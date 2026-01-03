Atacar al régimen de Venezuela es justicia, mientras Cuba espera

Nadie debe dejarse engañar. Atacar al régimen venezolano no fue una opción política discutible del presidente Donald Trump y su Secretario de Estado, Marco Rubio, sino una obligación moral y jurídica tortuosamente postergada. Los venezolanos no podían esperar más. Tampoco Trump podía dilatar más su promesa de terminar con el narcoestado de Maduro, cuya cabeza –no lo olvidemos– sigue viva en La Habana. Cuba tampoco puede esperar más.

Trump perfeccionó y superó la operación ordenada por George H. W. Bush en 1989 contra el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico y conspiración criminal. En poco más de dos horas, fuerzas élite de Estados Unidos neutralizaron, extrajeron y pusieron bajo custodia al dictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, trasladados en el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima para responder ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Fue una operación quirúrgica, sin bajas, sin negociación con la cúpula criminal y sin intervención de los altos mandos militares venezolanos, despojados de toda capacidad de veto. El contexto estratégico hizo el resto: China (concentrada en Taiwán), Rusia (empantanada en Ucrania y otros frentes) e Irán (desbordado por la protesta interna) optaron por el silencio. Cuando la justicia actúa con la fuerza y decisión que le corresponde, el ruido ideológico se disipa. Lo mismo debe ocurrir con el caso de Cuba, que es la vieja asignatura pendiente de Estados Unidos.

La entrada de los militares estadounidenses en Venezuela y la captura de Maduro no se trató, siquiera remotamente, de una agresión contra el pueblo, sino de una acción militar humanitaria dirigida contra una estructura criminal organizada, incrustada en el poder del Estado, responsable de crímenes de lesa humanidad, persecución sistemática de inocentes civiles, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios y del saqueo sin límites de una nación que antes fuera libre y próspera y que no merecía tan largo y profundo sufrimiento a pesar de haber votado, en 1998, a favor del socialismo y entregado, como mansa paloma, su democracia a una trampa de la que no sería posible escapar sin los militares estadounidenses. Esa enseñanza histórica, luego de arrastrar un cruel error por más de un cuarto de siglo, ojala no la olviden jamás los venezolanos.

La Venezuela decente, como suele llamar María Corina Machado a los buenos venezolanos de a pie, celebra la acción liberadora liderada por Trump. A pesar de que medios de comunicación que justifican los totalitarismos de izquierda, como The New York Times, intenten deformar la verdad, no se puede tapar el sol con un dedo. Cuando un gobierno toma el poder no para proteger a sus ciudadanos sino para destruir sus libertades y convertir el miedo, la miseria y el exilio en su arma de control, pierde instantáneamente toda legitimidad soberana. Ya no gobierna: delinque. Y debe ser despojados de su ilegitimo poder.

El derecho internacional es claro, aunque muchos prefieran ignorarlo. El Estatuto de Roma tipifica como crímenes de lesa humanidad los actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Venezuela cumple ese criterio desde hace años. Lo han documentado organismos internacionales, misiones independientes y expertos que ya no hablan de excesos ni de desviaciones, sino de una política de Estado criminal. En ese punto, no rige la inmunidad diplomática ni la ficción de la soberanía: rige la persecución penal.

Estados Unidos está, por tanto, plenamente amparado jurídica, histórica y moralmente en la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el resto de la cúpula chavista. Estados Unidos no intervenido un Estado democrático y funcional: ha iniciado el desmantelamiento de una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico, al terrorismo y a redes de corrupción hemisférica. Confundir deliberadamente al régimen con el pueblo no es un error conceptual: es complicidad narrativa.

En ese marco conceptual se inscribe la declaración pública del presidente Trump, difundida en un video en la red X. Trump afirmó textualmente: “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y expulsado del país en avión. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses”.

