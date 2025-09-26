Inteligencia artificial, energía nuclear y minerales críticos: las apuestas geoestratégicas de las alianzas de EE.UU. en América Latina

Este documento analiza la importancia geoestratégica y geoeconómica de las alianzas de Estados Unidos en inteligencia artificial (IA), energía nuclear y minerales críticos en América Latina , enfocándose en Argentina como caso de estudio. Estas asociaciones se evalúan a la luz de la crisis financiera en curso en Argentina, que ha generado ofertas de apoyo de estabilización por parte de EE.UU. Mediante la integración de ecosistemas de IA, el respaldo al despliegue de reactores modulares pequeños (SMR) y la garantía de acceso a cadenas de suministro de minerales críticos, Washington busca reafirmar su influencia en el hemisferio. El análisis concluye que, si bien China seguirá siendo un actor significativo, las iniciativas estadounidenses pueden reequilibrar el panorama estratégico —si se acompañan de apoyo condicional y mitigación de riesgos—, resultando en un escenario de beneficio mutuo y enviando un mensaje contundente: las naciones que se alineen con Estados Unidos en lugar de con China podrían recibir un respaldo decisivo en tiempos de crisis.

América Latina ha resurgido como un escenario crucial en la rivalidad entre EE.UU. y China. Pekín ha expandido su presencia más allá del comercio de materias primas hacia sectores de alta tecnología, asegurando participación en la minería de litio, cobre y tierras raras, e invirtiendo en puertos estratégicos como Chancay en Perú (Reuters, 2024a; Financial Times, 2024). La influencia de China también incluye infraestructura digital mediante Huawei, servicios en la nube y activos espaciales, como la instalación de espacio profundo en Neuquén, Argentina, cuyos términos opacos de arrendamiento generan preocupaciones sobre uso dual (Reuters, 2019).

Paralelamente, Washington persigue una estrategia integrada que combina IA, energía nuclear y asociaciones en minerales críticos para restaurar su liderazgo en el hemisferio (U.S. Department of State, 2025a). La crisis económica actual en Argentina y la oferta de apoyo de estabilización por parte de EE.UU. añaden urgencia y complejidad a este esfuerzo (Reuters, 2025; Financial Times, 2025a).

Alianzas en IA como herramientas estratégicas

La inteligencia artificial se sitúa en el centro de la competencia entre grandes potencias. Estados Unidos promueve la “IA estadounidense” mediante iniciativas como la Partnership for Global Inclusivity on AI (PGIAI), lanzada con socios de la industria para ampliar el acceso y la formación en IA a nivel mundial (U.S. Department of State, 2024). El Plan de Acción de IA de la Casa Blanca (2025) identifica explícitamente la diplomacia y la creación de estándares como herramientas para alinear a los países aliados con los marcos estadounidenses (White House, 2025).

Al integrar ecosistemas de IA basados en EE.UU. en América Latina, Washington ofrece estándares de gobernanza democrática e infraestructura digital confiable. Esta estrategia no solo impulsa la innovación, sino que también reduce el riesgo de dependencia de plataformas chinas, que presentan preocupaciones de vigilancia y seguridad de datos (Altman, 2025). Si bien los resultados no están garantizados, estas iniciativas aumentan la probabilidad de que los estándares regionales de IA se alineen con los intereses estadounidenses.

Argentina: Un caso estratégico

Capacidad en IA y digital

La alta penetración de Internet en Argentina (cerca del 90%) y su creciente sector tecnológico la posicionan como un hub viable de IA (Infobae, 2025). El gobierno de Milei ha creado incentivos para la inversión extranjera, ha mostrado una alineación más cercana con Washington y ha impulsado la desregulación para atraer el desarrollo de IA (CSIS, 2025). Analistas sostienen que esta trayectoria podría convertir a Argentina en un ejemplo de IA alineada con EE.UU. en el Sur Global (CSIS, 2025).

Más allá de la cooperación tecnológica, un ecosistema de IA colaborativo ofrece apoyo económico e infraestructural tangible que estabiliza a Argentina como socio regional (Korn & Cruz, 2025). El acceso directo a software, infraestructura en la nube y programas de capacitación especializada acelera la transformación digital, beneficiando a startups, la investigación académica y la modernización del sector público. La integración de marcos estadounidenses también asegura calidad, confianza y uso responsable de análisis avanzados en áreas como salud, educación y gestión de recursos públicos. De esta manera, la IA estadounidense se convierte no solo en una herramienta de influencia, sino en un recurso práctico que fortalece la gobernanza democrática y los estándares de seguridad de datos (ECLAC, 2025).

