lunes 29  de  diciembre 2025
ALERTA

La crisis sanitaria en Cuba suma al menos 8,700 muertes

A comienzos de 2025, el 64% de medicamentos de producción nacional no estaban disponibles en las farmacias y centros de salud controlados por el régimen de Cuba

Fachada en ruinas de una farmacia en Cuba

Fachada en ruinas de una farmacia en Cuba

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Habana.- El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), en colaboración con el laboratorio de ideas Cuba Siglo 21, presentó un dossier detallado sobre el estado del sistema de salud en la isla. El documento establece que la cifra de fallecidos por la actual crisis epidemiológica asciende a 8,700 personas, una cantidad que contrasta con los 55 decesos admitidos oficialmente por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Según la investigación del OCAC, la emergencia sanitaria no es un evento aislado, sino la consecuencia de un proceso de deterioro de las instituciones. El informe atribuye este escenario a decisiones políticas del régimen cubano que, durante años, han reducido la capacidad operativa del Estado para proveer servicios médicos básicos, detalla el portal web Diario de Cuba.

Lee además
La operación relámpago que incautó el buque cisterna Centuries que transporta petróleo sujeto a sanciones estadounidenses.
NUEVA ESCALADA

Bloqueo de EEUU a buques sancionados sube presión al régimen de Maduro e impacta a China y Cuba
El Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los principales puntos de embarque a la isla caribeña 
FLORIDA

Miami-Dade revoca licencias a negocios por presunto comercio con Cuba

El caos hospitalario en Cuba

La propagación de enfermedades como el dengue y el chikungunya ocurre sobre una estructura afectada por la desinversión económica, el mal estado de los hospitales, la falta de insumos médicos y la salida del país de profesionales del sector. El estudio también señala que la manipulación de estadísticas epidemiológicas ha impedido conocer la magnitud real del problema.

El dossier describe condiciones críticas en las instalaciones hospitalarias, citando específicamente la carencia de agua potable, las interrupciones en el suministro eléctrico y el mal funcionamiento de equipos técnicos. Entre los insumos básicos en falta se mencionan guantes, jeringuillas y soluciones intravenosas.

De acuerdo con datos citados en el informe, a comienzos de 2025 el 64% de los medicamentos de producción nacional no estaban disponibles en las farmacias y centros de salud controlados por el régimen cubano.

Reducción de la fuerza laboral sanitaria

Otro factor identificado es la disminución del personal sanitario. El documento indica que decenas de miles de médicos y enfermeros han dejado sus puestos por la emigración o el cambio de sector laboral. A pesar de esta escasez interna, el régimen cubano continúa con la política de enviar profesionales al extranjero para generar ingresos económicos al Estado.

El OCAC estima que el 30% de la población (aproximadamente tres millones de personas) ha enfermado durante esta crisis. La investigación sostiene que la mayoría de estos casos no figuran en las estadísticas oficiales.

El informe concluye que la crisis sanitaria está vinculada a un deterioro general en la seguridad alimentaria y los servicios públicos, lo cual ha afectado la respuesta inmunológica de la ciudadanía. El OCAC advierte que, sin evaluaciones independientes y cambios estructurales por parte del régimen cubano, la exposición de la población a enfermedades evitables se mantendrá de forma persistente.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

La indefensión del ciudadano: la puerta de entrada a las peores violaciones de derechos humanos en Cuba

El primer tronado en Cuba

2025 el año en que la democracia y los pueblos de las Américas dejaron de ser indefensos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El MV Ocean Trader, un buque estadounidense de operaciones encubiertas conocido como el “barco fantasma”, fue avistado en el Caribe
TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"

Autos nuevos fabricados en Estados Unidos.
CASA BLANCA

Trump facilita que automotrices en EEUU bajen precios a vehículos

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
RESUMEN ANUAL

Del hito femenino al relevo generacional: Hialeah vive en el centenario un cambio de era

Vista parcial de un formulario de declaración de impuestos en EEUU.
CONTRIBUYENTES

IRS eleva los límites de aportes a planes de jubilación para 2026: ¿Quiénes podrán ahorrar más?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se dan la mano durante una conferencia de prensa tras las conversaciones en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025.
Negociaciones de paz

Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
GUERRA

Zelenski y negociadores hablan con emisario de EEUU tras conversaciones con Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El precio de los alimentos y otros artículos subió.
ESTADÍSTICAS

Miami culmina 2025 con inflación baja, pero comer y vivir cuesta cada vez más

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
LITIGIO

Empresa demanda al recaudador de impuestos de Miami-Dade tras revocación de licencias por vínculos con Cuba

El jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher.
EL MUNDO

EEUU ofrece 2.000 millones a la ONU para ayuda humanitaria en 2026

Imagen referencial. 
SEXUALIDAD

Disfunción eréctil: cuando prevenir a tiempo protege mucho más que la vida sexual