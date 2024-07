Jueza cubana represora se queja porque no ha logrado contratar abogado defensor en Florida

Los jóvenes son: Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza, mientras que a Adain Barreiro Pérez, lo condenó a tres años de prisión, todos por el presunto delito de atentado contra la seguridad del régimen cubano.

Ahora, desde EEUU, González Pedraza afirma estar desconcertada con el trato recibido por la justicia norteamericana. "Cuando llegué a este país creí que había llegado a la libertad y que podría gritar todo lo que he padecido y sufrido. Nunca pensé que me iban a esposar de manos y pies y a tratarme como una vil criminal. Los primeros días de mi detención fueron terribles. Fui sometida a una opresión como nunca permití en mis 18 años de profesión que se lo hicieran a ningún detenido en mi presencia. Sé que es el procedimiento a seguir, pero ha sido lo más humillante que he vivido", declaró a Diario de Cuba

Sin abogado defensor

La Jueza cubana no encuentra abogado que quiera representarla. González desconoce si el próximo 31 de julio, durante una audiencia con un juez, se le dará la posibilidad de presentar su solicitud de asilo o simplemente le leerán los cargos bajo los que permanece privada de libertad.

"Ni siquiera sé si la audiencia del próximo 31 será para leerme los cargos o me darán la posibilidad de presentar el asilo. No creo que tenga opciones, principalmente porque aún mi familia no ha podido contratar un abogado. Son varios a los que hemos llamado, tanto mi familia como yo desde este lugar, por ética no mencionaré sus nombres, pero hasta ahora solo he recibido negativas y excusas. Esto es frustrante, no tener quien me oriente, quien me guíe, quien se acerque por mí al deportador o al juez. Es muy frustrante y triste a la vez".

La exmagistrada, quien fue militante del Partido Comunista y ha sido incluida por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) en su lista de represores de cuello blanco, dice que ha querido "hacer las cosas de la manera más justa y correcta".

Y mientras se queja, los cuatro jóvenes a quienes les truncó la vida, cumplen condena en las mazmorras de la dictadura.

FUENTE: REDACCIÓN/Diario de Cuba