Energía nuclear y necesidades de potencia para IA

La infraestructura de IA requiere electricidad masiva y constante. La experiencia de Argentina en innovación nuclear representa una ventaja. En diciembre de 2024, el presidente Milei lanzó un plan para desplegar SMR que alimenten industrias intensivas en datos (Infobae, 2025). En 2025, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en unirse al programa FIRST del Departamento de Estado de EE.UU., que promueve un despliegue seguro y responsable de SMR (U.S. Department of State, 2025b).

La experiencia nuclear de Argentina crea un terreno fértil para el despliegue de SMR respaldado por EE.UU., proporcionando energía confiable y libre de carbono para centros de datos de IA. Esta sinergia eleva la asociación más allá de una simple transferencia tecnológica, incorporando liderazgo tecnológico estadounidense dentro del panorama energético argentino en medio de la inestabilidad financiera. Garantiza que Argentina pueda impulsar su transformación digital de manera sostenible, con los reactores actuando como “presas digitales” que alimentan la próxima generación de infraestructura de IA.

Minerales críticos y tierras raras

Argentina posee reservas significativas de litio, cobre, uranio y otros minerales críticos. A 2025, el país contaba con 71 proyectos de litio y 35 de cobre en desarrollo (Infobae, 2025). Los acuerdos EE.UU.-Argentina firmados en 2024 buscan asegurar cadenas de suministro no chinas, respaldadas por agencias como la Development Finance Corporation. La demanda de cobre es especialmente apremiante: los centros de datos de IA a gran escala pueden requerir hasta 50,000 toneladas de cobre, frente a 5,000–15,000 toneladas para centros convencionales (Copper Development Association, 2025).

Los minerales críticos no solo garantizan seguridad de suministro; están directamente vinculados al soporte de infraestructura digital y de IA. Conectar las vastas reservas argentinas con mercados globales alineados con EE.UU. asegura que el litio y el cobre fluyan por rutas confiables en lugar de canales controlados por rivales. Esta colaboración asegura tanto beneficios económicos como apalancamiento geopolítico, protegiendo recursos vitales para la IA y las industrias de energía limpia.

Fragilidad macroeconómica y riesgo político

Los desarrollos recientes subrayan las vulnerabilidades agudas de Argentina. En septiembre de 2025, el país gastó más de 1.000 millones de dólares en reservas para defender el peso, generando temores de insolvencia (Financial Times, 2025a). La administración Milei enfrenta turbulencias políticas tras perder la provincia de Buenos Aires frente a la oposición, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad de las reformas (Wall Street Journal, 2025).

Estados Unidos ha respondido con ofertas públicas de apoyo. El presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han explorado mecanismos de estabilización, incluidas líneas de intercambio y intervenciones directas en mercados estadounidenses, evitando oficialmente el término “rescate” (Reuters, 2025; Al Jazeera, 2025). Estas gestiones destacan tanto oportunidades como riesgos: Washington puede consolidar la alineación de Argentina, pero la asociación con la controvertida austeridad de Milei podría generar reacciones adversas internas.

Esta volatilidad implica que las asociaciones estadounidenses en IA, nuclear y minerales no pueden aislarse de la fragilidad macroeconómica argentina. La planificación de contingencias, inversiones por fases y la condicionalidad en gobernanza son esenciales para proteger los intereses de EE.UU.

Dinámicas regionales

Brasil

Brasil, la mayor economía de América Latina, genera más del 80% de su electricidad a partir de renovables, con la hidroeléctrica en torno al 48–56% y eólica/solar alcanzando un récord del 34% en agosto de 2025 (Ember, 2025; Associated Press, 2025a). Estas condiciones lo hacen atractivo para inversión en IA y nube. Microsoft se comprometió a R$14.7 mil millones (US$2.7 mil millones) y Amazon Web Services R$10.1 mil millones (US$1.8 mil millones) para proyectos de infraestructura (Reuters, 2024b; Microsoft, 2024). Sin embargo, Brasil también profundiza vínculos con China mediante laboratorios conjuntos de IA y discusiones sobre semiconductores, reflejando un enfoque de balance (World Economic Forum, 2025).

Chile y Perú

Chile es el mayor productor mundial de cobre y un exportador líder de litio. Su litio califica para créditos fiscales de vehículos eléctricos en EE.UU. bajo la Ley de Reducción de la Inflación debido a su estatus FTA, creando oportunidades para la integración de cadenas de suministro estadounidenses (U.S. Treasury, 2024; Reuters, 2024c). Perú, rico en cobre y con depósitos de litio emergentes, sigue siendo terreno disputado. China controla el 60% del puerto de Chancay, inaugurado en 2024, destacando el punto estratégico de Pekín (Reuters, 2024a; Financial Times, 2024). La participación de EE.UU. en Perú debe enfocarse en mantener flujos minerales abiertos y contrarrestar la monopolización de corredores logísticos.

