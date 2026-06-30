martes 30  de  junio 2026
EMERGENCIA

Jorge Rodríguez deja entrever que cifra de muertos en Venezuela podría ascender a los 10.000, tras los sismos

Este número coincide con el de bolsas para cadáveres que la ONU suministrará al país suramericano y cuya adquisición fue acordada con autoridades venezolanas

Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.

Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una transmisión por el canal oficial, dejó entrever que el número de personas fallecidas como consecuencia del doblete sísmico del 24 de junio asciende a 10.000 víctimas.

Rodríguez, este martes 30 de junio, informó que las autoridades calculan que unas 30.000 personas estaban en Caraballeda y Catia La Mar, estado La Guaira, cuando ocurrieron los dos sismos.

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Según indicó, aproximadamente 13.400 o 13.500 personas lograron salir por sus propios medios o con ayuda durante las primeras horas de la emergencia.

Posteriormente, señaló que el número de sobrevivientes asciende a 19.861 personas, una cifra que, al contrastarse con la estimación inicial de ocupantes, deja abierta la posibilidad de que el total de fallecidos en esas zonas sea muy superior al balance oficial divulgado hasta ahora, sin que ofreciera una explicación sobre esa diferencia.

10.000 bolsas mortuarias

Esta cifra de 10.000 fallecidos coincide con la que ha estado divulgando la ONU, organismo que va a proporcionar esa misma cantidad de bolsas mortuorias al país suramericano, de acuerdo con lo informado por el responsable regional, Gianluca Rampolla Del Tindaro.

Rampolla del Tindaro estuvo cauteloso en sus declaraciones. “Puedo darles un indicativo aproximado: Estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades de aquí (Venezuela), 10.000 bolsas para cadáveres”.

Las afirmaciones las hizo durante una videoconferencia. “Es muy triste y de verdad esperamos que la cifra sea menor que esa y por eso, estamos concentrados ahora en las operaciones de rescate”, señaló.

La ONU calcula el número de personas desaparecidas en unas 50.000.

Con anterioridad, Rodríguez había informado que la cifra de muertos ascendía a 1.943 y la de heridos a 10.517. Mientras que habían rescatado a 6.461 personas.

Daños de infraestructura y atención a víctimas

Afirmó que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 “colapsaron de forma total”.

Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, apuntó Rodríguez. Además, 15.467 personas se han registrado como voluntarios en las labores de rescate.

Tras los terremotos del pasado miércoles, se han registrado 689 réplicas, indicó el presidente del Parlamento.

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. 59 años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de hace seis días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

FUENTE: Con información de VTV , La Patilla y AFP

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