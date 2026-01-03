Dictadura de Cuba se moviliza para respaldar a su aliado Maduro

La dictadura cubana, fiel aliada del régimen venezolano, convocó a sus seguidores a una movilización para condenar lo que consideran "una agresión militar imperialista de Estados Unidos a Venezuela", refiriéndose a la operación llevada a cabo en Caracas que logró la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes se encuentran en manos de las autoridades norteamericanas para rendir cuentas ante la justicia.
Desde la Tribuna Antimperialista José Martí, popularmente conocida como protestódromo, el dictador cubano, Miguel Díaz Canel hizo acto de presencia junto a varios voceros del régimen.
"¡Abajo el imperialismo!, el pueblo unido jamás será vencido", exclamó Díaz-Canel mientras sostenía una bandera cubana y una bandera venezolana, frente a los asistentes al acto.
Durante los bombardeos ocurridos en la madruga del 3 de enero, el dictador cubano utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo a la gestión de Maduro. "Cuba denuncia y demanda una urgente reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque de EEUU a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América", dijo.
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra ahora "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delito de narcotráfico y corrupción, según confirmaron las autoridades estadounidenses, tras la operación militar ejecutada por una élite del Ejército norteamericano en suelo venezolano.
La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, recordó la imputación de la que son objeto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que también capturada por EEUU, en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en 2020.
"Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", recordó Bondi en su cuenta de X.
La fiscal anunció que ambos "se enfrentarán pronto a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".
FUENTE: Con información de Europa Press y AFP