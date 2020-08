Maduro amenaza a Guaidó y dice "no le temblará el pulso" para detenerlo

En enero de 2019, Guaidó asumió como presidente encargado de Venezuela y lanzó una propuesta para sacar a Maduro del poder que consistía en tres pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Estados Unidos le apoyó inmediatamente, así como otras 60 naciones.

El régimen lo considera un "terrorista" y un "traidor" controlado por Estados Unidos, pero hasta ahora no ha ordenado su detención pese a las amenazas que ha vertido contra el líder de la oposición.

El hecho de que el también presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela cuente con el respaldo internacional es una de las razones por las que Maduro no se atreve a apresarlo, tal como lo ha hecho con otros líderes opositores como Leopoldo López.

Asimismo, Maduro no cuenta con el respaldo popular en Venezuela debido a la crisis económica, social y política sin precedentes que vive la nación desde que comenzó su mandato. Analistas han apuntado que apresar a Guaidó sería un riesgo que el dictador no está dispuesto a correr, al menos por ahora.

El gobierno de EEUU también a advertido a Maduro de consecuencias significativas si llega a apresar a Guaidó.

Sin embargo, a Guaidó se le han abierto al menos cuatro procesos judiciales y Maduro suele referirse a él como "prófugo de la justicia", pese a que Maduro enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción y violaciones de derechos humanos.

En dos ocasiones, el líder opositor ha salido de Venezuela, a pesar de tener prohibición de salida del país, y ha regresado sin ser apresado al momento del ingreso. La primera vez fue a principios de 2019 cuando asistió a un concierto por Venezuela en Colombia y la segunda vez fue a principios de este año cuando realizó una extensa gira internacional que lo llevó a Colombia, Europa y Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Donald Trump.

Recientemente, Guaidó propuso a las fuerzas de la oposición suscribir un pacto de unidad para construir una "ruta común" y luchar porque Venezuela vuelva a tener una democracia verdadera y plena. No obstante, el gobierno encargado de Guaidó está sujeto al resultado de las elecciones parlamentarias que fueron convocadas por Maduro para el 6 de diciembre en las que la oposición no participará y que la comunidad internacional ya alertó que no reconocerá por haberse convocado de manera ilegal.

"No es mala idea", la de los misiles

Maduro señaló durante la entrevista televisiva que ha dado la orden a su ministro de Defensa Vladirmir Padrino López para que evalúe las potencialidades de la tecnología militar iraní.

El dictador señaló de manera irónica que la "idea" del presidente colombiano Iván Duque, quien esta semana dijo que Maduro estaba gestionando la compra de misiles a Irán, "no es mala".

"Les voy a decir algo en esta reunión secreta. La idea de Iván Duque está buena, no se me había ocurrido. De verdad que esta idea de Iván Duque no está mala. Padrino hay que hablar con Irán y ver qué misiles de corto, mediano y largo alcance tiene y si está en nuestras posibilidades de comprar nuevas baterías de misiles", dijo Maduro.

Duque afirmó que organismos de inteligencia internacionales que trabajan con Colombia le han reportado que el régimen de Maduro tiene interés en comprar misiles de mediano y largo alcance a Irán.

Dicha versión fue ratificada posteriormente por el titular de Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, quien además aseveró que Colombia esta preparada para enfrentar cualquier amenaza de Maduro.