Del TPS a las guerras comerciales: Cómo afrontar las elecciones hondureñas de 2025 en medio de la rivalidad entre EEUU y China

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 80,000 hondureños en Estados Unidos expirará a la espera de los resultados judiciales. La gestión que Washington haga del TPS, junto con la cooperación en materia de seguridad y economía, influirá significativamente en la estabilidad de Honduras y la orientación de su política exterior. La política estadounidense hacia Honduras debe equilibrar las firmes expectativas en materia de anticorrupción, gestión migratoria y cooperación en seguridad con una flexibilidad pragmática, en particular en lo que respecta al TPS, para evitar la desestabilización económica y reducir el atractivo de las propuestas chinas.

La presencia militar estadounidense en la Base Aérea Soto Cano sigue siendo un pilar fundamental de la cooperación bilateral en materia de seguridad, otorgando a Washington una importante influencia y sirviendo también como símbolo de los debates sobre soberanía en la política hondureña.

Resumen ejecutivo

Honduras se acerca a un momento político decisivo. Las elecciones de noviembre de 2025 siguen a cuatro años turbulentos bajo la presidencia de Xiomara Castro, cuya victoria en 2021 puso fin a 12 años de dominio del Partido Nacional. El gobierno de Castro ha logrado avances en seguridad, salud y atracción de inversión extranjera —especialmente mediante su acercamiento con la República Popular China (RPC)—, pero se ha visto empañado por escándalos de corrupción y polarización política.

Este documento examina la evolución política de Honduras desde el golpe de 2009 hasta el presente, perfila a los candidatos viables para las elecciones de 2025 y evalúa lo que cada posible desenlace significaría para la gobernanza interna, las relaciones regionales y los vínculos tanto con Estados Unidos como con China. También analiza temas clave —corrupción, migración, derechos humanos, narcotráfico— y la persistente presencia militar estadounidense en Soto Cano. Se destaca además la expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en EEUU como un tema crítico en lo económico y lo diplomático.

1. Introducción

La trayectoria de la política interna y exterior de Honduras está en plena transición. Las elecciones de noviembre de 2025 determinarán si el país continúa en la senda reformista actual o si gira hacia una restauración conservadora. El resultado tendrá repercusiones directas en las relaciones entre EEUU y Honduras, en los alineamientos regionales en Centroamérica y en el equilibrio estratégico entre Washington y Pekín en el hemisferio (Americas Quarterly, 2024; Banco Mundial, 2024).

2. Contexto histórico (2009–2021)

El golpe de Estado de junio de 2009 derrocó al presidente Manuel “Mel” Zelaya, dando inicio a 12 años de gobierno del Partido Nacional (PN) bajo Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández (JOH) (Booth et al., 2023). Este periodo se caracterizó por la creciente captura del Estado por parte del crimen organizado; fiscales estadounidenses describieron al Honduras de Hernández como un “narcoestado” (Departamento de Justicia de EEUU [DOJ], 2024). La reelección de Hernández en 2017, facilitada por una reinterpretación constitucional, desató protestas nacionales y fue ampliamente condenada por observadores internacionales (Freedom House, 2024).

En 2021, Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), ganó la presidencia con el 51% de los votos, basando su campaña en la lucha contra la corrupción, la inversión social y la restauración democrática (Americas Quarterly, 2024).

3. Avances desde 2021: La presidencia de Castro

3.1 Logros

Las primeras acciones de Castro incluyeron la extradición de JOH a EEUU, la abolición de las polémicas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y el levantamiento de la prohibición de la anticoncepción de emergencia (Al Jazeera, 2023). El PIB creció en promedio un 3,8% entre 2022 y 2024 (FMI, 2024). Las tasas de homicidios cayeron de 38,6 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 26,5 en 2024 (Observatorio de la Violencia de Honduras, 2025).

3.2 Escándalos de corrupción

En septiembre de 2024, un video filtrado mostró a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, negociando un pago de 525.000 dólares con el cartel “Los Cachiros”, supuestamente para la campaña de Mel Zelaya (Reuters, 2024). El escándalo provocó renuncias de alto perfil, incluido el ministro de Defensa, y dañó gravemente la narrativa anticorrupción de Libre (Insight Crime, 2025).

3.3 Disputa sobre el tratado de extradición

En agosto de 2024, Castro anunció su intención de terminar el tratado de extradición con EEUU, tras críticas de la embajadora Laura Dogu a una reunión de militares hondureños con un general venezolano sancionado (Al Jazeera, 2024). En febrero de 2025, bajo presión interna e internacional, revirtió la decisión y acordó extender el tratado con “salvaguardas” de soberanía (AP News, 2025).

