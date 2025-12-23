Miami-Dade revoca licencias a negocios por presunto comercio con Cuba

El Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los principales puntos de embarque a la isla caribeña

MIAMI . – El recaudador de impuestos de Miami-Dade , Dariel Fernández, informó este lunes que su oficina revocó las licencias comerciales de 20 negocios sospechosos de participar en comercio con el régimen cubano, en cumplimiento con la ley federal de Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado oficial, emitido por el Departamento de Administración Tributaria se enviaron correspondencias a 75 establecimientos “solicitando documentación que acreditara su autorización legal para realizar negocios bajo la legislación federal, incluyendo licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio”, señala la misiva.

De las empresas contactadas, 45 respondieron y proporcionaron la evidencia requerida o demostraron que no tenían actividades comerciales con el gobierno de La Habana. Al listado restantes se les envió una segunda notificación el 25 de noviembre de 2025, dijo Fernández, advirtiendo que la falta de respuesta sería considerada una violación de la ley federal, lo que podría derivar en la revocación de su Impuesto Local para Negocios.

El funcionario público recordó que, “conforme a la Sección 205.0532 de los Estatutos de Florida y la Sección A-175.1 del Código del Condado de Miami-Dade, está autorizado a revocar o negarse a renovar el impuesto a cualquier persona o entidad que realice negocios con Cuba de manera ilegal.”

Con efecto inmediato, las siguientes compañías bajo sus propietarios actuales no podrán operar legalmente en la región:

• AMZ Immigration and Multi-Services Corp.

• BM Envios Cargo Corp

• Capote Express Inc

• Globi Multiservices Inc., operando como Globi Envios

• Havana Sky Travel Inc. (2 ubicaciones)

• JC Montoya Services Inc

• JM Services LLC

• Leafy Holidays Inc

• Latin Logistics LLC, operando como Avianca Express

• Managua Travel Agency Inc., operando como Cuba Travel & Services

• OMD Multiservices LLC, operando como Martinair Travel

• Pocho Express LLC

• R & R Logistics Customer Freight Solutions LLC

• Tu Cuba Multiservices Corp

• Via Blanca Multiservice Inc.

• Xcellence Travel Inc

• Xael Charters Inc. (2 ubicaciones)

• Lucero Services Corp

• Global Cargo Corp

• Yumury Envios & Travel LLC

DIARIO LAS AMÉRICAS contactó a varios de los dueños de las corporaciones mencionadas anteriormente. Aunque reconocieron haber recibido la notificación, declinaron ofrecer detalles, ya que tras la situación suscitada han iniciado un proceso legal con abogados especializados en derecho administrativo y comercio internacional. Uno de los empresarios contactados explicó que no respondió porque su entidad se encuentra cerrada desde hace aproximadamente tres años y medios.

Tras la segunda advertencia Dariel subrayó : “Cualquier negocio que continúe operando sin un Impuesto Local válido estará sujeto a acciones adicionales de cumplimiento, incluidas sanciones y consecuencias legales”.

A la vez que enfatizó que “ese régimen ha sido, es y continuará siendo una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y el condado de Miami-Dade no será utilizado como plataforma para financiarlo o sostenerlo”.

El administrador tributario informó también que continuará notificando a más compañías de este tipo en las próximas semanas y que aquellos que no cumplan con los requisitos verán revocado su Impuesto Local para Negocios.

“Esto es solo el comienzo. Actuaremos con firmeza, responsabilidad y un respeto inquebrantable por el estado de derecho”, concluyó.