La crisis sanitaria en Cuba suma al menos 8,700 muertes

La Habana.- El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), en colaboración con el laboratorio de ideas Cuba Siglo 21, presentó un dossier detallado sobre el estado del sistema de salud en la isla. El documento establece que la cifra de fallecidos por la actual crisis epidemiológica asciende a 8,700 personas, una cantidad que contrasta con los 55 decesos admitidos oficialmente por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Según la investigación del OCAC, la emergencia sanitaria no es un evento aislado, sino la consecuencia de un proceso de deterioro de las instituciones. El informe atribuye este escenario a decisiones políticas del régimen cubano que, durante años, han reducido la capacidad operativa del Estado para proveer servicios médicos básicos, detalla el portal web Diario de Cuba.

El caos hospitalario en Cuba

La propagación de enfermedades como el dengue y el chikungunya ocurre sobre una estructura afectada por la desinversión económica, el mal estado de los hospitales, la falta de insumos médicos y la salida del país de profesionales del sector. El estudio también señala que la manipulación de estadísticas epidemiológicas ha impedido conocer la magnitud real del problema.

El dossier describe condiciones críticas en las instalaciones hospitalarias, citando específicamente la carencia de agua potable, las interrupciones en el suministro eléctrico y el mal funcionamiento de equipos técnicos. Entre los insumos básicos en falta se mencionan guantes, jeringuillas y soluciones intravenosas.

De acuerdo con datos citados en el informe, a comienzos de 2025 el 64% de los medicamentos de producción nacional no estaban disponibles en las farmacias y centros de salud controlados por el régimen cubano.

Reducción de la fuerza laboral sanitaria

Otro factor identificado es la disminución del personal sanitario. El documento indica que decenas de miles de médicos y enfermeros han dejado sus puestos por la emigración o el cambio de sector laboral. A pesar de esta escasez interna, el régimen cubano continúa con la política de enviar profesionales al extranjero para generar ingresos económicos al Estado.

El OCAC estima que el 30% de la población (aproximadamente tres millones de personas) ha enfermado durante esta crisis. La investigación sostiene que la mayoría de estos casos no figuran en las estadísticas oficiales.

El informe concluye que la crisis sanitaria está vinculada a un deterioro general en la seguridad alimentaria y los servicios públicos, lo cual ha afectado la respuesta inmunológica de la ciudadanía. El OCAC advierte que, sin evaluaciones independientes y cambios estructurales por parte del régimen cubano, la exposición de la población a enfermedades evitables se mantendrá de forma persistente.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba