Jefe del Pentágono advierte a Cuba sobre compra de armas para atacar la base de Guantánamo o Florida

El designado gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel (derecha), y el coronel cubano Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del dictador Raúl Castro, en La Habana el 16 de enero de 2026.

WASHINGTON — El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió este miércoles a Cuba que no compre o piense en utilizar armas que puedan suponer una amenaza contra Estados Unidos, durante una visita a la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo.

La visita de Hegseth, anunciada inesperadamente la víspera, se produce en momentos de enorme presión de Estados Unidos sobre la isla, mediante sanciones a sus dirigentes y un asfixiante bloqueo petrolero.

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"Sería imprudente que el gobierno de Cuba intentara procurarse o acceder a tipos de armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense", dijo Hegseth ante las tropas estadounidenses estacionadas en la base.

De otra forma "estarían abriendo la puerta a una confrontación que (...) no pueden mantener", advirtió.

Medios de prensa estadounidenses han reportado recientemente sobre la supuesta compra de 300 drones militares por parte de La Habana, que podrían ser utilizados contra la base de Guantánamo o incluso Florida, situada a unos 150 km de las costas cubanas.

Cuba ha adquirido drones de ataque de Rusia e Irán desde 2023 y busca comprar más, indicaron funcionarios estadounidenses al sitio web Axios.

Cúpula castrista reacciona

El régimen de La Habana rechazó el informe.

Washington está montando "un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar", declaró el canciller cubano Bruno Rodríguez.

A finales de mayo, el principal general estadounidense a cargo de las operaciones en América Latina visitó Guantánamo, donde se reunió con mandos militares cubanos.

Dos semanas antes, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana y se reunió con funcionarios cubanos.

Trump también ha intentado utilizar la base de Guantánamo como centro de detención para deportaciones de migrantes.

Vítores de la tropa

Vestido con ropa de camuflaje, Hegseth lanzó una arenga militar ante los soldados estacionados en la base establecida en 1903 que, tras el triunfo de la Revolución castrista de 1959, se convirtió en punto de fricción constante entre Washington y La Habana.

"Lo que suceda en el futuro de Cuba (...) está en manos del presidente de Estados Unidos", aseguró Hegseth.

"Y esperamos muy pronto convertirnos en amigos del liderazgo de Cuba. Por ahora, vamos a ver lo que pasa", dijo.

Las palabras de Hegseth fueron vitoreadas en varias ocasiones por los jóvenes militares que lo escuchaban.

Cuba "tiene que tomar decisiones sobre qué tipo de reformas quiere emprender. No es mi tarea tomar esa decisión por ellos", señaló.

Hegseth también aludió a los ataques que el Pentágono lleva a cabo en el Caribe y el Pacífico contra narcolanchas, que desde septiembre han eliminado a cerca de 210 personas.

Estrategia contra el narcotráfico

"Los estamos cazando como cazamos a Al Qaeda y a ISIS [acrónimo en inglés del grupo Estado Islámico] en Oriente Medio: las mismas redes, la misma inteligencia y las mismas capacidades", dijo.

Expertos y responsables de la ONU han denunciado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.

Washington ha argumentado ante el Congreso que tiene potestad para actuar de forma preventiva, con los mismos procedimientos que los gobiernos anteriores utilizaron durante años en países como Yemen o Somalia para acabar con terroristas.

Tras su visita a Guantánamo, el jefe del Pentágono se desplazó a Tampa, en el estado sureño de Florida, para reunirse con el Mando Militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

FUENTE: Con información de AFP