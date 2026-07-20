lunes 20  de  julio 2026
ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Florida cierra hoy registro para elecciones primarias del 18 de agosto

El plazo afecta a nuevos electores y a quienes necesiten actualizar su afiliación partidista, dirección o firma antes de las primarias de Florida

VENCE EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN LAS PRIMARIAS DE FLORIDA

VENCE EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN LAS PRIMARIAS DE FLORIDA

D. CASTROPÉ
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI. - Hoy 20 de julio vence el plazo de inscribirse para participar en las elecciones primarias del próximo 18 de agosto de 2026 en Florida y los votantes interesados deben tomar acción inmediata.

Esta fecha es importante para los nuevos votantes, las personas que deseen cambiar su afiliación partidista y aquellos electores que necesiten actualizar su información personal incluyendo cambios de dirección o de firma si planean votar por correo.

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Florida es un estado de primaras cerradas, lo que significa que los electores registrados con determinada afiliación partidista son quienes pueden votar por los candidatos de ese partido en las elecciones primarias. Por ello, quienes no realicen el cambio, la afiliación actual es la que determinará la boleta que recibirá para las elecciones del 18 de agosto.

¿Cómo inscribirse?

Existen tres maneras para inscribirse en la primarias. Una de ellas es a través del sistema de registro de votantes en linea de Florida, o en las oficinas del supervisor de elecciones de cada condado. En el caso de Miami-Dade se pueden inscribir visitando VoteMiamiDade.gov antes de la medianoche (11:59 p.m hora del este) de hoy.

La otra forma de registrarse es enviar la solicitud por correo postal. Es importante que en el matasellos de la carta aparezca la fecha de hoy, 20 de julio.

También los votantes se pueden registrar en personas, entregando las solicitudes en la oficina del Supervisor de Elecciones de su condado antes del cierre de la jornada laboral.

¿Qué cargos se eligen?

En las elecciones primarias del próximo 18 de agosto en Florida se eligen candidatos de diversos gobiernos tanto partidistas como no partidistas.

Los cargos partidistas incluidos en las boletas de las primarias son de senadores y congresistas federales, el gobernador y vicegobernador, director ejecutivo de Finanzas de Florida, Comisionado de Agricultura y varios representantes estatales.

Además, se eligen cargos no partidistas como jueces, miembros de la junta escolar, y comisionados condales y municipales.

Quienes resulten electos en las primarias de agosto pasarán a las elecciones generales del próximo 3 de noviembre para optar por el escaño en disputa.

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