Del éxito junto a Daddy Yankee a una misión de fe: el renacer del cubano Marky O

MIAMI.- El nombre de Marky O quizás no siempre estuvo al frente de los titulares, pero su música sí ha dejado huella en millones de personas. El compositor cubano detrás del tema Sonríele a la vida, popularizado por Daddy Yankee, atraviesa hoy una de las etapas más personales y trascendentales de su carrera: una donde la fe, el propósito y la sanación ocupan el centro de su mensaje.

Tras recorrer más de 60 países, colaborar con figuras como Nacho, Marcos Witt, y consolidarse dentro de la música urbana latina, el artista nacido en La Habana decidió abrir las páginas más íntimas de su historia en El viaje de Marky, un libro biográfico que llega acompañado del lanzamiento de su nuevo sencillo Nadie como tú.

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Cuando el dolor se convierte en propósito

Lejos de presentar una narrativa de perfección, Marky O apuesta por la honestidad emocional y espiritual. Habla de dolor, procesos internos y momentos donde, asegura, sintió que todo estaba perdido.

“El momento exacto en el que decidí escribir el libro fue cuando entendí que ya no estaba en proceso, sino en victoria. Cuando pude mirar atrás y ver áreas de mi vida que habían sido sanadas, comprendí que tenía la autoridad para contarlas”, dijo el cantautor a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El artista reconoce que uno de los episodios más difíciles de su vida ocurrió al acompañar a su hermana menor tras una experiencia de abuso, una situación que marcó profundamente su corazón y redefinió su relación con Dios.

“Ver su dolor y sentir la impotencia me quebró por dentro. Sin embargo, ese proceso también me llevó a profundizar en mi fe y encontrar en Dios la fuerza para superar algo que humanamente parecía imposible”, expresó.

La otra cara del éxito en la música urbana

Graduado de la Escuela Superior de Arte de Cuba (ISA), Marky O comenzó su camino musical dirigiendo la agrupación Shekinah antes de convertirse en solista y construir una carrera internacional. Sin embargo, asegura que la industria también le mostró el vacío que puede esconderse detrás del éxito.

“He aprendido la disciplina, la constancia y el nivel de exigencia que requiere esta carrera. Pero también entendí que el éxito sin propósito se queda vacío”, afirmó el músico que no titubea a la hora de hablar abiertamente sobre salud mental, espiritualidad y procesos emocionales.

“Pienso que la música atraviesa un despertar necesario, por eso estamos viendo a tantos artistas hablar de fe y de Dios. Existe una crisis espiritual y también de enfoque. Hay mucha competencia mal canalizada que desgasta y divide”, reflexionó. “Creo que es momento de que muchos artistas abran los ojos y entiendan que hay algo más grande que la industria”.

Fe, autenticidad y nuevas generaciones

Lejos de preocuparse por si la fe puede ser considerada “menos comercial” dentro del género urbano, el compositor cubano asegura que su prioridad no es seguir tendencias, sino mantenerse auténtico.

“La música no tiene límites, los límites los pone el mensaje. Mi enfoque no es lo comercial, es ser fiel a lo que Dios puso en mí”, dijo.

Para Marky O, el crecimiento de músicos que hablan abiertamente sobre Dios y salud mental responde a una necesidad real de las nuevas generaciones.

“Las personas están buscando algo verdadero. No se trata de copiar tendencias, sino de comunicar un mensaje que conecte con la realidad actual sin perder la esencia”, sostuvo.

Es por eso que con Nadie como tú el cantante traslada esa misma esencia espiritual y emocional al terreno musical, buscando conectar con jóvenes y adultos que atraviesan momentos difíciles, ansiedad o depresión.

“Quiero decirles que no escuchen las voces que los limitan, sino la voz de Dios. Que no se rindan, porque su historia todavía no termina”, expresó.

“Mi misión es llevar a las personas al conocimiento de Dios a través de mi historia y mi música. Que entiendan que si yo pude salir de procesos difíciles, ellos también pueden”, finalizó.

Para conocer más de Marky O, visite el perfil en Instagram @markyrmusic