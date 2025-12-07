domingo 7  de  diciembre 2025
ATENTADO

La explosión de una motocicleta bomba deja al menos 13 heridos en Colombia

El hecho ocurrió en el municipio de Balboa. En el lugar operan al menos dos grupos armados, incluyendo las disidencias alias "Iván Mordisco"

Un soldado junto a un helicóptero en Colombia.

EJÉRCITO DE COLOMBIA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ — Al menos 13 personas han resultado heridas, entre ellas una niña de 7 años, por la explosión de una motocicleta bomba en el suroeste de Colombia, escenario habitual de la actividad de las disidencias de las FARC.

La Defensoría del Pueblo de Colombia indicó que la explosión ocurrió cerca de la comisaría de Policía en el municipio de Balboa, donde operan al menos dos grupos armados, incluyendo las disidencias alias "Iván Mordisco", que "han anunciado y desplegado una escalada violenta en varias regiones del país y del departamento".

La potente detonación ha dejado daños materiales en buena parte de la localidad, entre ellos la sede de la Alcaldía, así como viviendas y locales comerciales.

Enclave cocalero

Balboa y Patía, recuerda la Defensoría, conforman un enclave cocalero del Cauca y forman parte también de una región también golpeada por la minería ilegal.

"La violencia cotidiana y las reiteradas vulneraciones a los derechos de sus habitantes responden a las disputas por el control de economías ilícitas que, además, afectan gravemente a la naturaleza mediante la deforestación y la contaminación de fuentes hídricas", recuerda la Defensoría.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