La narrativa de la izquierda se derrumba frente a los hechos. Mientras The New York Times (NYT), confirmado una vez más como el medio más maquiavélico, desvergonzado y falaz de Estados Unidos, sostiene que la acción de Donald Trump contra la banda criminal que oprime a Venezuela “es ilegal e imprudente”, los venezolanos, dentro y fuera del país, de a pie celebran y aplauden el inicio del retorno a la libertad, la democracia, el imperio de la ley y la prosperidad. No es un simple error editorial del NYT: es una toma de partido moralmente indecente. Hay que ser profundamente malintencionado para titular que la captura de una cúpula criminal es “ilegal”, mientras se guarda silencio o se relativiza el carácter ilegal y asesino del régimen de Maduro. Al NYT no le importa que un dictador haya matado y encarcelado venezolanos durante años; le importa, únicamente, sostener su dogma liberal (no clásico, sino socialista estadounidense), y atacar a Trump y a todo lo que huela a derecha. A su periodismo, en este caso, no le informa informar, solo militar.

Pero la verdad se impone: la acción de Trump no se trata de guerra contra un pueblo, sino de una acción contra un mafioso acusado de delitos graves. Trump no ha dirigido esta operación como un acto bélico clásico, sino como una intervención penal internacional destinada a desmantelar una estructura criminal enquistada en el poder, que durante décadas ha dañado al pueblo venezolano y a naciones del hemisferio como Estados Unidos. Que esta formulación haya provocado alarma en ciertos medios no es casual. Para el progresismo editorial, encarnado, una vez más, por The New York Times, cualquier ruptura con la lógica latinoamericana de la impunidad resulta “ilegal” o “imprudente”, incluso cuando se invoca explícitamente la persecución de crímenes de lesa humanidad. Para ese periodismo ideológico de izquierda, que quiere ser visto como el adalid de la comunicación, el dictador siempre merece contexto, pero sus víctima necesitan malvivir en una cárcel de paciencia infinita.

En este proceso resulta clave el papel de Marco Rubio, quien ha sostenido durante años una verdad que muchos en Washington se negaron a aceptar: Venezuela no es un conflicto ideológico, sino un caso criminal. No se resuelve con mesas de diálogo ni con elecciones simuladas, sino con arrestos, juicios y condenas. Y Rubio ha sido claro en algo esencial: la justicia no puede detenerse en Maduro. Deben responder todos: Cabello, la cúpula militar, los jueces cómplices, los operadores financieros. Absolutamente todos. Sin pactos de impunidad.

La doctrina internacional conocida como Responsabilidad de Proteger (R2P) establece que cuando un Estado no puede o no quiere proteger a su población de crímenes atroces, la comunidad internacional tiene el deber legal y moral de intervenir. Negar esa obligación en nombre de un falso pacifismo es abandonar a las víctimas y proteger a los verdugos. Claro, siempre habrá quien desde la desvergüenza justifique los crímenes de Maduro en nombre del socialismo y la más adulterada y vulgar democracia.

La historia ya ha dictado sentencia contra Maduro. Pero no se trata de un fenómeno inédito. En Europa del Este, los regímenes comunistas no cayeron por editoriales bienintencionados, sino por el colapso de estructuras criminales sostenidas artificialmente. Tampoco en Panamá, en 1989, la captura de Noriega no fue un ataque contra el pueblo panameño, sino la eliminación de un dictador narcotraficante que había secuestrado al Estado. Entonces también hubo indignación descaradamente selectiva, advertencias apocalípticas y sermones morales para intentar desacreditar a los libertadores y limpiarle las manos a los asesinos. Pero el tiempo, como siempre, puso las cosas en su sitio. Y así ocurrirá otra vez.

La lección es inequívoca: cuando un régimen se convierte en amenaza interna y externa, actuar no es temeridad: es deber. Lo verdaderamente imprudente es la inacción moral. Y tanto Trump como Rubio han no solo lo correcto sino también lo mas humano. Ahora quedan varias acciones imprescindibles, entre ellas: mantener un bloqueo naval, aéreo y terrestre que controle todas las fronteras venezolanas, la captura y el enjuiciamiento de todos los criminales del régimen venezolano, la desactivación y condena de todas las organizaciones paramilitares nacionales y extranjeras (entre ellas, la inteligencia militar y los mercenarios enviados por Cuba) que operan en el país, la activación del gobierno legítimo venezolano con Edmundo González y María Corina Machado a la cabeza, la liberación de los presos políticos de Maduro, la permanencia de tropas estadounidenses que garanticen la transición (Trump aseguró que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica”, lo cual es una excelente señal de tino), y la distribución de ayuda humanitaria al pueblo. Con estos elementos, Corina Machado y González podrán gobernar como necesita Venezuela.

