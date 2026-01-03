Colombia anuncia plan de emergencia fronterizo tras ataque de Estados Unidos a Venezuela

BOGOT Á.- El presidente de Colombia , Gustavo Petro, activó la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

"De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes", anunció el mandatario en su cuenta de X, este sábado 3 de enero.

Petro sostuvo también: "La República de Colombia, concluye el Presidente de Colombia, "mantiene su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada".

El presidente también aseveró que la Cancillería "debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional".

Neutralizar ataques terroristas

Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, "con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran".

El ministro informó que, dada la situación interna de seguridad, sobre la declaración de alerta para "todas las capacidades de la Fuerza Pública" con el fin de "anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera".

FUENTE: Con información de Europa Press