martes 7  de  julio 2026
CRISIS

Aeropuerto de Caracas retomará vuelos comerciales "a la brevedad", según versión oficial

Militares y especialistas estadounidenses han estado colaborando para la reapertura del aeropuerto con el fin de facilitar la entrega de suministros y equipos

Miembros de un equipo colombiano de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) permanecen en la plataforma tras su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, a raíz de los terremotos

Miembros de un equipo colombiano de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) permanecen en la plataforma tras su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, a raíz de los terremotos

AFP

CARACAS.- La interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el martes que el aeropuerto internacional en Maiquetía que sirve a Caracas, dañado por los recientes terremotos del mes pasado, reabrirá "a la brevedad".

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar está en La Guaira, al norte de Caracas, en la zona más afectada por el doble sismo del 24 de junio que derribó decenas de edificios residenciales y deja ya más de 3.500 muertos, según el conteo oficial.

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El aeropuerto ha estado parcialmente abierto para vuelos humanitarios.

"Instruí la activación inmediata de un plan alterno que permitirá retomar, a la brevedad, los vuelos comerciales en la pista paralela que tiene este aeropuerto", dijo Rodríguez en un mensaje en su cuenta de Telegram tras inspeccionar el lugar.

Rodríguez informó el sábado que está "en contacto" con algunos países que "van a ayudar a la recuperación" del aeropuerto, sin dar mayores detalles.

Militares y especialistas estadounidenses han estado colaborando para la reapertura del aeropuerto con el fin de facilitar la entrega de suministros y equipos.

FUENTE: Con información de AFP

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