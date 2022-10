Juez prohíbe a Lula asociar a Bolsonaro con "canibalismo" en campaña electoral

En ese video de 2016, el actual presidente brasileño, que en ese momento era diputado, afirmaba en una entrevista con The New York Times que sería capaz de comer carne humana.

Allí, Bolsonaro describía lo que presentó como un ritual de la comunidad indígena yanomami, en el estado de Roraima (norte). "Se cocina por dos o tres días y lo comen con banana. Yo quería ver al indio siendo cocinado. Ahí me dicen: 'si lo ve, lo tiene que comer'. ¡Lo como!", agregó Bolsonaro en este video que se ha hecho viral en las redes sociales de Brasil.

"Después de todos los absurdos que Brasil ya escuchó de Bolsonaro, surge otro todavía más aterrador: revela que comería carne humana; Brasil no aguanta más a Bolsonaro", dice una voz en off en el anuncio difundido por la campaña de Lula.

"En la forma en que se tomaron estas palabras de la entrevista, se cambió el sentido original del mensaje, sugiriendo que el candidato podría admitir la posibilidad de consumir carne humana en cualquier circunstancia", subrayó el juez del TSE.

Un líder de la comunidad yanomami, Junior Hekurari, ha negado categóricamente la existencia de rituales caníbales en su cultura.

El sábado por la mañana, durante una conferencia de prensa posterior a una reunión en Campinas, cerca de Sao Paulo (sureste), Lula había desmentido la idea de que esas referencias al canibalismo habían sido un golpe bajo contra su oponente.

"Nosotros no inventamos nada, no es la campaña de Lula que lo dice, es él quien lo dice a un periodista estadounidense. No es malicia de nuestra parte, solo estamos dando información a la gente sobre nuestro adversario", replicó el expresidente (2003-2010).

La tensión en la campaña por la segunda vuelta, que será el 30 de octubre, ha subido varios escalones en los últimos días.

El viernes, Bolsonaro, que había mantenido un tono moderado en el último trecho de la campaña, volvió a su estilo más agresivo, llamando a Lula "borracho", mientras lo acusaba de querer "traer una cuadrilla de incompetentes para dirigir Brasil".

La última encuesta del Instituto Datafolha, publicada el viernes, da a Lula ganador con el 53% de los votos, frente al 47% de Bolsonaro.