lunes 23  de  febrero 2026
ANÁLISIS

VenAmérica: La logoterapia y la derrota del miedo, la lección de la UCV

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores ha abierto un laberinto complejo de rutas y eventos que todavía no precisan con claridad una verdadera transición hacia la libertad

Venamérica

Venamérica

Diario las Américas | VENAMÉRICA
Por VENAMÉRICA

Viktor E. Frankl, un neurólogo y psiquiatra austríaco, transformado en escritor y filósofo luego de transitar una dolorosa experiencia de tortura en cuatro campos de concentración de la Alemania nazi, escribió un libro corto y profundo, que leí hace algunos años, titulado en inglés Man’s Search for Meaning (El hombre en busca de sentido).

El argüir que el objetivo primario de la vida del hombre, especialmente de quienes experimentan sufrimiento extremo, es la búsqueda de sentido, de significado en sus existencias, fue en su momento un concepto que contrastó profundamente con la idea de otro filósofo central de Occidente, Bertrand Russell, quien sostenía que el propósito de la vida del hombre era la búsqueda de la felicidad.

Lee además
venamerica: la evasion de responsabilidades
OPINIÓN

VenAmérica: La evasión de responsabilidades
Venamérica
ANÁLISIS

VenAmérica: Venezuela no se parece a nada

Franl transformó su concepto fundacional en una escuela de psicoterapia, la logoterapia, que describe la búsqueda del sentido, o significado, de la vida como la fuerza motivacional central de la existencia del hombre. Pienso en la obra de Frankl y su origen en la respuesta de los prisioneros al miedo y las condiciones infames de tortura de los campos de exterminio nazis. Reflexiono como, salvando las distancias en una comparación que quizás sea extrema, que la logoterapia puede pensarse como un ejercicio colectivo, social, de superación del miedo. Quizás ello cobre especial sentido en sociedades que vienen saliendo de regímenes autoritarios, como es el caso de Venezuela donde el ejercicio del poder durante los 26 años de guerra no declarada de Chávez, Maduro y sus castas de la corrupción y el crimen contra su propio pueblo, ha estado signado por el intento de emplear la trilogía del mal: miedo, hambre y represión, para controlar a la población. Una estrategia heredada del régimen cubano, que se transformó en el eje de inteligencia de todo el autoritarismo regional.

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ejecutando un mandato judicial de un tribunal estadounidense, ha abierto un laberinto complejo de rutas y eventos que todavía no precisan con claridad una verdadera transición hacia la libertad y democracia de Venezuela, algo que va mucho más allá de un evento específico, y que se define más bien por un proceso, pero que, sin duda, ha abierto posibilidades que hasta hace unos meses eran inexistentes. Ello debe llevar a los sectores democráticos, especialmente a quienes hemos defendido la legitimidad de las elecciones presidenciales de julio de 2024 y el liderazgo del presidente electo Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado, a buscar rutas de acción que, sin dejar de reconocer la ayuda fundamental del gobierno del presidente Trump, abran espacios para que la sociedad civil venezolana haga sentir su voz, conjuntamente con la de los partidos políticos que tienen la obligación de redefinirse para enfrentar los retos y tareas de la transición.

No permitir que el Madurismo sin Cabeza (Masinca) se aproveche de los espacios de tutela creados por la acción del gobierno norteamericano para perpetuarse en el poder es una tarea fundamental para los venezolanos, y los ecos de la misma tienen que llegar a los oídos de la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, la embajadora Laura Dogu, y a todo el equipo asesor de Trump, especialmente al secretario de Estado, Marco Rubio. Ello tiene muchas ramificaciones que van desde la participación de nuestra gente en la reconstrucción de la industria petrolera, especialmente con los nuevos espacios de apertura, pasando por la reparación de las universidades y los centros de generación de conocimiento, todo alrededor de los dos puntos focales fundamentales.

Esos puntos focales son, por un lado, la preparación para la transición a la democracia, la tercera etapa del programa de Rubio, especialmente todo lo que tiene que ver con el escenario electoral y la participación de la diáspora, un universo masivo de más de 8 millones de ciudadanos que viven fuera de nuestras fronteras. Y, por otro lado, la superación del miedo, la logoterapia colectiva. A esta reacción de resistencia civil, el régimen Masinca tutelado le tiene un profundo temor porque ya no puede ejercer sin límites su perversa represión, porque los tutores norteamericanos le pondrían freno.

Es precisamente en la batalla contra el miedo que quiero terminar esta nota reconociendo la valiente y ciudadana labor de los estudiantes de mi alma mater, la UCV, y su dirigencia, que se expresó tanto en su rechazo a la visita de quien se cree dueña de la universidad, Delcy Rodríguez, como en su participación con muchas otras organizaciones en la jornada de protestas del Día de la Juventud. Ya vendrán otros días, cuando terminen de liberar a nuestros presos civiles y militares, en los que se reconocerá adecuadamente la labor de los estudiantes y otros actores de partidos y de la sociedad civil, en derrotar al miedo. www.venamerica.org.

Por Vladimiro Mujica*

*Presidente de VenAmérica y Vicepresidente del Movimiento Ciudadano de Venezolanos en el Mundo.

Temas
Te puede interesar

VenAmérica: Las primeras 100 horas y los primeros 100 días

Rubio anuncia participación en cumbre del Caribe para pedir un frente unido ante Venezuela y Cuba

Gobierno de España plantea formalmente a la Unión Europea retirar sanciones a Delcy Rodríguez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 
NARCOTRÁFICO

Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

 Anthony Rodríguez, presidente de la comisión condal.
INCINERADOR

Comisión de Miami-Dade ordena negociar planta de basura y energía sin "royalties" perpetuos

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, la cantautora y actriz estadounidense Teyana Taylor, el director de cine estadounidense Paul Thomas Anderson, la productora de cine estadounidense Sara Murphy y el actor puertorriqueño Benicio del Toro posan con el premio a la Mejor Película por One Battle After Another durante la ceremonia de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa en los BAFTA al ganar Mejor Película

Álex Saab en Caracas, Venezuela, en un acto de recibimiento tras ser liberado por al administración del demócrata Joe Biden.
POLÍTICA

EEUU exige aplicar tratado de extradición de 1922 contra el chavismo

Te puede interesar

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU ordena evacuar al personal no esencial de su embajada en Beirut

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Vista parcial de un auto de la Policía de Miami Beach.
ATAQUE CANINO

Bebé de un año atacado por perro en Miami Beach

Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate
CONMEMORACIONES

Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate