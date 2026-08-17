Miami cantó por los suyos y recaudó más de $1,3 millones para Venezuela y Colombia

Más de 15.000 personas llenaron el Kaseya Center en una noche marcada por la música y la generosidad.

Chino y Nacho cerraron el espectáculo con “Andas en mi cabeza” y un recorrido por varios de sus éxitos.

Un abrazo sobre la tarima acompañó a los interpretes al final de su presentación.

Jay Wheeler y Zhamira Zambrano llevaron el romanticismo de “Extrañándote” al encuentro celebrado en Miami.

Silvestre Dangond y SanLuis interpretaron “Como yo” durante el tramo final de la velada.

Feid y Yandel provocaron uno de los momentos más eufóricos de la noche al interpretar "Yandel 150".

El colombiano Feid llevó su música y se sumó al esfuerzo colectivo.

Gilberto Santa Rosa puso su voz al servicio de la causa e invitó al público a contribuir con la causa.

El comediante y presentador venezolano George Harris, acompañado por otras figuras del evento, reforzó el llamado a colaborar.

Raúl González y Chiquinquirá Delgado fueron los presentadores principales de la gala.

Chiquinquirá Delgado acompañó a Olga Tañón y Luis Fonsi quienes dedicaron palabras emotivas a los afectados.

Olga Tañón y Luis Fonsi unieron sus voces durante una noche dedicada a movilizar ayuda para los damnificados.

El artista venezolano Noreh se sumó al llamado solidario en favor de las familias afectadas en ambos países.

Camilo y Evaluna respaldaron el llamado solidario en favor de dos pueblos golpeados por la tragedia.

Los hermanos Mau y Ricky, hijos de Ricardo Montaner llevaron su música al encuentro benéfico celebrado en el Kaseya Center.

Alexander Delgado y Randy Malcom llevaron la energía de Gente de Zona al concierto “Unidos por los Nuestros”.

Los integrantes de Piso 21 se sumaron a la jornada benéfica que reunió a diferentes generaciones de la música latina.

Marc Anthony puso su voz y compromiso al servicio de las familias afectadas por los terremotos en Venezuela y Colombia.

El dúo cubano junto al cantante boricua invitaron al público a contribuir con una causa en la que cada donación podía marcar la diferencia.

MIAMI.- Venezuela y Colombia compartieron el domingo una misma canción en el Kaseya Center. Sobre la tarima desfilaron algunas de las voces más reconocidas de la música latina; fuera de ella, miles de personas respondieron a un llamado que convirtió el espectáculo en una manifestación de solidaridad.

“Unidos por los Nuestros” reunió a intérpretes, conductores de televisión, periodistas y espectadores en una jornada que combinó actuaciones, testimonios y pedidos de colaboración para las poblaciones golpeadas por los recientes terremotos en ambas naciones.

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Al finalizar la transmisión, la cifra recaudada había superado los $1,3 millones. La Fundación Univision informó que las contribuciones alcanzaron $1.377.928 y que los canales telefónicos y digitales permanecerían abiertos para recibir nuevos donativos.

Cada número estuvo acompañado por el propósito que dio origen al encuentro: transformar la atención generada por las estrellas en recursos para quienes perdieron familiares, viviendas y buena parte de los lugares donde habían construido sus vidas.

Marc Anthony, Chayanne, Ricardo Montaner, Feid, Luis Fonsi, Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Olga Tañón, Jay Wheeler, Mau y Ricky y Piso 21 figuraron entre los participantes.

A ellos se sumaron Lasso, Corina Smith, Nella, Micro TDH, Jonathan Moly, Jorge Luis Chacín, Joaquina, Isadora, Manu Manzo, Noreh, Jerry Di, SanLuis, Free Cover y otros exponentes de diferentes generaciones y géneros.

Cada uno aportó no solo su voz, sino también una contribución económica. Al terminar sus interpretaciones, invitaban a quienes ocupaban las gradas y seguían la transmisión a sumarse, sin importar el monto.

La intención no era establecer quién entregaba más, sino conseguir que cada donación, por pequeña que pareciera, formara parte de una respuesta colectiva.

El pop, la salsa, el reguetón, el vallenato y las baladas convivieron durante una velada en la que el protagonismo estuvo en las historias de quienes todavía intentan recuperarse.

Más de 50 figuras de la televisión y el entretenimiento participaron también en la movilización, entre ellas Don Francisco, Adamari López, Charytín, Dayanara Torres, Raúl de Molina, Tony Dandrades, Amara la Negra, Enrique Santos, Francisca Lachapel, Paulina Sodi, Pamela Silva, Borja Voces, Elyangélica González, Francisco Urreiztieta, Luis Carlos Vélez, Maria Antonieta Collins, Mariana Atencio y Jorge Bernal.

Las personas presentes en el recinto se unieron a quienes observaron el programa desde Estados Unidos, América Latina y distintas plataformas digitales. Códigos QR, mensajes de texto y mecanismos en línea permitieron que la convocatoria traspasara las paredes del Kaseya Center.

La iniciativa nació bajo el nombre “Unidos por Venezuela”, con la intención de responder a las consecuencias de los terremotos que sacudieron ese país el 24 de junio.

El sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en el occidente de Colombia cambió el alcance de la campaña y también su denominación.

Así surgió “Unidos por los Nuestros”, una frase que dejó de señalar una nacionalidad específica para abrazar a dos pueblos hermanos, separados por una frontera terrestre, pero que hoy están unidos por el dolor y el desafío de comenzar nuevamente.

Los fondos obtenidos mediante la venta de entradas y las aportaciones estarán dirigidos tanto a necesidades inmediatas como a proyectos de recuperación a largo plazo.

Entre las prioridades se encuentran la reconstrucción de viviendas, reparación de escuelas y espacios comunes, atención médica, acompañamiento psicológico y respaldo a niños y familias desplazadas.

La Fundación Maestro Cares, creada por Marc Anthony, y la Fundación Univision tendrán a su cargo la administración y distribución del dinero, con el apoyo de organizaciones humanitarias que trabajan en las zonas perjudicadas.

“Unirse por una causa común, actuar y ayudar a otros seres humanos que atraviesan dificultades es un deber que todos compartimos”, había expresado Marc Anthony antes de la presentación.

Esa idea acompañó una noche en la que cantantes procedentes de Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Cuba y otros países dejaron a un lado sus agendas individuales para responder a una urgencia que sobrepasó cualquier distancia.

La música no reconstruye por sí sola una casa ni devuelve lo perdido, pero puede movilizar voluntades, reunir recursos y recordar a las víctimas que no están abandonadas. Desde Miami, ese fue el mensaje enviado el domingo.

Lo que comenzó como un encuentro musical terminó convertido en una expresión de acompañamiento. En la tarima quedaron las canciones; más allá de los aplausos, permanece ahora la responsabilidad de transformar lo recaudado en alivio y esperanza.