La devaluación del peso obliga al régimen cubano a imprimir billetes de 10,000 y 20,000 pesos

LA HABANA .- El Banco Central de Cuba (BCC) puso en circulación este miércoles billetes de 10,000 y 20,000 pesos, las denominaciones más altas en la historia del cono monetario del régimen, una medida impulsada por la severa pérdida de poder adquisitivo del peso cubano y el descontrol inflacionario que atraviesa la isla.

En paralelo, la institución bancaria confirmó la puesta en marcha en Santa Clara de la primera casa de cambio privada del país bajo un régimen de prueba piloto, reseña el portal web Diario de Cuba.

La presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal, anunció en el espacio oficialista Mesa Redonda que los nuevos billetes llevarán las imágenes de Haydee Santamaría (10,000 pesos) y Vilma Espín (20,000 pesos).

La incorporación de estas piezas se suma a las previas emisiones de 2,000 y 5,000 pesos, en un contexto marcado por meses de severo racionamiento de efectivo que paralizó retiros bancarios y operaciones comerciales básicas.

Ajuste monetario, crisis de efectivo y privatización regulada

Reconocimiento del colapso monetario : el director del sistema de pagos del BCC, Ian Pedro Carbonell Karell, admitió implícitamente la incapacidad previa del sistema bancario para satisfacer la demanda de efectivo, el cual tuvo que ser racionado durante meses para priorizar únicamente el pago de salarios estatales, pensiones y compras a productores agrícolas.

: el director del sistema de pagos del BCC, Ian Pedro Carbonell Karell, admitió implícitamente la incapacidad previa del sistema bancario para satisfacer la demanda de efectivo, el cual tuvo que ser racionado durante meses para priorizar únicamente el pago de salarios estatales, pensiones y compras a productores agrícolas. Tasa oficial basada en privados: el BCC utilizará las operaciones de la casa de cambio privada en Santa Clara para fijar la tasa de cambio oficial del denominado "segmento tres" (personas naturales y sector privado), en un intento por captar flujos del mercado informal e incorporar datos de transacciones reales que el Estado no lograba fiscalizar.

el BCC utilizará las operaciones de la casa de cambio privada en Santa Clara para fijar la tasa de cambio oficial del denominado "segmento tres" (personas naturales y sector privado), en un intento por captar flujos del mercado informal e incorporar datos de transacciones reales que el Estado no lograba fiscalizar. Proyección de subastas digitales : las autoridades anunciaron que implementarán de forma gradual plataformas digitales para la subasta de divisas y el procesamiento de remesas, buscando capturar divisas que circulan fuera de los canales bancarios estatales.

: las autoridades anunciaron que implementarán de forma gradual plataformas digitales para la subasta de divisas y el procesamiento de remesas, buscando capturar divisas que circulan fuera de los canales bancarios estatales. Reacción ciudadana: los anuncios oficiales generaron críticas inmediatas en redes sociales, donde usuarios señalaron que los nuevos billetes evidencian la depreciación de la moneda nacional y ridiculizaron que un solo billete equivalga ahora a múltiples salarios mínimos estatales.

Pese a que el régimen presenta estas medidas como un esfuerzo por "recuperar el equilibrio macroeconómico" y estimular el ahorro en pesos mediante la revisión de las tasas de interés, los ajustes confirman la severa devaluación de la moneda nacional frente a la inflación descontrolada que afecta el consumo de la población cubana.

FUENTE: Diario de Cuba