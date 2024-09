La comunidad venezolana debe unirse en bloque sólido

No creo negativo el hecho de que el Presidente de Venezuela , Edmundo González Urrutia , se encuentre en mejor resguardo mientras se extirpa el cáncer/régimen, para salvar al cuerpo venezolano.

EGU, MCM y toda la maquinaria de trabajo que los respalda, deben estar a buen cuidado, resguardándose de las atrocidades del régimen.

Si por el empecinamiento de la tiranía se violenta exponencialmente la situación interna y externamente habrá que actuar con celeridad. Todo luce ir por esa vía, ya que esto es... Hasta el final.

La Institución Sagrada de la Presidencia de la República debe permanecer blindada contra todo ataque.

Como resultado de la abrumadora votación que no solo hirió de muerte al conglomerado criminal en Miraflores el 28 de julio del corriente y este además sigue un curso de ahogo en su misma arena movediza, mientras ostenta enquistarse más en el poder, son razones de peso para guardar a EGU y que se desarrolle al paso, una campaña en stereo, nacional e internacionalmente para salir de Maduro y su séquito.

Es también vox populi que otra figura, "el traficante Diosdado Cabello Rondón", tiene al frente un problema multi-angular, incluyendo al mundo narco que debe estar muy molesto por cómo ha venido a desarrollarse el mega escándalo que ha impulsado la calificación de narco estado sobre Venezuela.

También su abrupto nombramiento como Ministro de Interior y Justicia, impulsado por las instrucciones desde Cuba, ha golpeado con fuerza la silla de Vladimir Padrino López, el cual es custodio del enorme fraude electoral cometido y que le quieren imponer al mundo, a sabiendas de que no solo no se les cree, si no que también son 3 países los que han felicitado a Maduro. Nada más.

No es victoria pírrica la de EGU y MCM.

Vladimir Padrino López ahora no es más que un perro protector del Sobre No.- 1, el cual tiene las mismas actas que tiene María Corina Machado bajo su control y es la única razón por las que el CNE no las enseña.

En adición, la comunidad venezolana debe unirse en bloque sólido con el mundo coherente y solidario que nos respalda. No dividirnos ni un milímetro respecto al importante proceso que se sigue en la CPI.

El conflicto de intereses que hay a raíz de la noticia expuesta por el periodista Jaime Bayly debe ser la amalgama de todos, no para obstaculizar y solo criticar a la instancia, si no para abrazarnos todos, nacional e internacionalmente, exigiendo el cumplimiento del deber ser, de dicho organismo.

Si en el proceso este resulta en cambios necesarios para que tal oficina en Bruselas, de asuntos de todos los ciudadanos del mundo, actúe con mayor rapidez, entonces bienvenidos sean.

Nuestra mayoritaria unidad contra los oprobios y tiranías de Venezuela, Nicaragua, Cuba y otras, debe ser razón suficiente para acabar con este prolongado episodio de ataque contra la humanidad, la paz y el progreso de la región.

Eslogan del Foro de Madrid.

Los buenos somos más.