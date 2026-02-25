Jefe de comisión de Amnistía reconoce mal uso de Ley contra el Odio para detenciones por mensajes de Whatsaap

Diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía

CARACAS. - El presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional, diputado chavista Jorge Arreaza, reconoció que la cuestionada Ley contra el Odio ha sido usada para privar de libertad a ciudadanos críticos del régimen, por solo tener mensajes de Whatsaap en sus móviles.

Se ha aplicado "a veces muy mal", admitió al ser consultado acerca de la norma en un programa radial, cuyo contenido fue difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) para poner en evidencia las aseveraciones de Arreaza.

La denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, en vigor desde 2017, castiga con severas penas de hasta 20 años de prisión a cualquier ciudadano que se considere incita la violencia o la discriminación.

Con ella se restringe la libertad de expresión y de medios en Venezuela, y se ha empleado para detener a periodistas y dejarlos presos.

La Ley del Odio y la Amnistía

Durante sus declaraciones, el diputado chavista señaló que "no hay derecho" a revisarle el teléfono a ninguna persona en una alcabala policial, según el reporte.

La Ley contra el Odio ha sido duramente cuestionada por juristas que han exigido sea derogada, pues argumentan que choca con los principios básicos de la amnistía.

Arreaza deslizó su valoración sobre la ley, pero no adelantó si podrá ser revisada y derogada por el Parlamento.

