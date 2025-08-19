Justicia peruana ordena suspender investigaciones contra Dina Boluarte

LIMA - El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó este martes la suspensión de todas las investigaciones judiciales y fiscales contra la presidenta Dina Boluarte hasta la conclusión de su mandato, previsto para julio de 2026.

La decisión responde a una demanda presentada por el propio Gobierno peruano y se basa en el argumento de que las pesquisas en curso no se encuentran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 117 de la Constitución, que limita las acusaciones contra un presidente en funciones, únicamente a casos de traición a la patria, cierre ilegal del Congreso, obstrucción del funcionamiento de los organismos electorales o impedimento de la convocatoria a elecciones.

“Las investigaciones suspendidas continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial”, señala la resolución del máximo tribunal, citada por la emisora RPP.

En su pronunciamiento, el TC consideró que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial excedieron sus competencias al iniciar diligencias contra Boluarte, menoscabando el marco de protección que la Constitución otorga a la jefatura del Estado.

Actualmente, la mandataria está siendo investigada por un presunto delito de cohecho relacionado con el caso de los relojes de lujo Rolex no declarados, así como por su responsabilidad en la represión de las protestas antigubernamentales que estallaron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Boluarte asumió la presidencia en medio de una ola de protestas que dejó más de 60 muertos y miles de heridos, en su mayoría por acciones de las fuerzas de seguridad.

FUENTE: Con información de Europa Press