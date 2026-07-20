Depresión tropical dos se organiza y amplía amenaza en la costa del Golfo de Florida

La depresión tropical dos, en las primeras horas del lunes 20 de julio de 2026.

MIAMI. - La depresión tropical Dos mostraba este lunes señales de una mejor organización sobre el noreste del Golfo de México, mientras el Centro Nacional de Huracanes (NHC) amplió las vigilancias hacia el oeste y alertó sobre posibles inundaciones, marejada ciclónica, tornados aislados y condiciones marítimas peligrosas desde Florida hasta Luisiana.

En su Aviso #5, emitido a las 11:00 a. m. de Miami, el NHC ubicó el centro de la depresión a unas 120 millas (190 kilómetros), al sur de Panama City, Florida, y a 215 millas (345 kilómetros) al sureste de Mobile, Alabama.

La formación mantenía vientos máximos sostenidos de 35 mph, 55 km/h, y avanzaba de forma errática hacia el noroeste a 3 mph, según expertos del NHC. Su presión central mínima fue estimada en 1.007 milibares, un valor ligeramente superior al reportado en el aviso anterior.

Las imágenes satelitales, los radares costeros y las observaciones de un avión cazahuracanes mostraron una circulación mejor definida y un aumento de las bandas de tormentas cerca del centro. Sin embargo, el NHC precisó que esa mejor organización todavía no se había traducido en un fortalecimiento de los vientos.

La depresión podría convertirse en tormenta tropical durante el transcurso de este lunes. En ese momento recibiría el nombre de Bertha, el segundo ciclón con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026.

El pronóstico anticipa un fortalecimiento gradual hasta alcanzar vientos cercanos a 50 mph entre la noche del martes y el miércoles.

Vigilancia ampliada hasta Luisiana

La vigilancia de tormenta tropical permanece vigente desde el río Ochlockonee, en Florida, hacia el oeste hasta el límite entre las parroquias de Jefferson y Plaquemines, en Luisiana.

La ampliación incluye las costas de Misisipi y Luisiana, desde la frontera entre Misisipi y Alabama hasta el límite de Jefferson y Plaquemines. Las condiciones de tormenta tropical podrían comenzar en el Panhandle de Florida entre la noche del lunes y el martes, y extenderse hacia el oeste entre la noche del martes y el miércoles.

El NHC también emitió una vigilancia de marejada ciclónica desde la frontera entre Alabama y Florida hasta la desembocadura del río Misisipi, ante la posibilidad de inundaciones costeras capaces de amenazar la vida durante las próximas 48 horas.

La combinación de la marejada y la marea podría elevar el agua entre 2 y 4 pies desde la desembocadura del Misisipi hasta la frontera entre Alabama y Florida. Entre Indian Pass y Chassahowitzka, en la costa del Big Bend de Florida, el aumento podría situarse entre 1 y 3 pies si el pico coincide con la marea alta.

Riesgo de inundaciones y tornados

La depresión podría dejar entre 2 y 4 pulgadas de lluvia, con máximos aislados cercanos a 8 pulgadas, hasta el viernes. El área de riesgo se extiende desde el oeste de Florida hasta la costa central de Texas e incluye sectores del sur de Alabama, Misisipi y Luisiana.

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas, en especial en zonas urbanas y sectores con drenaje deficiente. El NHC también alertó sobre la posibilidad de uno o dos tornados aislados durante este lunes en la región del Big Bend de Florida.

El oleaje generado por el sistema ya afecta partes de la costa del Golfo de Florida y se propagará hacia el oeste durante la semana. Las autoridades meteorológicas anticipan condiciones de mar peligrosas y corrientes de resaca capaces de poner en riesgo la vida.

Trayectoria se desplaza ligeramente al sur

El NHC ajustó ligeramente hacia el sur la trayectoria prevista debido a la reformación del centro y a la influencia de los vientos en los niveles superiores de la atmósfera.

El ciclón continuará con un desplazamiento lento hacia el noroeste hasta la noche del lunes y después girará hacia el oeste-noroeste y el oeste. El centro podría aproximarse al sureste de Luisiana en unos dos días y avanzar hacia el sureste de Texas durante la semana.

El sur de Florida no aparece dentro de las áreas bajo vigilancia de tormenta tropical ni de marejada ciclónica. La trayectoria oficial mantiene el centro del sistema sobre el norte del Golfo de México y después lo dirige hacia Luisiana y Texas.

Por lo tanto, Miami-Dade, Broward y Palm Beach no enfrentan una amenaza directa de condiciones de tormenta tropical, aunque la humedad asociada al sistema podría favorecer lluvias aisladas.