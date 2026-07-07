martes 7  de  julio 2026
EMERGENCIA

Más de 14,600 personas permanecen en 87 campamentos tras el doble terremoto en Venezuela

La Guaira es el que más personas tiene en refugios, en total 8,613 distribuidas en 26 campamentos y en Caracas funcionan 39 que alojan a 4,961 damnificados

Varios afectados por los terrmotos en La Guaira se han desplazado a otros estados de Veenzuela (EFE)

Varios afectados por los terrmotos en La Guaira se han desplazado a otros estados de Veenzuela (EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Un total de 14,634 personas se encuentran alojadas en 87 refugios transitorios que fueron habilitados temporalmente, informó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, este martes, cuando se cumplen 13 días de los terremotos en Venezuela.

El reporte, con corte a las 6:00 hora local (10:00 GMT) de este 7 de julio detalla que la infraestructura de emergencia cuenta con una capacidad instalada de 20,227 plazas.

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El estado más devastado por los terremotos, La Guaira, registra la mayor concentración de ciudadanos bajo resguardo, con 8,613 personas distribuidas en 26 campamentos. De estos centros, el régimen aseguró que ocho se encuentran en “proceso de ampliación”.

Por su parte, en Caracas, la capital del país, se han activado 39 campamentos transitorios que cuentan con una capacidad total de 11,192 plazas, de las cuales 4,961 están ocupadas por los afectados.

En el estado de Miranda (norte, cercano a Caracas), se mantienen operativos 22 campamentos con una capacidad instalada para 2,003 plazas, albergando de momento a 1,060 personas.

El ministro de Educación indicó que instituciones del Estado, del sector privado, la comunidad y organismos multilaterales trabajan en conjunto para "multiplicar las capacidades logísticas y humanas, asegurando que cada familia reciba todo el apoyo posible".

Sobre refugio o campamentos, como los denomina el régimen, para los afectados de El Junquito (parte del estado La Guiara), Boca de Aroa en Falcón y Morón en Carabobo, estos dos últimos estados norteños, no se ha dado información oficial.

Afectados por los terremotos en Venezuela se han desplazado desde La Guaira a otras regiones que no sufrieron daños considerables, dijo a EFE el pasado domingo la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

A 13 días del doble terremoto que sacudió Venezuela, las labores se concentran en la remoción de escombros de los edificios colapsados en La Guaira y en la recuperación de cuerpos.

Según el último balance del Gobierno de este lunes, 6,462 personas han sido rescatadas, una cifra que no ha variado desde el pasado jueves, y 17,854 perdieron su vivienda.

Hasta ahora, al menos 3,535 personas han fallecido y 16,740 han resultado heridas, según el último reporte del Gobierno, que sigue sin actualizar la cifra de desaparecidos, que se mantiene en 157 desde el pasado 25 de junio.

Para este miércoles, se prevé una vigilia a las 16,00 hora local (20.00 GMT) en la plaza El Cónsul en La Guaira, cuando se cumplen dos semanas del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

Gobernador niega fosas comunes

El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, negó que en el cementerio La Esperanza de Catia La Mar estén enterrando a las víctimas en fosas comunes.

Informó que hasta ahora se han recuperado 2,400 cuerpos que han sido identificados con la “más tecnología forense y equipos de última generación”.

Confirmó que 2,000 cuerpos han sido entregados a sus familiares y aquellos que no son reclamados son llevados al referido cementerio y son enterrados en tumbas individuales con una cruz y un código de identificación.

FUENTE: Con información de EFE

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