lunes 3  de  agosto 2026
PERÚ

Keiko Fujimori ordena el despliegue de militares para enfrentar la inseguridad

Las Fuerzas Armadas reforzarán el patrullaje en las calles, el transporte público y los centros penitenciarios como parte de la estrategia contra el crimen

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, habla durante la ceremonia en la que recibió sus credenciales presidenciales en Lima, el 15 de julio de 2026

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, habla durante la ceremonia en la que recibió sus credenciales presidenciales en Lima, el 15 de julio de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que en los "próximos días" efectivos de las Fuerzas Armadas serán desplegados en las calles para reforzar las labores de control y seguridad que realiza la Policía, en un momento en que el país atraviesa una grave crisis de inseguridad.

"En los próximos días, las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte", adelantó la mandataria en un video publicado en sus redes sociales, en cumplimiento de una de las principales promesas de su campaña electoral, que la llevó a la Presidencia tras tres intentos anteriores.

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Asimismo, informó que los militares también serán desplegados en los centros penitenciarios del país para fortalecer la seguridad, luego de un acuerdo alcanzado recientemente durante una reunión del Consejo de Ministros.

Fujimori reafirmó que la lucha contra el crimen y la inseguridad ciudadana será uno de los ejes prioritarios de su Gobierno. Además, se comprometió a impulsar la reconstrucción de las zonas del departamento de Junín afectadas por el terremoto de mediados de julio y a fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente al fenómeno de El Niño.

FUENTE: Con información de Europa Press

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