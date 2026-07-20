Colombia conmemora Independencia en el último 20 de Julio del gobierno Petro

MIAMI. - Colombia conmemora este lunes 216 años del Grito de Independencia con desfiles militares en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, actos cívicos en las principales plazas del país y la instalación del Congreso de la República para el periodo 2026-2030, en una jornada que coincide con la última aparición institucional del presidente Gustavo Petro antes del relevo presidencial previsto para el 7 de agosto.

La fecha adquiere un peso político inédito porque une la efeméride patria con el cierre simbólico de un mandato y el arranque de una legislatura con mayorías opuestas al gobierno saliente.

Desfile militar con recorrido inédito

La conmemoración de los 216 años del proceso independentista iniciado en 1810 tiene como acto central el tradicional desfile militar y policial, que este año llega por primera vez al sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Sobre la Avenida Villavicencio marcharán efectivos del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, en un recorrido que reúne a miles de asistentes, acompañado por una revista aérea que obliga a restringir el espacio aéreo entre las 10:00 a. m. y la 1:15 p. m. En Medellín, cerca de 5.000 integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía y entidades distritales participan en el desfile de esa ciudad.

Durante los actos conmemorativos, el presidente Gustavo Petro condecora a generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aprovechó la efeméride para pronunciarse contra la política de seguridad del Ejecutivo saliente. "Solo benefició al ELN, al clan del Golfo y a las disidencias", afirmó el mandatario local en referencia a la llamada paz total, cuyo desmonte completo reclamó.

Instalación del nuevo Congreso

A las 3:00 de la tarde, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, se instala el Congreso de la República para el cuatrienio 2026-2030. La sesión solemne reúne a los 103 senadores y a los 183 representantes a la Cámara elegidos en los comicios legislativos del pasado 8 de marzo, en un Legislativo renovado en cerca de un 60 %.

La ceremonia contempla la toma de juramento y la posesión de los nuevos congresistas, así como el inicio de la elección de las mesas directivas de ambas corporaciones para la legislatura 2026-2027.

La jornada incluye la última intervención de Petro ante el Legislativo como jefe de Estado, con un balance de su gestión antes de declarar oficialmente instalado el nuevo periodo de sesiones.

La disputa por la presidencia del Senado enfrentó a Alfredo Deluque y a Honorio Henríquez, mientras que la de la Cámara tuvo entre sus aspirantes a Nicolás Barguil. Esos cargos resultan estratégicos porque definen el orden de discusión de los proyectos y anticipan el equilibrio de fuerzas que encontrará el próximo gobierno.

Un tablero político que se invierte

La instalación marca también un giro en el mapa de poder. Con la llegada de la administración de Abelardo de la Espriella, el Pacto Histórico, hasta ahora oficialista, pasará a la oposición, mientras que colectividades como Cambio Radical, Centro Democrático y Salvación Nacional, opositoras durante el mandato de Petro, se sumarán a la bancada de gobierno.

El nuevo Senado configura un escenario de fuerte contrapeso, con una izquierda que regresa a su rol opositor y que, según los cálculos preliminares, buscará frenar las reformas del Ejecutivo entrante pese a las mayorías afines a De la Espriella.

Despedida de Petro y transición

Petro convocó a la ciudadanía a acompañar su despedida del poder en las plazas públicas del país. "No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto; es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia", escribió el mandatario, quien anunció además que aceptó liderar el Pacto Histórico en su nueva etapa de oposición.

Por su parte, el presidente electo previó recibir la fecha desde otras latitudes, en medio del debate sobre su propuesta de posesionarse el 7 de agosto en una guarnición militar en Barranquilla.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se impuso en la segunda vuelta del 21 de junio al senador de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en uno de los resultados más ajustados en la historia reciente del país: 49,66 % frente a 48,70 %.

El Consejo Nacional Electoral confirmó el 24 de junio a De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, como binomio electo.

Con la entrega de la banda presidencial fijada para el 7 de agosto, la conmemoración de este lunes se convierte en el preámbulo del cambio de mando que definirá el rumbo político de Colombia para los próximos cuatro años.

20 de Julio

El 20 de julio conmemora el Grito de Independencia de 1810, el episodio que dio inicio al proceso emancipador de Colombia frente al dominio español.

Ese día, en Santa Fe de Bogotá —capital del entonces Virreinato de la Nueva Granada—, un grupo de criollos provocó de manera deliberada un altercado con el comerciante español José González Llorente al solicitarle en préstamo un florero para agasajar a un visitante, con la certeza de que la negativa serviría de detonante.

La disputa, conocida popularmente como el episodio del florero de Llorente, encendió el descontento acumulado contra las autoridades coloniales y desembocó en una movilización popular que llevó a la conformación de una Junta Suprema de Gobierno y a la firma del Acta de Independencia.

Aunque la ruptura definitiva con España solo se consolidaría años después, tras un periodo de guerras y de las llamadas luchas internas de la Patria Boba, aquella jornada quedó consagrada como el punto de partida simbólico de la nación y se celebra cada año como la fiesta patria más importante del calendario colombiano.