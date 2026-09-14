Trump denuncia conspiración contra el desarrollo de EEUU en inteligencia artificial

El presidente Donald J. Trump denunció este lunes una "conspiración enfermiza" a nivel global contra el desarrollo de Estados Unidos en inteligencia artificial (IA)

"Hay una conspiración ENFERMIZA en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único feliz con ello es China", aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

Trump, que considera que Estados Unidos tiene y debe mantener el liderazgo en el sector, criticó al principal promotor de este llamado, el patrón de la firma Anthropic, Dario Amodei, a quien el Pentógono le canceló un jugoso contrato por dudas sobre las garantías de seguridad de esta empresa en los proyectos militares del país.

"La Administración Trump ha impedido que la 'gente' de la IA haga cosas malas, o potencialmente malas, como Dario (¡Anthropic!), que ahora finge ser un 'angelito perfecto'", denunció el Presidente.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, defendió el sábado una desaceleración coordinada del desarrollo de la IA para comprender mejor los riesgos que suponen las capacidades avanzadas de esta tecnología, pero no habló de la carrera descontrolada de China en la Inteligencia Artificial en su intento de desbancar a EEUU de la cima del desarrollo tecnológico.

No obstante, Antropic recibió apoyo en algunos detalles del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, del director de xAI, Elon Musk, del presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis y del director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.

FUENTE: Con información de AFP.