miércoles 10  de  junio 2026
EEUU

Jefe del Pentágono advierte a Cuba sobre compra de armas para atacar la base de Guantánamo o Florida

Cuba ha adquirido drones de ataque de Rusia e Irán desde 2023 y busca comprar más, indicaron funcionarios estadounidenses al sitio web Axios

El designado gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel (derecha), y el coronel cubano Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del dictador Raúl Castro, en La Habana el 16 de enero de 2026.

El designado gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel (derecha), y el coronel cubano Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del dictador Raúl Castro, en La Habana el 16 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió este miércoles a Cuba que no compre o piense en utilizar armas que puedan suponer una amenaza contra Estados Unidos, durante una visita a la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo.

La visita de Hegseth, anunciada inesperadamente la víspera, se produce en momentos de enorme presión de Estados Unidos sobre la isla, mediante sanciones a sus dirigentes y un asfixiante bloqueo petrolero.

Lee además
De acuerdo con información divulgada desde el tribunal, al expediente ya habría cumplido la semana restante para completar la sentencia impuesta.
EXTRADICIÓN A MIAMI

Exmilitar cubano enfrenta la justicia en Florida por el caso de Hermanos al Rescate
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reúne con personal militar estadounidense en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo el 25 de febrero de 2025.
EEUU

Secretario de Guerra de EEUU en Guantánamo: El futuro de Cuba está en manos del Presidente Trump, estamos preparados para cualquier contingencia

"Sería imprudente que el gobierno de Cuba intentara procurarse o acceder a tipos de armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense", dijo Hegseth ante las tropas estadounidenses estacionadas en la base.

De otra forma "estarían abriendo la puerta a una confrontación que (...) no pueden mantener", advirtió.

Medios de prensa estadounidenses han reportado recientemente sobre la supuesta compra de 300 drones militares por parte de La Habana, que podrían ser utilizados contra la base de Guantánamo o incluso Florida, situada a unos 150 km de las costas cubanas.

Cuba ha adquirido drones de ataque de Rusia e Irán desde 2023 y busca comprar más, indicaron funcionarios estadounidenses al sitio web Axios.

Cúpula castrista reacciona

El régimen de La Habana rechazó el informe.

Washington está montando "un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar", declaró el canciller cubano Bruno Rodríguez.

A finales de mayo, el principal general estadounidense a cargo de las operaciones en América Latina visitó Guantánamo, donde se reunió con mandos militares cubanos.

Dos semanas antes, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana y se reunió con funcionarios cubanos.

Trump también ha intentado utilizar la base de Guantánamo como centro de detención para deportaciones de migrantes.

Vítores de la tropa

Vestido con ropa de camuflaje, Hegseth lanzó una arenga militar ante los soldados estacionados en la base establecida en 1903 que, tras el triunfo de la Revolución castrista de 1959, se convirtió en punto de fricción constante entre Washington y La Habana.

"Lo que suceda en el futuro de Cuba (...) está en manos del presidente de Estados Unidos", aseguró Hegseth.

"Y esperamos muy pronto convertirnos en amigos del liderazgo de Cuba. Por ahora, vamos a ver lo que pasa", dijo.

Las palabras de Hegseth fueron vitoreadas en varias ocasiones por los jóvenes militares que lo escuchaban.

Cuba "tiene que tomar decisiones sobre qué tipo de reformas quiere emprender. No es mi tarea tomar esa decisión por ellos", señaló.

Hegseth también aludió a los ataques que el Pentágono lleva a cabo en el Caribe y el Pacífico contra narcolanchas, que desde septiembre han eliminado a cerca de 210 personas.

Estrategia contra el narcotráfico

"Los estamos cazando como cazamos a Al Qaeda y a ISIS [acrónimo en inglés del grupo Estado Islámico] en Oriente Medio: las mismas redes, la misma inteligencia y las mismas capacidades", dijo.

Expertos y responsables de la ONU han denunciado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.

Washington ha argumentado ante el Congreso que tiene potestad para actuar de forma preventiva, con los mismos procedimientos que los gobiernos anteriores utilizaron durante años en países como Yemen o Somalia para acabar con terroristas.

Tras su visita a Guantánamo, el jefe del Pentágono se desplazó a Tampa, en el estado sureño de Florida, para reunirse con el Mando Militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU niega que empresa de Florida tenga licencia para exportar petróleo a Cuba

El Pentágono acusa a empresas tecnológicas chinas de cooperar con el ejército de su país

Exorcista es expulsado de una diócesis en Washington por vincular a los ovnis con el demonio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Combo de fotografías de archivo que muestra a los candidatos a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori (i) y Roberto Sánchez. El escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este viernes, 33 días después de la votación, al alcanzar el 100 % en votos contabilizados, que confirman una segunda vuelta para el 7 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. 
Elecciones

Perú: Resultado final de balotaje presidencial podría demorar dos semanas o más

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.
GUERRA

EEUU lanza ataques contra Irán tras derribo de helicóptero; Teherán ataca base estadounidense en Baréin

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reúne con personal militar estadounidense en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo el 25 de febrero de 2025.
EEUU

Secretario de Guerra de EEUU en Guantánamo: El futuro de Cuba está en manos del Presidente Trump, estamos preparados para cualquier contingencia

Según Jorge Sánchez Grass, la periodista Kristen Welker trata con mucho más cariño a los enemigos de Estados Unidos que al presidente de Estados Unidos
¿Sesgo mediático?

Periodista que increpa a Trump con preguntas incisivas, se muestra complaciente en entrevista con Díaz-Canel

El ala-pívot francés de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, número 01, mira hacia arriba durante el tercer partido de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden de Nueva York el 8 de junio de 2026. 
Baloncesto

Victor Wembanyama evita una sanción y seguirá sin riesgo inmediato de suspensión

Te puede interesar

Imagen referencial. 
DESMENTIDO

EEUU niega que empresa de Florida tenga licencia para exportar petróleo a Cuba

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
En la Corte IDH hay varios casos de Venezuela en espera de justicia. 
VENEZUELA

Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena cierre de cárcel del Helicoide tras constatar torturas

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
SEGURIDAD NACIONAL

Trump firma ley de presupuesto para ICE y otras agencias de Inmigración

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se prepara para emitir su voto en las elecciones presidenciales en un centro de votación en Bogotá el 31 de mayo de 2026. Los colombianos acuden a las urnas en unos comicios que determinarán la respuesta de la nación, asolada por el conflicto, a la creciente violencia: mantenerse a la izquierda y optar por el diálogo o virar a la derecha hacia la guerra total
COLOMBIA

Congresista del oficialismo se retracta y rectifica el auto que ordenaba suspender a Petro como presidente

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reúne con personal militar estadounidense en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo el 25 de febrero de 2025.
EEUU

Secretario de Guerra de EEUU en Guantánamo: El futuro de Cuba está en manos del Presidente Trump, estamos preparados para cualquier contingencia