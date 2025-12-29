lunes 29  de  diciembre 2025
COLOMBIA

José Luis Rodríguez Zapatero prepara plan con Petro y la izquierda para que se queden en el poder

El expresidente español participó en una reunión en Colombia para asegurar la unión de sectores "progresistas, de cara a las elecciones de 2026, según denuncia

José Luis Rodríguez Zapatero, socialista español, y Nicolás Maduro en Venezuela.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español y señalado como la figura que unifica a la izquierda marxista en América Latina, se reunió en diciembre pasado con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el radical Frente Amplio para preparar una estrategia que les asegure perpetuarse en el poder de cara a las elecciones en 2026.

El encuentro se realizó en la residencia del embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez, luego de participar en la cumbre del Frente que agrupa a la izquierda colombiana que busca ganar las elecciones, según denunció la periodista Maibort Petit, investigadora del crimen organizado, en un programa español.

“Nadie sabe lo que se discutió, pero lo poco que salió es que se está generando una estrategia para que Petro y las fuerzas del Frente Amplio no salgan del poder”, aseguró. Y lo mismo estaría planeando en Venezuela.

Vínculos de José Luis Rodríguez Zapatero

En sus declaraciones, la periodista explicó los vínculos de Rodríguez Zapatero con la izquierda marxista en América Latina y la “narcodictadura” de Venezuela bajo el control de Nicolás Maduro.

“El expresidente es uno de los operadores de todo este conglomerado de organizaciones de izquierda conocido como Socialismo del Siglo XXI o el Grupo de Puebla que conforman una serie de gobiernos y de partidos, porque hay de los dos en estos momentos, que articulan muchos de ellos con el crimen organizado una conglomeración de actores que están debajo de una bandera progresista que termina siendo una agenda de izquierda marxista, en contra de Occidente”, señaló.

Tras puntualizar la relación pública y también secreta de Rodríguez Zapatero con los regímenes oscuros de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro en Venezuela, durante muchos años, a la sombra de la corrupción o manejo de fondos, indicó el actual rol que juega con el régimen comunista de China.

“Siempre se le ve mediando o empleando sus relaciones en América Latina y Europa triangulando con el régimen chino y hoy está a la cabeza y explica por qué la fuerzas progresistas de izquierda deben mantenerse unidas para poder enfrentar a los gobiernos de derecha que se constituyen en la región”, aseveró.

Plan con la izquierda de Colombia

Petit precisó entonces la participación de Rodríguez Zapatero el 2 de diciembre en la cumbre con el Grupo de Puebla que se asocia al crimen organizado, en Colombia, donde están previstas las elecciones legislativas y presidenciales en 2026.

“El Frente Amplio lo invitó para abrir el evento y de acuerdo con lo que el mismo Rodríguez Zapatero dijo se busca eliminar el avance de la derecha y darle espacio a fuerzas progresistas para que no abandonen el poder y hacer todo lo posible para que los que están en problemas, como en el caso de Petro, puedan evitar que las fuerzas progresistas pierdan el poder en Colombia y también en Venezuela”, dijo Petit.

Luego se refirió a las palabras del expresidente del PSOE que “llamaron mucho la atención”, según destacó.

“Rodríguez Zapatero actuó como figura que unifica a estos zurdos en la región. Dijo que el fin de la violencia llegaba a Colombia solo si se une este grupo de izquierda para evitar que haya un cambio”, y aclaró: “sabemos que eso no es verdad pero fue lo que utilizó para hacer un llamado a esos grupos”.

Durante su estadía en Colombia, el político español se reunió con el expresidente Ernesto Samper, el precandidato Roy Barrera, la exalcaldesa Clara López y la senadora María José Pizano, todos ellos pertenecientes a la izquierda marxista que buscarían prolongar el control.

Una de las propuestas de Petro para asegurar a la izquierda en el poder es la Constituyente que este lunes fue objeto de nuevas críticas y nuevas advertencias.

“La constituyente de Petro no es para arreglar el país, es para perpetuarse en el poder. Cuando un gobierno pretende cambiar las reglas de juego, es porque no quiere someterse a ellas”, afirmó Vicky Dávila, precandidata presidencial.

FUENTE: Con información de Instagram

