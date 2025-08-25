Jorge “Tuto” Quiroga acusa a Maduro de encabezar un "conglomerado criminal"

LA PAZ - El líder opositor boliviano Jorge “Tuto” Quiroga, quien disputará la presidencia en octubre, acusó este lunes al dictador Nicolás Maduro de ser “jefe de un conglomerado criminal mafioso que se ha robado la presidencia de Venezuela”.

En una entrevista, Quiroga llamó al pueblo y a las Fuerzas Armadas venezolanas a no ser “cómplices de un cartel de narcotraficantes”, en referencia al régimen chavista, mientras Washington mantiene desplegados buques de guerra frente a las costas del Caribe.

Estados Unidos acusa a Maduro de dirigir el Cartel de los Soles, catalogado como organización terrorista, y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

"Sin aliados"

Quiroga se medirá en un balotaje con Rodrigo Paz, lo que marcará el fin de dos décadas de gobiernos de izquierda que comenzaron con Evo Morales y continuaron con Luis Arce, hoy rivales políticos.

Durante el período del Movimiento Al Socialismo, Bolivia fue uno de los más firmes aliados del chavismo, junto a Cuba y Nicaragua.

El candidato opositor subrayó que nunca reconoció al régimen de Maduro, a quien describió como “muerto de miedo” tras la recompensa impuesta por Washington. Evitó, sin embargo, pronunciarse sobre una posible intervención estadounidense en Venezuela, aunque reiteró su llamado a las fuerzas del orden venezolanas a “ponerse del lado de la democracia”.

"Marcar distancia"

Quiroga también insistió en frenar los contratos que el gobierno saliente negoció con China y Rusia para explotar sus recursos de litio, que están en fase de aprobación en el Congreso.

Bolivia firmó en 2024 un contrato con la rusa Uranium One para construir una planta con capacidad para extraer 14,000 toneladas anuales.

También suscribió un acuerdo con una subsidiaria de la china CATL (la mayor productora mundial de baterías) para montar dos puntos de producción que suman 35,000 toneladas.

Los contratos que firmó el presidente de izquierda, "Luis Arce y todo lo que han hecho no tiene ningún reconocimiento de parte nuestra. Párenlos, no se van a aprobar y el Congreso no va a aprobar esos contratos", dijo el aspirante por el movimiento Libre en una entrevista.

Los contratos, que alcanzan un total de 2,000 millones de dólares, se encuentran en el Parlamento para su aprobación, pero la mayoría oficialista está dividida entre los seguidores del presidente Luis Arce y los de Evo Morales.

"Balotaje"

Quiroga, quien ya gobernó el país entre 2001-2002, se medirá en balotaje el 19 octubre con Rodrigo Paz.

El líder conservador anticipó que de ocupar el cargo promoverá una ley de recursos evaporíticos.

En su criterio, la selección de las dos empresas extranjeras se hizo "a espaldas de (el departamento de) Potosí", donde está el Salar de Uyuni, la mayor reserva de litio, un mineral clave en la transición hacia energías limpias.

El gobierno asegura que el país tiene los mayores "recursos" de litio del mundo, con 23 millones de toneladas descubiertas. Pero la cantidad de "reservas" extraíbles no ha sido anunciada de manera oficial.

Quiroga anunció que bajo su eventual administración suscribirá "tratados bilaterales de protección de inversiones" y "acuerdos de libre comercio", todos sometidos a arbitrajes internacionales.

FUENTE: Con información de AFP