EEUU refuerza envíos a Venezuela para apoyar en operaciones de atención tras los sismos devastadores

Miembros del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano Uno de Florida (FL-TF1) del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, EEUU, se desplegaron en respuesta a los terremotos de Venezuela, en Miami, el 26 de junio de 2026.

MIAMI .- El gobierno de EEUU informó del envío a Venezuela de equipos y personal especializados en dar respuesta a contingencias, con lo cual refuerza el apoyo que presta al país ante los dos sismos devastadores de 7.2 y 7.5 que dejaron cuantiosas pérdidas humanas y materiales el 24 de junio pasado.

En un informe de actualización sobre las labores de respuesta de EEU, un alto funcionario del Departamento de Estado indicó que 750 efectivos se encuentran desplegados en el país suramericano, entre ellos 400 miembros de equipos de rescate y del Equipo de Asistencia para Respuesta a Desastres (DART).

Además, se incorpora un equipo de respuesta militar, equipos de búsqueda y rescate, y personal de la Armada que colabora en la entrega de suministros destinado a la atención de las personas afectadas por el “doblete sísmico”, según reportes periodísticos desde la Casa Blanca.

Update on admin’s Venezuela earthquake response efforts, per senior State Department official — 750 personnel are on the ground in Venezuela, including 400 rescue/DART personnel.



That # includes a military response team, search and rescue teams, sailors helping with supply… — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) June 28, 2026

Apoyo especializado para Venezuela

El apoyo incluye personal de la Fuerza Aérea que ayuda a coordinar las operaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en el estado La Guaira, el más afectado por los sismos y que reporta el mayor número de muertos, heridos y personas damnificadas tras las pérdidas de sus viviendas.

Este sábado, el terminal aéreo internacional que sirve a Caracas reabrió parcialmente y comenzó a recibir aviones con ayuda humanitaria, según autoridades estadounidenses, mientras se reportaban fuertes restricciones del régimen de Caracas para recibir la ayuda humanitaria en centros de acopio con participación mayoritaria de voluntarios particulares.

El envío de los equipos especializados su suma a la entrega de 150 millones de dólares para atender la emergencia en Venezuela en la que reportaron casi 1.500 fallecidos y más de 5,000 heridos, según la cifra oficial, al tiempo que se informó de más de 67,000 desparecidos, cifras que aumentan mientras avanzan las labores de rescate.

The brave and tireless work of American search and rescue teams continues. Today, @VATF1 saved three more lives from collapsed residential buildings in Venezuela. We couldn't be prouder. pic.twitter.com/2GYE9ia7wG — Department of State (@StateDept) June 28, 2026

Atención a ciudadanos de EEUU

El gobierno de EEUU espera anunciar el envío de más recursos desde el viernes cuando anunció la fuerte movilización de apoyo para las comunidades afectadas.

En esa ocasión informó que el gobierno de Donald Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad y la protección de los estadounidenses.

“El Departamento de Estado trabaja sin descanso para proporcionar asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses y a sus familias en las zonas afectadas”.

FUENTE: Con información Shelby Talcott, red X, Departamento de Estado, AFP