México y Centroamérica

México es central para las cadenas de suministro estadounidenses mediante el marco del T-MEC. Washington sigue preocupado por la explotación de México por parte de empresas chinas como puerta de entrada a mercados norteamericanos y ha enfatizado incentivos de nearshoring y proveedores confiables de 5G para mitigar riesgos (Infobae, 2025). Preocupaciones similares se extienden a Panamá y el Caribe, donde las inversiones chinas en puertos y telecomunicaciones han generado alertas de seguridad.

Implicaciones para el liderazgo de EE.UU.

Las alianzas en IA, nuclear y minerales forman un triángulo estratégico para el reenganche estadounidense en el hemisferio. Estos esfuerzos pueden:

Integrar estándares tecnológicos democráticos en la infraestructura digital de América Latina.

Proporcionar energía sostenible para el crecimiento de la IA mediante SMR y energías limpias.

Asegurar cadenas de suministro de minerales críticos para aplicaciones económicas y de defensa.

No obstante, la crisis argentina demuestra que las asociaciones no son inmunes a la fragilidad macroeconómica ni a cambios políticos. El compromiso estadounidense debe ser adaptable: ofrecer apoyo rápido cuando los aliados flaqueen, pero condicionar la asistencia a la transparencia y la gobernanza. Si Washington duda, China podría intervenir con líneas financieras, como se ha visto en otros estados endeudados.

Conclusión

Argentina ilustra tanto la promesa como el riesgo de las asociaciones estratégicas de EE.UU. La cooperación en IA, energía nuclear y minerales puede servir como palanca de alineamiento, pero el éxito depende de gestionar la volatilidad de la crisis. Al proporcionar apoyo oportuno y condicional, Estados Unidos puede asegurar sus intereses estratégicos mientras ayuda a Argentina a estabilizarse.

Trabajar estrechamente con EE.UU. también posiciona a Argentina como un hub atractivo para industrias habilitadas por IA. Las alianzas facilitan la creación de productos y servicios listos para exportar, adaptados a mercados de habla hispana, y conectan el talento argentino con redes globales, ampliando oportunidades de liderazgo. Estas dinámicas garantizan que el progreso en IA se mantenga anclado en valores democráticos y buenas prácticas, reforzando la estabilidad a largo plazo a medida que evoluciona el panorama digital.

Si se ejecuta de manera efectiva, esta estrategia ofrece un verdadero escenario de beneficio mutuo: Argentina gana estabilidad y acceso a tecnologías de punta, mientras EE.UU. asegura cadenas de suministro críticas e influencia en su vecindario cercano. Lo más importante es que envía una señal regional contundente: quienes se alineen con Estados Unidos, en lugar de con China, pueden encontrar que Washington puede brindar apoyo decisivo en momentos de necesidad.

Referencias

Al Jazeera. (2025, 23 de septiembre). EE.UU. se compromete a hacer lo necesario para apoyar la economía de Argentina. https://www.aljazeera.com/economy/2025/9/23/us-pledges-to-do-what-is-needed-to-support-argentinas-economy

Altman, S. (2025). Comentarios sobre la competencia global en IA. Foro Económico Mundial. https://www.weforum.org

Associated Press. (2024, 14 de noviembre). Perú inaugura el puerto de Chancay construido por China con ceremonia de Xi-Boluarte. https://apnews.com/article/peru-china-chancay-port-xi-boluarte-2024

Associated Press. (2025a, 20 de agosto). Brasil establece récord de energía renovable con producción solar y eólica. https://apnews.com/article/brazil-renewable-energy-solar-wind-2025

Aviationist. (2025, 15 de enero). Argentina recibe los primeros F-16 de Dinamarca. https://theaviationist.com/2025/01/15/argentina-receives-first-f16s/

Copper Development Association. (2025). Demanda de cobre en centros de datos. https://www.copper.org/environment/sustainable-energy/data-centers.html

CSIS. (2025). Argentina como socio estadounidense en IA. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org

ECLAC. (2025, 10 de marzo). Una transformación digital real y efectiva puede ayudar a América Latina y el Caribe a superar las trampas del desarrollo. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/en/pressreleases/real-and-effective-digital-transformation-can-help-latin-america-and-caribbean

