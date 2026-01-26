lunes 26  de  enero 2026
VENEZUELA

Aumenta cifra de excarcelaciones, pero casi 800 presos políticos permanecen en prisión

Más de 260 personas detenidas por el régimen fueron liberadas hasta este lunes, mientras familiares aguardan salida de parientes a las puertas de las cárceles

Las familias de los presos políticos venezolanos realizaron el miércoles 21 de enero su décima cuarta vigilia en las adyacencias de varios centros de detención

Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Hasta este lunes 26 de enero, unos 266 presos políticos han sido puestos en libertad por excarcelación, mas no por la conclusión de sus procesos penales, luego que ayer la noche se confirmó la salida de 104 personas de las cárceles, según informó la ONG Foro Penal.

Es la cifra actualizada hasta las 9:00 hora local (13:00 GMT) de este lunes, detalló el presidente de la ONG, Alfredo Romero, a través de una publicación en X.

"Estamos verificando otras del día de ayer", añadió sin ofrecer mayores detalles.

El proceso de excarcelaciones que permiten una libertad bajo régimen procesal fue anunciado por el régimen de la jefa encargada Delcy Rodríguez, el 8 de enero pasado, como parte del proceso de transición que planteó el gobierno de EEUU y que incluye negociaciones en la producción de petróleo.

A pesar del proceso, las excarcelaciones se otorgan bajo medidas procesales fuertemente restrictivas, como presentación cada 15 días o más en tribunales, prohibición de salida del país y también de emitir declaraciones sobre su caso, entre otras, lo que no constituye una libertad real.

Libertad de más presos políticos

En medio de este proceso, familiares de presos políticos esperan en vigilia a las puertas de los recintos carcelarios la excarcelación de sus parientes detenidos en forma arbitraria por el régimen desde 2024.

Esta semana varias madres que permanecen con colchonetas se tiraron al suelo a las puertas de un calabozo de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en el este de Caracas, para evitar ser desalojadas por los policías, informaron medios.

También el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, declaró a agencias que desde la madrugada de ayer domingo se concretó "un número importante de excarcelaciones".

Quedan más en las cárceles

No obstante, familiares y abogados esperan por el anuncio de más presos políticos puestos en libertad.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, informó en X que había verificado 277 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este domingo.

Quedan más de 835 presos políticos encarcelados, aseguró.

El viernes pasado, Rodríguez reiteró que las liberaciones superan las 600 personas.

FUENTE: Con información Foro Penal, EFE

