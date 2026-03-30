lunes 30  de  marzo 2026
MIGRACIÓN

Kast frena regularización masiva de migrantes en Chile

El director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, informó que no van a producir una regularización masiva 182,000 personas que estaban empadronadas

La mayoría de los migrantes irregulares son de Venezuela (AFP)

La mayoría de los migrantes irregulares son de Venezuela (AFP)

AFP
Por Ascensión Reyes y REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO. El nuevo gobierno de José Antonio Kast frenó la regularización de 182,000 migrantes en Chile, impulsada por la anterior administración del izquierdista Gabriel Boric, dijo el lunes el Servicio de Migraciones a la AFP.

De acuerdo con el comunicado enviado a la agencia de noticias, el gobierno del presidente Boric había dejado listo un decreto para regularizar a unas 182,000 personas que participarían de un proceso de empadronamiento de migrantes que ingresaron de manera irregular al país.

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"No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric", aseguró el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum. "No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric", aseguró el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum.

La autoridad agregó que "afortunadamente" el decreto "no se llevó a cabo porque hoy día nos hemos enterado que 6,000 personas de las 182,000 ya cometieron un delito".

Kast prometió promover la expulsión de los casi 337,000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que viven actualmente en Chile, de acuerdo con cifras oficiales.

Cinco días después de asumir el poder, viajó hasta la región de Arica, en la frontera con Perú, para supervisar la construcción de barreras contra el ingreso de inmigrantes.

Su gobierno anunció, además, el envío al parlamento de dos proyectos de ley destinados también a frenar la migración.

Uno para sancionar a quienes ayuden a los migrantes a ingresar irregularmente a Chile, y otro que convertiría en delito el acceso ilegal al país.

Modernización del sistema

En una nota del Servicio de Migración de Chile se destaca que el director del organismo expuso, el 27 de marzo, ante el ministro de Interior Claudio Alvarado, y el subsecretario de la cartera, Max Pavez, la realidad del sistema migratorio, actualmente.

Sauerbaum reveló que existen 46,000 expulsiones por ejecutar y también planteó la necesidad de mejorar el servicio que cuenta, por ejemplo, con sistemas informáticos de la década del 80.

Explicó que propone para el servicio mejorar sus sistemas de información para reducir, por ejemplo, los tiempos de respuesta a los múltiples trámites que realizan las personas día a día. Para ello se requiere aplicar Inteligencia Artificial, de acuerdo con la realidad que se vive hoy en día.

Punto importante para el Director de Migraciones es la urgencia de contar también de sistema de interoperabilidad que permita entre otras situaciones, una mejor ejecución de fiscalizaciones que realizan la PDI y Carabineros en cuanto a consulta de datos sobre la situación migratoria de las personas que son fiscalizadas. Iniciativa que también requiere en algunos casos de la participación de la Dirección del Trabajo, Servicio de Impuestos Internos y, por supuesto, Migraciones.

Sauerbaum planteó algunas ideas para mejorar la salida de personas con situación migratoria irregular, ya sea que tengan un decreto de expulsión, como de aquellas que quieran dejar el país de forma voluntaria.

FUENTE: con información de AFP y el Servicio de Migración de Chile

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