Ember. (2025). Perfil eléctrico de Brasil. Londres: Ember Climate. https://ember-climate.org/insights/research/brazil-electricity-profile/

Financial Times. (2024, 16 de noviembre). El puerto Chancay de COSCO genera preocupaciones en Perú. https://www.ft.com/content/270d9987-9b42-4ccf-83e8-cb6fe57faab7

Financial Times. (2025a, 22 de septiembre). Argentina gasta 1.000 millones de dólares para defender el peso mientras la crisis de Milei se agrava. https://www.ft.com/content/efb3b9e8-2025-09-22

Financial Times. (2025b, 23 de septiembre). Cómo Javier Milei de Argentina perdió los mercados y recurrió a Donald Trump. https://www.ft.com/content/e5e314d0-31cf-44e0-9167-63a787baac47

Infobae. (2025, 22 de septiembre). Minerales críticos, energía nuclear e IA: claves del interés de EE.UU. en Argentina. https://www.infobae.com/economia/2025/09/22/minerales-criticos-energia-nuclear-e-ia-claves-del-interes-de-eeuu-en-la-argentina/

Korn, D., & Cruz, J. (2025, 8 de septiembre). Estados Unidos, Argentina y la oportunidad para la IA estadounidense. Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org/analysis/united-states-argentina-and-seizing-moment-american-ai

Microsoft. (2024, 27 de marzo). Microsoft anuncia inversión de 2,7 mil millones de dólares en IA en Brasil. https://blogs.microsoft.com/blog/2024/03/27/microsoft-announces-2-7-billion-ai-investment-in-brazil/

Reuters. (2019, 23 de mayo). La estación espacial profunda de China en Argentina genera preocupaciones en EE.UU. https://www.reuters.com/article/us-argentina-china-space-idUSKCN1SU1N1

Reuters. (2023, 11 de octubre). Argentina comprará cazas F-16 a Dinamarca con aprobación de EE.UU. https://www.reuters.com/world/americas/argentina-buy-f-16s-denmark-us-approval-2023-10-11/

Reuters. (2024a, 14 de noviembre). COSCO de China abre puerto Chancay de 3,6 mil millones de dólares en Perú. https://www.reuters.com/world/americas/china-cosco-opens-36bn-chancay-port-peru-2024-11-14/

Reuters. (2024b, 15 de marzo). Microsoft y AWS amplían inversiones en la nube en Brasil. https://www.reuters.com/technology/microsoft-aws-expand-cloud-investments-brazil-2024-03-15/

Reuters. (2024c, 3 de mayo). Litio de Chile califica para subsidios estadounidenses de vehículos eléctricos bajo la Ley de Reducción de la Inflación. https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chile-lithium-qualifies-us-ev-subsidies-2024-05-03/

Reuters. (2025, 23 de septiembre). Trump dice que un rescate a Argentina es improbable, pero EE.UU. ayudará a estabilizar la economía. https://www.reuters.com/world/americas/trump-says-argentina-bailout-unlikely-2025-09-23/

U.S. Department of State. (2024). Asociación para la Inclusión Global en IA. Washington, DC: Oficina de Publicaciones del Gobierno de EE.UU. https://www.state.gov/partnership-for-global-inclusivity-on-ai/

U.S. Department of State. (2025a). Orden Ejecutiva sobre diplomacia en IA. Washington, DC: Oficina de Publicaciones del Gobierno de EE.UU. https://www.state.gov/executive-order-on-ai-diplomacy-2025/

U.S. Department of State. (2025b). Argentina se une al programa FIRST sobre reactores modulares pequeños. Washington, DC: Oficina de Publicaciones del Gobierno de EE.UU. https://ar.usembassy.gov/argentina-joins-first-program/

U.S. Treasury. (2024). Ley de Reducción de la Inflación: Orientación sobre minerales críticos, sección 30D. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1880

Wall Street Journal. (2025, 23 de septiembre). Argentina pierde confianza en la revolución de libre mercado de Milei. https://www.wsj.com/world/americas/argentina-is-losing-faith-in-mileis-free-market-revolution-9475ba42

White House. (2025). Plan Nacional de Acción de IA. Washington, DC: Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca. https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2025/07/23/national-ai-action-plan/

World Economic Forum. (2025). Tendencias en IA, energía e inversión en Brasil. Ginebra: WEF. https://www.weforum.org/reports/ai-energy-and-investment-trends-in-brazil-2025

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).

CDR José Adán Gutiérrez, USN (Ret): Análisis Geoestratégico

Dr. Luis Noguerol: Jefe de Ciberseguridad y TI

Dr. Rafael Marrero: Economista Jefe