4. Candidatos viables y escenarios electorales

4.1 Rixi Moncada — Partido Libre

Política interna: continuidad de programas sociales y proyectos de desarrollo dirigidos por el Estado.

Política regional: mayor acercamiento con Venezuela y Nicaragua.

Relaciones con EEUU: cooperación en seguridad, resistencia en materia migratoria.

Relaciones con China: profundización de lazos en infraestructura y comercio.

4.2 Nasry “Papi” Asfura — Partido Nacional

Política interna: reformas pro-mercado, posible reversión de algunos programas sociales de Libre.

Política regional: vínculos más estrechos con gobiernos pro-EEUU, como Guatemala.

Relaciones con EEUU: alineamiento en migración y lucha antidrogas.

Relaciones con China: reconsideración del reconocimiento a la RPC a favor de Taiwán.

4.3 Salvador Nasralla — Partido Salvador de Honduras (PSH)

Política interna: enfoque reformista y anticorrupción.

Política regional: pragmatismo de centro.

Relaciones con EEUU: fuerte cooperación en gobernanza y seguridad.

Relaciones con China: neutralidad y pragmatismo en inversiones.

5. Temas clave en las elecciones de 2025

5.1 Corrupción y gobernanza

Los esfuerzos estancados de Libre por establecer la CICIH (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) con apoyo de la ONU (2025) y los escándalos en curso serán centrales en la campaña.

5.2 Migración, política de EEUU y pérdida del TPS

Castro ha rechazado las iniciativas de deportación masiva de EEUU, calificándolas de “afrenta a la dignidad humana” (La Prensa, 2025). El TPS de unos 80.000 hondureños en EEUU está en riesgo; su expiración podría reducir las remesas en 1.000 millones de dólares anuales (Banco Mundial, 2024). A agosto de 2025, los beneficiarios siguen protegidos y pueden trabajar legalmente hasta el 18 de noviembre, en espera de resoluciones judiciales.

Datos rápidos: migración y remesas

tabla

5.3 Consideraciones geopolíticas del TPS

Apalancamiento de EEUU : Washington podría vincular decisiones sobre TPS a cooperación migratoria, antidrogas o alineamiento frente a China.

: Washington podría vincular decisiones sobre TPS a cooperación migratoria, antidrogas o alineamiento frente a China. Factor China: un gobierno de Libre podría compensar pérdidas en remesas mediante mayor compromiso con la RPC.

5.4 Narcotráfico

Aunque las incautaciones de drogas aumentaron un 20% entre 2022 y 2024 (FF. AA. de Honduras, 2025), la protección política a los traficantes sigue siendo un problema (Insight Crime, 2025).

6. Presencia militar de EEUU en Honduras

La Base Aérea Soto Cano alberga la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, con entre 500 y 1.000 efectivos estadounidenses que apoyan operaciones antidrogas, asistencia en desastres y entrenamiento regional (Comando Sur de EEUU, 2025). La base es valorada por ambos ejércitos, pero resulta políticamente sensible; Castro la ha usado ocasionalmente como palanca en disputas migratorias con EEUU.

7. Contexto electoral regional

Guatemala : la presidencia reformista de Bernardo Arévalo coincide con los objetivos anticorrupción de EEUU (Reuters, 2023).

: la presidencia reformista de Bernardo Arévalo coincide con los objetivos anticorrupción de EEUU (Reuters, 2023). El Salvador : los avances de Bukele en seguridad contrastan con un retroceso democrático.

: los avances de Bukele en seguridad contrastan con un retroceso democrático. Nicaragua : el régimen autoritario de Ortega se alinea con la política exterior de Libre.

: el régimen autoritario de Ortega se alinea con la política exterior de Libre. Costa Rica: democracia estable y pro-EEUU bajo Rodrigo Chaves. Uno de los pocos países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán frente a la RPC.

8. Implicaciones de política

Para Honduras:

Acelerar la instalación de la CICIH para recuperar credibilidad anticorrupción.

Preparar planes de contingencia ante la expiración del TPS.

Para EEUU:

Mantener cooperación en seguridad presionando por reformas de gobernanza.

Gestionar una transición gradual del TPS para evitar un colapso económico.

Para actores regionales:

Coordinar políticas migratorias con EEUU y socios de la región.

Alinear iniciativas anticorrupción para generar impacto colectivo.

