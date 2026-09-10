jueves 10  de  septiembre 2026
VIOLENCIA

Grupos armados del crimen en Colombia crecieron un 90 % en los últimos cuatro años de Petro, según informe

La cifra de miembros de bandas armadas subió de 15,120 en diciembre de 2022 a 28,802 miembros en julio de 2026, indica un reporte de cientos de ONG del país

Uno de los grupos armados más violentos de Colombia, el ELN, creció durante el mandato de Gustavo Petro

Uno de los grupos armados más violentos de Colombia, el ELN, creció durante el mandato de Gustavo Petro

FOTO ARCHIVO EFE/ Christian Escobar Mora
Por Santiago Perales

BOGOTÁ.- Durante los últimos cuatro años del gobierno del izquierdista Gustavo Petro, los grupos armados ilegales en Colombia crecieron un 90%, lo que indica un alarmante incremento de la violencia, según un informe de al menos 125 ONG de derechos humanos, difundido este jueves.

Además, el número de integrantes de grupos armados ilegales aumentó 15,120 en diciembre de 2022 a 28,802 miembros en julio de 2026

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El reporte con las cifras fue divulgado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la plataforma ciudadana Alianza de Organizaciones Sociales y Afines

Estas plataformas acogen a las cientos de organizaciones que participaron en el estudio que revela la falta de acción del Estado colombiano durante la presidencia de Petro.

Violencia en alza con Gustavo Petro

El informe recoge cifras alarmantes sobre la violencia en Colombia en los últimos cuatro años.

  • El Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, creció un 152 % a escala nacional y alcanzó un control territorial en al menos 429 municipios de los 1,103 que tiene Colombia, lo que equivale a un 38.8 %.
  • Los grupos disidentes de las FARC aumentaron un 109 % con una presencia en 376 municipios, un 34 % de todo el territorio nacional.
  • La facción de la Segunda Marquetalia, una de las más grandes disidencias comandada por alias Iván Márquez, creció un 108 %.
  • Los miembros de la guerrilla violenta del Ejército de Liberación Nacional (ELN) aumentaron un 22 %.
  • Nada más entre enero y agosto de 2025, al menos 544 personas murieron a causa de explosivos, lo que supone un aumento del 145 %, según el informe.

Agresiones políticas

El aumento de los grupos irregulares armados también se reflejó en una escalada de violencia que apuntó a líderes sociales y defensores de derechos humanos de Colombia, durante el mandato de Petro.

  • Se registraron 3,115 agresiones, frente a las 3,544 del gobierno anterior del expresidente Iván Duque (2018-2022).
  • Los asesinatos de estos líderes se mantuvieron en 618 casos. aunque fueron atroces como el del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en agosto de 2025. Y las desapariciones forzadas aumentaron un 34 %, con 78 casos, a pesar de que el reporte indica que las agresiones totales cayeron un 12 %.

Las ONG cuestionaron la política de 'paz total' de Petro porque "no logró consolidar resultados sostenibles en los territorios", debido a fallas metodológicas, de articulación institucional y a la fuerte resistencia de sectores vinculados a la ilegalidad.

Fracaso de conversaciones de paz en Colombia

"El balance de la paz conduce así a una conclusión central: el fracaso de varios procesos de negociación no demuestra que una estrategia predominantemente militar pueda resolver el conflicto", indica el informe recogido por agencias.

Las entidades instaron al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella a defender los derechos humanos, la paz y la democracia, y evitar un retroceso en esa materia.

"La construcción de paz sigue requiriendo negociación política, inversión social sostenida, transformación territorial, desmantelamiento del paramilitarismo y sus redes de apoyo y garantías de verdad, justicia y reparación", añadió el reporte.

FUENTE: Con información de EFE

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