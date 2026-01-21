jueves 22  de  enero 2026
La diáspora venezolana en EEUU prepara acción judicial contra Maduro por narcotráfico

Maduro enfrenta cargos actualmente en Nueva York por narcoterrorismo, tras su captura el pasado 3 de enero durante una intervención estadounidense en Venezuela

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU.

AFP
Nicolás Maduro, observa a través de binoculares durante su mitin de cierre de campaña en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el 25 de julio de 2024

AFP
El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.

Gobierno de Estados Unidos
Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.). &nbsp;

Foto por JANE ROSENBERG / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Asociaciones venezolanas en el exilio anunciaron este miércoles en Miami que presentarán una querella contra Nicolás Maduro como jefe del Cartel de los Soles, asegurando que la Administración Trump retiró esos cargos en el marco de una negociación con el depuesto dictador de Venezuela.

"Vamos a iniciar una querella contra Nicolás Maduro en el tribunal de Nueva York por ser el jefe del Cartel de los Soles", dijo en una rueda de prensa el exdiputado venezolano Pablo Medina.

Imagen referencial. 
ANÁLISIS

¿Qué va pasar en Cuba tras la captura de Maduro?
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega.
NICARAGUA

Régimen de Ortega libera a unos 60 detenidos en Nicaragua por celebrar captura de Maduro tras presión de EEUU

Según el miembro del Parlamento Libertador, su querella está respaldada por argumentos "que demuestran que Maduro asumió sustituir a Chávez como jefe del cartel".

Maduro enfrenta cargos actualmente en Nueva York por narcoterrorismo, tras su captura el pasado 3 de enero durante una intervención estadounidense en Venezuela.

Aunque EEUU acusaba inicialmente a Nicolás Maduro de ejercer como jefe del Cartel de los Soles, el Departamento de Justicia eliminó posteriormente la descripción del dictador depuesto como el "líder" de la organización.

Además del Parlamento Libertador, en la rueda de prensa también participó la Coalición Internacional por Venezuela, cuyo presidente, Freddy Solorzano, exigió la liberación de los presos políticos venezolanos y la destitución del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

"Y, por supuesto, que ya sea traído aquí a los Estados Unidos para que pague con creces los delitos que ha cometido", añadió sobre Cabello, considerado el número dos del chavismo.

Sobre los presos políticos, Solorzano lamentó que apenas una centena de reclusos de más de 1.000 registrados han sido liberados hasta el momento, a pesar de que Caracas prometió poner a todos en libertad, y denunció que todavía se siguen produciendo arrestos.

"Reforzamiento"

Estas son dos de las exigencias de una concentración que tendrá lugar este viernes en Caracas, que señaló que "es de reforzamiento para lo que está haciendo la Administración de los Estados Unidos".

Asimismo, Medina advirtió que la transición en el terreno político "ha perdido fuerza", puesto que toda la estructura del chavismo "está prácticamente igual a excepción de Nicolás Maduro y Cilia Flores".

El anuncio de la querella ocurre en un clima de alta incertidumbre en Venezuela, donde la que era vicepresidenta ejecutiva bajo Maduro, Delcy Rodríguez, asumió el mandato interino de Venezuela, tras una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que recibió el apoyo del chavismo.

FUENTE: Con información de EFE

