia materna para mujeres embarazadas y lactantes".

FUENTE: Con información de EFE

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