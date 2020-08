Irán niega que Maduro esté interesado en adquirir misiles

"Las relaciones entre Irán y Venezuela están basadas en el interés mutuo y no tienen nada que ver con terceros países”, señaló Jatibsabadé, según la agencia ISNA, reseñó El Nacional.

El presidente Duque alertó la pasada semana que Maduro "está interesado" en adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán.

Duque indicó que manejan esa información de agencias de inteligencia internacionales que trabajan con Colombia.

"Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que dan cuenta de que hay un interés de parte de Nicolás Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance, a través de Irán”, dijo Duque durante el conversatorio Nuevo compromiso sobre el futuro de Colombia, reseñó El Nacional.

Señaló que la información que se tiene es que “todavía no han llegado, pero que se han venido haciendo esas aproximaciones”.

Dicha versión fue ratificada posteriormente por el titular de Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, quien además aseveró que Colombia esta preparada para enfrentar cualquier amenaza de Maduro.

A pesar de que Irán negó que Maduro gestione la compra de armamento militar, este domingo, el dictador señaló durante una entrevista en la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV) que ha dado la orden a su ministro de Defensa Vladirmir Padrino López para que evalúe las potencialidades de la tecnología militar iraní.

Maduro apuntó de manera irónica que la "idea" del presidente colombiano Iván Duque, quien esta semana dijo que Maduro estaba gestionando la compra de misiles a Irán, "no es mala".

"Les voy a decir algo en esta reunión secreta. La idea de Iván Duque está buena, no se me había ocurrido. De verdad que esta idea de Iván Duque no está mala. Padrino hay que hablar con Irán y ver qué misiles de corto, mediano y largo alcance tiene y si está en nuestras posibilidades de comprar nuevas baterías de misiles", dijo Maduro.

Asimismo, dijo que, con esa acusación, Duque busca desviar la atención de los problemas reales en Colombia y que también puede ser una forma de preparar una intervención armada a Venezuela.