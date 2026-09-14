lunes 14  de  septiembre 2026
DERECHOS HUMANOS

Régimen de Venezuela, sin "voluntad real" de liberar a más de 400 presos políticos, según ONG

Andreina Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció que se "sigue mintiendo a la comunidad internacional"

Familiares de presos políticos exigen la libertad de sus parientes tras un recorrido por diversos entes del Estado el 13 de septiembre de 2026

Familiares de presos políticos exigen la libertad de sus parientes tras un recorrido por diversos entes del Estado el 13 de septiembre de 2026

EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Valeria Montero

CARACAS.-En una nueva protesta a favor de los presos políticos, la directora de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), Andreína Baduel, afirmó que el régimen de Venezuela carece de “voluntad real” para poner en libertad a las personas encarceladas que suman más de 400 hasta la fecha, según sus cómputos.

"Seguiremos denunciando que en Venezuela todavía hay más de 400 presos políticos y que las violaciones de derechos humanos siguen siendo el pan nuestro de cada día", afirmó en el último día de la jornada “Ruta de las respuestas pendientes”, en el este de Caracas

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La activista, hija del fallecido exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, preso político durante 12 años y que murió en prisión, convocó la protesta para orar y seguir exigiendo la liberación de las personas detenidas por motivos políticos, en un recorrido por distintos entes del Estado en el que incluyó el Palacio de Miralfores, sede del poder, y la Fiscalía General.

En el acto realizado en la Plaza Bolívar de Chacao bajo la lluvia estuvieron presentes familiares de los presos políticos, abogados y representantes de la Iglesia Católica, de la Anglicana y de la Misionera Unción, Poder y Fuego, informó la ONG en la red X.

Régimen miente sobre presos políticos

Baduel aseguró a periodistas que el régimen le "sigue mintiendo a la comunidad internacional" y no tiene una "real voluntad política" para "contener las violaciones de derechos humanos" e investigarlas.

La directora de la ONG que también es hermana de Josnars Baduel, detenido desde 2020 bajo cargos de terrorismo y otros delitos, informó que el Clipp anunciará en los próximos días nuevas "protestas pacíficas" para visibilizar "la realidad de los presos políticos y la de sus familias".

El reclamo por el cese de los encarcelamientos ha sido formulado por diversos activistas y ONG de derechos humanos, desde enero pasado, cuando la jefa encargada del país, Delcy Rodríguez, anunció un proceso de excarcelaciones que incluyó la aprobación en febrero de una ley de amnistía, tras la captura del depuesto Nicolás Maduro y las presiones de EEUU.

La situación de los presos políticos quedó fuera de la agenda conjunta definida por autoridades de la Asamblea Nacional de 2015 y la chavista actual, e impulsada por el gobierno estadounidense.

FUENTE: Con información de ONG Clipp red X; EFE

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