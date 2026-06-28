domingo 28  de  junio 2026
TRAGEDIA

EEUU refuerza envíos a Venezuela para apoyar en operaciones de atención tras los sismos devastadores

Equipos de respuesta militar y personal de la Armada de EEUU se incorporan a las labores de rescate y entrega de ayuda en la tragedia del país en emergencia

Miembros del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano Uno de Florida (FL-TF1) del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, EEUU, se desplegaron en respuesta a los terremotos de Venezuela, en Miami, el 26 de junio de 2026.

Miembros del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano Uno de Florida (FL-TF1) del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, EEUU, se desplegaron en respuesta a los terremotos de Venezuela, en Miami, el 26 de junio de 2026.

AFP/Giorgio Viera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El gobierno de EEUU informó del envío a Venezuela de equipos y personal especializados en dar respuesta a contingencias, con lo cual refuerza el apoyo que presta al país ante los dos sismos devastadores de 7.2 y 7.5 que dejaron cuantiosas pérdidas humanas y materiales el 24 de junio pasado.

En un informe de actualización sobre las labores de respuesta de EEU, un alto funcionario del Departamento de Estado indicó que 750 efectivos se encuentran desplegados en el país suramericano, entre ellos 400 miembros de equipos de rescate y del Equipo de Asistencia para Respuesta a Desastres (DART).

Lee además
Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
TRAGEDIA

Denuncian costos prohibitivos para enterrar a seres queridos tras los terremotos en Venezuela
El Papa León XIV pronuncia su discurso a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de abril de 2026.
TERREMOTO

El Papa León XIV expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos

Además, se incorpora un equipo de respuesta militar, equipos de búsqueda y rescate, y personal de la Armada que colabora en la entrega de suministros destinado a la atención de las personas afectadas por el “doblete sísmico”, según reportes periodísticos desde la Casa Blanca.

Apoyo especializado para Venezuela

El apoyo incluye personal de la Fuerza Aérea que ayuda a coordinar las operaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en el estado La Guaira, el más afectado por los sismos y que reporta el mayor número de muertos, heridos y personas damnificadas tras las pérdidas de sus viviendas.

Este sábado, el terminal aéreo internacional que sirve a Caracas reabrió parcialmente y comenzó a recibir aviones con ayuda humanitaria, según autoridades estadounidenses, mientras se reportaban fuertes restricciones del régimen de Caracas para recibir la ayuda humanitaria en centros de acopio con participación mayoritaria de voluntarios particulares.

El envío de los equipos especializados su suma a la entrega de 150 millones de dólares para atender la emergencia en Venezuela en la que reportaron casi 1.500 fallecidos y más de 5,000 heridos, según la cifra oficial, al tiempo que se informó de más de 67,000 desparecidos, cifras que aumentan mientras avanzan las labores de rescate.

Atención a ciudadanos de EEUU

El gobierno de EEUU espera anunciar el envío de más recursos desde el viernes cuando anunció la fuerte movilización de apoyo para las comunidades afectadas.

En esa ocasión informó que el gobierno de Donald Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad y la protección de los estadounidenses.

“El Departamento de Estado trabaja sin descanso para proporcionar asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses y a sus familias en las zonas afectadas”.

FUENTE: Con información Shelby Talcott, red X, Departamento de Estado, AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU prepara un segundo paquete de ayuda para Venezuela tras los terremotos

250 años buscando la felicidad

En peligro el histórico acuerdo comercial de EEUU con la Unión Europea

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista del edificio del conglomerado militar cubano Gaesa, en La Habana, Cuba. 
CUBA

GAESA se desprende de empresas para esquivar sanciones de EEUU

El centrocampista colombiano Kevin Castano (número 5) y el delantero portugués Cristiano Ronaldo (número 7) se dan la mano tras el partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Colombia y Portugal en el Miami Stadium 

Colombia gana el grupo K, mientras el Congo sorprende como tercero

Póster promocional de la cinta animada La violinista. 
CINE

La coproducción española "La violinista" vence en el Festival de Annecy

El Papa León XIV pronuncia su discurso a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de abril de 2026.
TERREMOTO

El Papa León XIV expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DICTADURA

Díaz-Canel descarta cambios políticos y reafirma que Cuba seguirá bajo el modelo "socialista"

Te puede interesar

Bryan Calvo alcalde de Hialeah. 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Hialeah planea invertir $45 millones en moderna ampliación de Building y sanear City Hall

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen referencial.
ELECCIONES 2026

Impuestos a la propiedad marcan pulso de contiendas legislativas en Miami-Dade

Ola de calor en Francia. 
TEMPERATURAS

Europa registra más de 1.300 muertes atribuibles a la ola de calor, afirma la OMS

Personas lloran frente a escombros de edificios afectados por terremotos este jueves, en La Guaira (Venezuela). 
VENEZUELA

Abrazar la cruz

Imputación de sus hijas ocasiona más preocupaciones para el investigado, José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Imputación de las hijas de Zapatero complica situación de expresidente y de venezolanos chavistas involucrados