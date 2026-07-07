Integrantes del proyecto cubano El4tico cumplen cinco meses en prisión

El joven activista cubano Ernesto Ricardo Medina, conocido como "Tico" e integrante del proyecto independiente El4tico, cumple cinco meses en prisión tras su detención por parte de la dictadura cubana.

El periodista y escritor Yoe Suárez denunció la situación en sus redes sociales, donde compartió una serie de audios inéditos que grabó con Medina semanas antes de su encarcelamiento. En el material, se escucha al joven reflexionar sobre su infancia, su profunda fe cristiana y los inicios del proyecto que lidera, todo esto bajo el sonido cotidiano de su entorno en la ciudad de Holguín, donde residía junto a su esposa Doris y su pequeña hija Emma, de tres años.

Suárez describió a Medina como un hombre alegre, transparente y valiente, que decidió anteponer la lógica a la ideología oficialista. De acuerdo con el comunicador, las grabaciones revelan la postura de un ciudadano que concluyó que el sistema socialista representa "un camino de servidumbre" y que manifestó abiertamente que la isla necesita un cambio espiritual y social.

El caso de El4tico se suma a la lista de detenciones de opositores, activistas y creadores de contenido en Cuba. Ante este escenario, defensores de los derechos humanos y allegados a las familias exigieron visibilidad para los prisioneros de conciencia en el país e instaron a la comunidad internacional a no olvidar a los presos políticos en sus acciones y oraciones.