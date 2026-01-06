martes 6  de  enero 2026
COLOMBIA

Jefes guerrilleros huyen hacia Colombia tras operación de EEUU en Venezuela

La presencia de cabecillas guerrilleros en la línea limítrofe supone una amenaza para Colombia tras la captura de Nicolás Maduro, según el Ministerio de Defensa

Miembro de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia sujetando un arma.

EUROPA PRESS
Militares de Colombia se preparan para patrullar las calles tras los recientes enfrentamientos entre guerrillas en el Norte de Santander el 20 de enero de 2025

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - Cabecillas de las guerrillas colombianas que operan en Venezuela huyen de regreso a su país tras la operación militar de Estados Unidos que terminó con el arresto del depuesto dictador Nicolás Maduro, aseguró el martes una fuente de las fuerzas de Colombia.

Bogotá sospecha que jefes de poderosas organizaciones rebeldes como el ELN y algunas facciones disidentes de las extintas FARC viven del otro lado de la frontera.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. 
SEGURIDAD

Colombia anuncia plan de emergencia fronterizo tras ataque de Estados Unidos a Venezuela
El mediocampista venezolano Telasco Segovia, del Inter Miami, celebra el cuarto gol de su equipo con el delantero argentino Lionel Messi (C) y el mediocampista Rodrigo De Paul durante la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 29 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami de Lionel Messi anuncia su regreso a Sudamérica

Un responsable de las fuerzas armadas dijo que tiene conocimiento de que algunos de ellos intentan regresar a Colombia tras el operativo militar de Washington en Venezuela el sábado.

Centros de estudio sobre el conflicto y organizaciones como Human Rights Watch sostienen que grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan en Venezuela con conocimiento del régimen; incluso han contado con su respaldo en zonas fronterizas. Maduro negó esas afirmaciones.

El gobierno de Petro supone que en Venezuela podrían estar los líderes de esa guerrilla, dedicados al crimen organizado y el narcotráfico.

Se sospecha que el máximo comandante del ELN, alias Antonio García, cruzó la frontera, así como el exnúmero dos de las FARC Iván Márquez, que después de firmar la paz en 2016 formó su propia organización criminal alzada en armas.

"Posibles atentados"

La presencia de cabecillas guerrilleros en la línea limítrofe supone una amenaza para la seguridad de Colombia tras la caída de Maduro, según el Ministerio de Defensa.

Cuando Maduro fue enviado a Nueva York para responder ante la justicia, Bogotá emitió una alerta sobre posibles atentados.

Luego desplegó unos 30.000 militares para garantizar el orden en la frontera de más de 2.200 kilómetros.

La AFP observó este martes la presencia de uniformados colombianos en la ciudad fronteriza de Cúcuta por orden de Petro, en medio de las advertencias de Trump sobre un posible ataque en suelo colombiano contra el narcotráfico y sus amenazas contra el mandatario izquierdista, a quien señala de estar involucrado.

De su lado, Petro, un exguerrillero que firmó la paz en los 1990, aseguró que está "dispuesto a retomar las armas" para defenderse de Washington.

FUENTE: Con información de AFP

