Régimen de Ortega libera a unos 60 detenidos en Nicaragua por celebrar captura de Maduro tras presión de EEUU

MANAGUA.– El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberó en los últimos días a alrededor de 60 personas que habían sido detenidas en Nicaragua por celebrar en redes sociales la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro , una medida que se produjo tras un pronunciamiento del Gobierno de Estados Unidos.

Las excarcelaciones fueron confirmadas por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas , una organización independiente que documenta detenciones por motivos políticos en el país centroamericano. De acuerdo con la entidad, familiares y redes de apoyo reportaron la salida de prisión de los detenidos, aunque bajo condiciones impuestas por la Policía, entre ellas la prohibición de salir de sus ciudades y la obligación de firmar diariamente ante las autoridades.

VENEZUELA Delcy Rodríguez se apropia de más bienes en la era post Maduro, piden investigar su patrimonio

La ola de arrestos se produjo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en una operación que derivó en la salida del poder del dictador chavista y la asunción provisional de Delcy Rodríguez en Venezuela, en medio de tensiones internas, movilizaciones oficialistas y un nuevo pulso diplomático con Washington.

Detenciones por celebrar en redes sociales

Según reportes citados por Infobae, en Nicaragua el impacto de la captura de Maduro se tradujo en un estado de alerta del régimen, acompañado de operativos selectivos contra ciudadanos que celebraron la caída del aliado político de Ortega o que simplemente interactuaron con contenidos digitales relacionados con el hecho.

Organismos de derechos humanos estiman que unas 60 personas fueron detenidas por pronunciarse o dar “me gusta” a publicaciones sobre la captura del dictador venezolano depuesto. Aunque varios fueron liberados al poco tiempo, 49 permanecieron encarcelados inicialmente, siendo considerados presos políticos por el Mecanismo.

La vocera de la organización, Claudia Pineda, explicó que no existe un número exacto de excarcelados, pero confirmó que la cifra ronda los 60, similar a la de personas arrestadas por ese motivo. “Los mandaron a sus casas, con la condición de no salir de su ciudad y con la obligación de firmar diario en la Policía”, detalló.

Presión internacional y advertencia de Washington

Pineda atribuyó la decisión del régimen a la presión internacional, en particular al pronunciamiento de Estados Unidos, aunque indicó que algunos detenidos fueron liberados casi de inmediato. “Puede ser que solo querían atemorizar y, por la campaña, decidieron soltarlos en los días posteriores”, señaló.

Hasta diciembre de 2025, el Mecanismo registraba 62 personas encarceladas por razones políticas, aunque su vocera advirtió que la cifra real sería mayor, ya que muchas familias no autorizan la divulgación de los nombres de los detenidos.

El pasado 10 de enero, el régimen sandinista excarceló a 24 presos políticos dentro de un grupo más amplio presentado oficialmente como liberaciones por “convivencia familiar”, un gesto interpretado por organizaciones civiles como una señal dirigida a Washington tras su intervención en Venezuela.

Críticas de EEUU al régimen sandinista

En paralelo a esas excarcelaciones, organizaciones denunciaron nuevas detenciones vinculadas a expresiones digitales, lo que llevó a opositores y defensores de derechos humanos a advertir sobre una estrategia de “liberaciones visibles” acompañadas de nuevos arrestos.

El sábado pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó estas detenciones como una muestra de la “paranoia” del régimen de Ortega y Murillo. En un mensaje difundido en la red social X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental exigió la liberación incondicional de todos los presos políticos, sin arresto domiciliario ni nuevas detenciones.

“Detener a nicaragüenses por ‘darles me gusta’ a publicaciones en internet muestra lo paranoico que es el régimen ilegítimo de Murillo y Ortega. Exigimos la liberación incondicional de todos los presos políticos”, señaló el comunicado, replicado por la Embajada estadounidense en Managua.

FUENTE: Con información de Infobae