Para los cubanos, lo ocurrido este 3 de enero de 2026 en Venezuela representa una esperanza para su anhelo de libertad. Hace más de 6 décadas los valientes jóvenes cubanos de la Brigada de Asalto 2506 fueron traicionados y abandonados por el gobierno demócrata del presidente John Fitzgerald Kennedy en la única acción militar de un pueblo contra el comunismo: la invasión de Bahía de Cochinos. Pocos pueden hoy trastocar una verdad conocida desde hace décadas: la dictadura cubana es la matriz del desastre continental. Es la cabeza de la serpiente, el epicentro del veneno. Sin una Cuba castrocomunista no habría habido una Venezuela castrochavista. Ambos proyecto criminales letales y exportables son partes del mismo cáncer que ha contaminado América Latina durante casi siete décadas.

Mientras Venezuela, gracias a Trump y Rubio, inicia el camino hacia su reconstrucción, Cuba sigue siendo la gran tarea pendiente. Decir que los cubanos han de salir a las calles, puede ser juzgado de muchas maneras, pero, definitivamente, sería la más contundente y legítima declaración del pueblo cubano solicitando la misma ayuda del ejército estadounidense que ha recibido Venezuela. Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo". Los cubanos queremos que diga lo mismo de la familia Castro y sus gendarmes asesinos. En cuestiones militares, desmantelar el neocastrismo en Cuba sería una operación mucho más fácil.

Maduro vociferaba y ahora está esposado y acobardado. En La Habana tiemblan pensando en el mismo destino. Muchísimos cubanos anhelan que Trump y Rubio —el cubanoamericano de más alto rango en la historia política de Estados Unidos— comprendan que la coherencia histórica exige ir hasta el final. Ante esto, volvemos a escuchar argumentos históricamente manejados: Cuba no tiene los mismos recursos naturales que Venezuela. Pero la liberación de Cuba va mucho más allá de la reconstrucción económica al mismo ritmo que la que debemos ver en Venezuela. Una Cuba despojada de la mafia comunista es el puerto y el canal que EEUU necesita. Maduro vociferaba amenazas y consignas, pero hoy está esposado, reducido y acobardado. En La Habana, aunque también vociferan y convocan falsas marchas, en realidad no celebran: tiemblan, conscientes de que el precedente ya está marcado.

Muchísimos cubanos anhelan que Trump y Rubio, el cubanoamericano de más alto rango en la historia política de Estados Unidos, comprendan que la coherencia histórica exige ir hasta el final. Frente a esta posibilidad reaparecen diversos argumentos, unos válidos y otros trascendidos, como el de que Cuba no posee los recursos naturales de Venezuela, que no es comparable, que no “vale lo mismo”. Aunque la diferencia económica con Venezuela en parte sea real, nuestro deber es saltar cualquier trampa intelectual hasta hoy conocida. La liberación de Cuba no es un problema de materias primas, sino de salvación de una nación y del compromiso cardinal de la civilización consigo misma. No olvidemos el desarrollo de la Cuba republicana ni el capital de tantísimos cubanos interesados en invertir y hacer progresar su país o la isla de la que escaparon sus padres.

Una Cuba despojada de la mafia comunista no solo es una nación recuperada para su pueblo: es el puerto estratégico, el canal político y el eje geopolítico que Estados Unidos necesita para cerrar, de una vez por todas, el ciclo del totalitarismo en el hemisferio occidental y sanar las heridas que el comunismo que le ha provocado durante el siglo XX. Derrocar la dictadura cubana no sería una aventura ideológica, sino la continuación de la operación de saneamiento hemisférico que parecía congelada y que acaba de avivar su llama en Venezuela. Con una Cuba comunista, el hemisferio y la seguridad nacional de Estados Unidos –y la de una liberada Venezuela– seguirán en constante peligro: no es alarmismo, la historia confirma. Hoy el derecho, la moral y el sentido común han hablado ante Venezuela. Los gritos de la historia por fin han sido escuchados. Solo falta encaminar el coraje, que no le falta a Trump ni a Rubio, para completar la acción que este sábado se ha iniciado. Mantengamos la fe y hagamos todo lo que sea necesario para salvar la isla. Los cubanos clamamos porque se cumpla con la R2P para nosotros. Desde hace varias décadas merecemos ser libres.

Publicado originalmente en El Nuevo Conservador.