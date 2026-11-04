miércoles 4  de  noviembre 2026
CRISIS FINANCIERA

Intervención del mayor banco de Paraguay genera crisis financiera y ola de protestas

Ahorristas exigen al gobierno que garantice la devolución de los fondos. Fiscalía abrió investigación para tipificar si existen delitos

Manifestantes se enfrentaron con la policía en Paraguay, en medio de las protestas por el cierre del mayor banco del país. (AFP)

Manifestantes se enfrentaron con la policía en Paraguay, en medio de las protestas por el cierre del mayor banco del país. (AFP)

Por Valeria Montero

ASUNCIÓN.- El Banco Central de Paraguay intervino la entidad financiera Ueno Bank, la más grande del país, y provocó una crisis financiera y una ola de protestas, este martes, de los ahorristas que salieron a las calles de la capital, Asunción, a exigir la devolución de sus ahorros.

De acuerdo con la información oficial, el banco fue intervenido debido a una severa falta de liquidez. Esta medida originó la congelación de fondos de clientes, ahorros, recursos destinados a la jubilación y depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS).

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El índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido por la regulación local.

Los manifestantes le reclaman al Estado que garantice la recuperación del dinero. Las protestas comenzaron de manera pacífica, pero la tensión aumentó cuando algunos de los participantes intentaron superar los cercos de seguridad instalados por los agentes antimotines para avanzar hacia el Congreso Nacional.

Las protestas también se trasladaron a las afueras de la residencia presidencial, donde los manifestantes exigieron respuestas al Gobierno y señalaron directamente al presidente Santiago Peña.

Este miércoles, la fiscal paraguaya Nancy Salomón explicó que analizan las tipificaciones en las que se puedan enmarcar las actuaciones de los ocho directivos de Ueno Bank, detenidos este martes, para determinar si constituyen hechos punibles.

Los directivos de Ueno Bank detenidos son:

  • Federico Miguel Vázquez Villasanti,
  • Juan Manuel Gustale,
  • Julio Daniel Rey Fernández,
  • Diana Leticia Mongelós González,
  • Mariana Torres Rubiani,
  • Alejandro Gómez Abente.
  • Diego Fernando Duarte Schussmuller,
  • Miguel Ángel Almada Frutos.

La representante del Ministerio Público explicó que recibieron un documento con más de 200 páginas por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), además de documentos anexos que se compilan en 2,000 páginas.

“Empezamos a analizar las conductas de los directivos del banco. Vamos a analizar también con el equipo de trabajo como se realizaron ciertos movimientos para ir determinando si habría algún tipo de responsabilidad en otras entidades”, dijo la agente fiscal.

El temor de que otras entidades puedan tener problemas similares derivó en la salida del titular del BCP, Carlos Carvallo, por expreso pedido del presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Además, el mandatario afirmó que el BCP debe informar a toda la ciudadanía los plazos y mecanismos de devolución de los fondos garantizados.

Peña fue accionista de Ueno Holding hasta 2025 y designó al frente del BCP a Carvallo, exdirectivo de Ueno. En tanto, algunos representantes de la oposición anunciaron que promoverán un juicio político contra el actual jefe de Estado por presunto “mal desempeño de sus funciones”.

La decisión de intervenir el Ueno Bank se concretó unos días después de que anunciara un plan de capitalización por 100 millones de dólares. Hasta septiembre pasado, Ueno Bank registraba depósitos por 2,836 millones de dólares; sin embargo, había experimentado una reducción de 95 millones en los fondos de sus clientes.

FUENTE: Con información de CRhoy/Agencia Na/abc/AFP

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