Conclusión

Las elecciones de noviembre de 2025 marcarán el rumbo de la gobernanza, la política exterior y el papel de Honduras en un entorno regional cambiante. Sea que el país siga bajo Libre, regrese al Partido Nacional o apueste por una alternativa reformista, las decisiones en Tegucigalpa repercutirán más allá de sus fronteras.

La presencia de China ya se ha profundizado desde el reconocimiento de la RPC en 2023, con acuerdos en infraestructura, comercio y tecnología que expanden su huella económica. Si el gobierno pos-electoral se siente aislado de Washington —particularmente ante deportaciones masivas, la finalización del TPS o un aparente desinterés de EEUU—, Pekín estará en posición de llenar el vacío con incentivos financieros y respaldo político. Esto podría inclinar a Honduras más firmemente hacia la órbita china, complicando los intereses estratégicos estadounidenses en Centroamérica.

Es esencial que Estados Unidos logre un equilibrio hábil. Al combinar las firmes expectativas en materia de anticorrupción, cooperación en seguridad y gestión migratoria con una flexibilidad pragmática, en particular en lo que respecta al TPS, Washington puede contribuir a estabilizar la economía hondureña, proteger a millones de personas de las crisis económicas y mantener su papel como socio clave de Tegucigalpa. Este enfoque preservaría la influencia estadounidense, mitigaría los factores que impulsan la migración irregular y reduciría el atractivo de las propuestas chinas. Esta estrategia, aplicada de forma coherente, puede contribuir a garantizar que Honduras se mantenga anclada en la gobernanza democrática y en una arquitectura de seguridad regional cooperativa, en lugar de convertirse en un nodo más de la creciente red de influencia de Pekín en América Latina.

Referencias

Al Jazeera. (2023, 26 de marzo). Honduras ends decades-long ban on emergency contraception. Al Jazeera. https://www.hrw.org/news/2023/03/13/honduras-ends-ban-emergency-contraception

Al Jazeera. (2024, 29 de agosto). Honduras to end extradition treaty with U.S. Al Jazeera. https://www.reuters.com/world/americas/honduras-president-targets-us-extradition-treaty-2024-08-28/

Americas Quarterly. (2024, 24 de octubre). In Honduras, an ambitious presidency hits turbulence. Americas Quarterly. https://www.americasquarterly.org/article/in-honduras-an-ambitious-presidency-hits-turbulence/

Amnesty International. (2024). State of the world’s human rights: Honduras. https://www.amnesty.org/en/location/americas/central-america-and-the-caribbean/honduras/

AP News. (2025, 18 de febrero). Honduras reaches agreement to extend extradition treaty with the U.S. AP News. https://apnews.com/article/honduras-extradition-treaty-castro-trump-037fe1b75d6d32f47b67a3277abb2797

Booth, J., Wade, C., & Walker, T. (2023). Understanding Central America. Routledge. https://archive.org/details/understandingcen0000boot/understandingcen0000boot

Freedom House. (2024). Freedom in the world 2024: Honduras. https://freedomhouse.org/country/honduras/freedom-world/2024

Honduras National Violence Observatory. (2025). Annual security report.

Insight Crime. (2025, 29 de mayo). Latest narco video spotlights selective justice in Honduras. Insight Crime. https://insightcrime.org/news/narco-video-scandal-selective-justice-honduras/

International Monetary Fund. (2024). Honduras: Staff report for the 2024 Article IV consultation. International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2025/06/13/Honduras-Third-Reviews-Under-the-Extended-Fund-Facility-and-the-Extended-Credit-567684

La Prensa. (2025, 4 de enero). Castro rechaza planes de deportación masiva de EE. UU. La Prensa.

Reuters. (2023, 20 de agosto). Guatemala elects reformist president Bernardo Arévalo. Reuters.

Reuters. (2024, 4 de septiembre). Honduran president faces call to resign as video scandal intensifies. Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/honduran-president-faces-call-resign-video-scandal-intensifies-2024-09-04/

United Nations. (2025). Status of the CICIH negotiations with Honduras. United Nations.

U.S. Department of Justice. (2024, 8 de marzo). Former president of Honduras convicted on drug trafficking charges. U.S. Department of Justice. https://www.justice.gov/archives/opa/pr/juan-orlando-hernandez-former-president-honduras-convicted-manhattan-federal-court

U.S. Southern Command. (2025). Joint Task Force–Bravo fact sheet. U.S. Southern Command. https://www.southcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/Article/4147570/jtf-bravo-completes-panamax-alpha-phase-0-2025/

World Bank. (2024). World development indicators: Honduras. World Bank. https://data.worldbank.org/country/honduras

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).