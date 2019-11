José Daniel Ferrer: "Mi vida corre grave peligro"

02 de noviembre de 2019 - 15:11 - Por REDACCIÓN

"En huelga de hambre y sed. Me han hecho de todo. Mil torturas y violencia. Me han arrastrado y encadenado pies y manos me han puesto al sol 15 días en calzoncillos en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada. Riesgo de neumonía. Mi vida corre grave peligro", dice la carta manuscrita atribuida al líder de UNPACU