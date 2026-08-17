lunes 17  de  agosto 2026
TRAGEDIA

Instituto de Medicina Legal de Colombia identifica a 304 víctimas del terremoto

Presidente De la Espriella informa que reconstrucción costará 9.500 millones de dólares, según estimaciones de una firma privada

Medicina Legal de Colombia ya identificó 300 víctimas del terremoto del 10 de agosto (EFE)

Medicina Legal de Colombia ya identificó 300 víctimas del terremoto del 10 de agosto (EFE)

BOGOTÁ -- El Instituto de Medicina Legal (IML) de Colombia ha recibido 304 cuerpos de víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto en el país, de los cuales ya identificó a 300 que en su mayoría fueron entregados a sus familiares, informó este lunes esa entidad.

Los cuerpos recibidos son "provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca", los más afectados por el terremoto de magnitud 7,4, señaló el IML.

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Entre las más de 300 víctimas que han sido identificadas "se encuentran 22 menores de edad", indicó el organismo en un comunicado.

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, es la ciudad con mayor número de víctimas identificadas una semana después del terremoto, con 139, seguida por Pereira, capital de Risaralda, con 107, según el informe de Medicina Legal.

El boletín agrega que también fueron identificados ya 12 cuerpos de Quibdó, capital de Chocó; nueve de Buenaventura, seis de Buga y seis de Roldanillo, todas localidades de Valle del Cauca, y cinco Manizales, capital de Caldas, entre otros lugares.

"El proceso de entrega de los cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio", agregó el comunicado, que precisa que los fallecidos en Cali se están entregando en la vecina ciudad de Palmira.

El terremoto tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar (Chocó), situado en límites con Valle del Cauca y Risaralda, y por eso la mayor cantidad de víctimas mortales son de esos dos departamentos.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cifró este domingo en 289 los fallecidos, cinco menos que el sábado; además de 4.187 heridos y 143 desaparecidos, mientras que 354 personas han sido rescatadas de numerosos edificios derrumbados o con graves daños en su estructura.

Reconstrucción costará 30 billones de peso

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo este lunes que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto costará al menos 30 billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares), según estimaciones de una firma privada.

“Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos”, indicó el mandatario en una alocución al país.

De la Espriella agregó que la reconstrucción de edificaciones costará alrededor de 24,5 billones de pesos (unos 7.800 millones de dólares) y la de la infraestructura 5,5 billones (unos 1.700 millones de dólares), y agregó: “Imagínense ustedes la dimensión del desastre”.

FUENTE: Con información de EFE/El Espectador

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